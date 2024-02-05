Когда Прощеное воскресенье в 2024 году и у кого в этот день нужно попросить прощения?
Важно не только извиниться, но найти в себе силы простить самому
05 февраля 2024, 07:18, ИА Амител
Богослужение в храме / Фото: amic.ru
Последний день Масленичной недели называют Прощеным воскресеньем. Это важный православный праздник, в который принято просить друг у друга прощения. Но дата праздника меняется год от года.
Рассказываем, когда Прощеное воскресенье в 2024 году, какие традиции у этого праздника и у кого важнее всего попросить прощения.
1
Какого числа Прощеное воскресенье в 2024 году?
17 марта. Дата Прощеного воскресенья меняется из года в год в зависимости от Пасхи: день выпадает ровно за семь недель до Светлого Воскресения Христова.
Сразу после Прощеного воскресенья, 18 марта, начнется Великий пост.
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Как появилось Прощеное воскресенье?
Традиции этого дня проистекают с момента зарождения христианства. В те времена Великий пост держали совсем иначе: египетские монахи покидали свои храмы и 40 дней проводили в пустыне.
Такое отшельничество было очень опасным: далеко не все возвращались из изнуряющего странствия. Поэтому перед отправлением монахи собирались вместе и прощались с друг другом. При этом они просили друг у друга прощение за все. Понимая, что они могут никогда не увидеться, монахи стремились очистить душу.
Эта традиция перешла и в дальнейший уклад христианства. Теперь православные тоже просят друг у друга прощения в этот день, отдавая дань памяти монахам, зародившим веру. Считается, что это помогает очиститься от обид накануне Великого поста.
Причем прощать принято не только своих друзей, но и врагов.
3
Какие есть традиции на Прощеное воскресенье?
О самом главном – прошение прощения – мы уже сказали.
Кроме того, в храмах в этот день служат особенные литургии. Богослужители в этот день читают строки об изгнании Адама из рая за нарушение Божьих заповедей. Они призывают прихожан "плакать" о собственных грехах так же, как это делал Адам. Также священники читают Евангелие от Матфея, где говорится о прощении грехов.
После богослужения священник просит прощения у прихожан, а те делают то же самое в ответ.
Кстати, масленичную традицию сжигать чучело Церковь не одобряет. Если проводы зимы и поедание блинов богослужители считают допустимым, то "огненный" ритуал они называют языческим пережитком прошлого.
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У кого и как нужно просить прощения в этот день?
Как мы уже упомянули, у всех. Неважно, друг перед вами или враг – в этот день нужно попросить у него прощения.
Причем у этой традиции нет никаких четких ритуалов. Главное – сделать это искренне. Достаточно даже одной фразы "Прости меня". А в век технологий священники ничего не имеют против, если извинение происходит в том же мессенджере. Главное – это искренний порыв, а не детали.
Также очень важно самому искренне простить тех, кто извинился перед вами в этот день. Как бы трудно вам ни было, свою обиду стоит отпустить.
07:35:47 05-02-2024
Во как! 17 марта будет Прощеное воскресенье и выборы президента. Кто будет просить прощение, народ у президента или президент у народа?