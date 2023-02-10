Когда Прощёное воскресенье в 2023 году и у кого в этот день надо просить прощения?

В этот день нужно не только приносить искренние извинения, но и уметь прощать самому

10 февраля 2023, 06:31, ИА Амител

Фото: amic.ru

Прощёное воскресенье – важный день в православном календаре. Это последний день Масленицы, после которой начинается Великий пост – самый трудный и долгий в христианстве. У верующих принято просить друг у друга прощения накануне тяжёлого испытания души и тела.

О том, когда Прощёное воскресенье в 2023 году, почему в этот день принято просить прощения и как это правильно делать, – в материале amic.ru.

1 Какого числа Прощёное воскресенье в 2023 году? В 2023 году Прощёное воскресенье выпадает на 26 февраля. Ежегодно дата меняется и зависит от Пасхи. Прощёное воскресенье обязательно отмечают ровно за семь недель до Светлого Воскресения Христова, накануне Великого поста. Поскольку Пасха в 2023 году выпала на 16 апреля, Прощёное воскресенье состоится в конце февраля.

2 Что это за день и откуда он появился? Традиции праздника восходят к временам зарождения христианства. У египетских монахов Великий пост был намного жёстче. На 40 дней они уходили из храмов в пустыню и проводили все семь недель в уединении и молитве. Возвращались из такого отшельничества далеко не все: жизнь в пустыне была изнуряющей и невероятно опасной. Поэтому накануне отправления монахи искренне прощались друг с другом и просили прощения за всё плохое. Они понимали, что могут больше никогда не увидеться. Эта традиция со временем и укрепилась в христианской традиции. Чтобы почтить память тех, кто зарождал веру, православные тоже просят друг у друга прощения за всё. Считается, что не получится покаяться и очистить душу во время Великого поста, если пройти его с обидой на душе. В Евангелие тоже есть важные строчки о прощении: "Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших" (Мф. 6: 15). Так что у православных в Прощёное воскресенье принято прощать не только друзей, но и врагов.

3 Что принято делать в Прощёное воскресенье? Естественно, самая главная традиция – это просить прощения у всех своих близких. В храмах накануне Великого поста проводятся особенные богослужения. Священники вспоминают в своих песнопениях изгнание Адама из рая за его нарушение Божьих заповедей. Церковь призывает всех верующих "плакать" о своих грехах, как это делал Адам. Кроме того, во время литургии читают Евангелие от Матфея, где рассказывается о посте и прощении грехов. Ну а после этого в храмах совершают чин прощения: священник читает молитву, после чего просит прощения у своих прихожан. Те в ответ делают то же самое. Кстати, Прощёное воскресенье неизменно выпадает на конец масленичной недели. В это время в России принято с размахом провожать зиму: есть блины и сжигать чучело. К поеданию блинов и гуляньям Церковь относится нормально, но вот языческую традицию с чучелом не одобряет. Верующим не рекомендуют участвовать в подобных ритуалах.