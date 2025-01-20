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Когда пройдет инаугурация Дональда Трампа и где можно посмотреть прямую трансляцию?

Республиканец вступит в должность президента уже 20 января

20 января 2025, 15:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox
Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Уже 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 47-го президента США. Дональд Трамп, который победил на выборах осенью 2024-го, официально вступит в свою должность. Как это обычно бывает, новый лидер страны не только произнесет присягу, но и сделает несколько заявлений о своих ближайших планах.

О том, во сколько начнется инаугурация Дональда Трампа и где можно будет посмотреть прямую трансляцию, – в материале amic.ru.

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Когда и во сколько пройдет инаугурация Дональда Трампа?

Инаугурация Трампа состоится 20 января и начнется ровно в полдень. В Москве в это время будет уже 20:00. Но свою вступительную речь вновь избранный президент Соединенных Штатов произнесет до начала основного действа, так что тем, кто хочет ее послушать, стоит подключиться к трансляции чуть раньше.
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Как долго продлится инаугурация Трампа?

В США инаугурация – это целый комплекс мероприятий, который длится весь день.
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Что будет происходить на инаугурации президента США?

Музыкальные выступления у здания Капитолия начнутся еще ранним утром. Сам Дональд Трамп в Белом доме проведет традиционное чаепитие с Джо Байденом, который складывает свои полномочия. 

За полчаса до полудня Трамп произнесет свою речь. В 12:00 по местному времени он даст присягу, после чего прогремит пушечный салют.

Позднее новоизбранный президент проведет смотр войск у Восточного фасада Капитолия, после чего сам возглавит шествие к Белому дому.

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Где можно посмотреть прямую трансляцию инаугурации президента США?

Прямую трансляцию будут вести крупнейшие телекомпании США: ABC, CNN, Fox News, NBC, а также официальный сайт Белого дома.
Посмотреть трансляцию можно будет и на русском языке. Например, ее в своих соцсетях будет вести издание ura.ru.
Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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США Дональд Трамп

Комментарии 6

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Гость

15:37:30 20-01-2025

По Барнаулу это ночь, придется утром в записи смотреть, когда счет уже будет известен

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Гость

15:48:52 20-01-2025

К инаугурации нашего у нас и то меньше внимания было

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Гость

16:15:04 20-01-2025

Гость (15:48:52 20-01-2025) К инаугурации нашего у нас и то меньше внимания было... Так это инаугурация гегемона, от которого зависит жизнь всего мира. Они выпускают деньги, без которых ни кто в мире ни у кого ничего не купит

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Гость

20:24:33 20-01-2025

Гость (16:15:04 20-01-2025) Так это инаугурация гегемона, от которого зависит жизнь всег... Да ну, гегемон тебе! Все смотреть хотят, чтобы увидеть своими глазами - стрельнут-не стрельнут? Как про Джона Кеннеди, только в прямом эфире.

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Гость

16:05:06 20-01-2025

а че ее смотреть то? че за бред? нафиг он кому нужен этот уткогуб

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Бугага

17:10:05 20-01-2025

На кой ляд смотреть эту политниочемщину? Трям, не трям. Пофиг.

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