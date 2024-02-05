Важно не только извиниться, но найти в себе силы простить самому

05 февраля 2024, 07:18, ИА Амител

Богослужение в храме / Фото: amic.ru

Последний день Масленичной недели называют Прощеным воскресеньем. Это важный православный праздник, в который принято просить друг у друга прощения. Но дата праздника меняется год от года.

Рассказываем, когда Прощеное воскресенье в 2024 году, какие традиции у этого праздника и у кого важнее всего попросить прощения.

1 Какого числа Прощеное воскресенье в 2024 году? 17 марта. Дата Прощеного воскресенья меняется из года в год в зависимости от Пасхи: день выпадает ровно за семь недель до Светлого Воскресения Христова. Сразу после Прощеного воскресенья, 18 марта, начнется Великий пост.

2 Как появилось Прощеное воскресенье? Традиции этого дня проистекают с момента зарождения христианства. В те времена Великий пост держали совсем иначе: египетские монахи покидали свои храмы и 40 дней проводили в пустыне. Такое отшельничество было очень опасным: далеко не все возвращались из изнуряющего странствия. Поэтому перед отправлением монахи собирались вместе и прощались с друг другом. При этом они просили друг у друга прощение за все. Понимая, что они могут никогда не увидеться, монахи стремились очистить душу. Эта традиция перешла и в дальнейший уклад христианства. Теперь православные тоже просят друг у друга прощения в этот день, отдавая дань памяти монахам, зародившим веру. Считается, что это помогает очиститься от обид накануне Великого поста. Причем прощать принято не только своих друзей, но и врагов.

3 Какие есть традиции на Прощеное воскресенье? О самом главном – прошение прощения – мы уже сказали. Кроме того, в храмах в этот день служат особенные литургии. Богослужители в этот день читают строки об изгнании Адама из рая за нарушение Божьих заповедей. Они призывают прихожан "плакать" о собственных грехах так же, как это делал Адам. Также священники читают Евангелие от Матфея, где говорится о прощении грехов. После богослужения священник просит прощения у прихожан, а те делают то же самое в ответ. Кстати, масленичную традицию сжигать чучело Церковь не одобряет. Если проводы зимы и поедание блинов богослужители считают допустимым, то "огненный" ритуал они называют языческим пережитком прошлого.