Республиканец вступит в должность президента уже 20 января

20 января 2025, 15:35, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение: кадр из выпуска новостей на телеканале Fox

Уже 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 47-го президента США. Дональд Трамп, который победил на выборах осенью 2024-го, официально вступит в свою должность. Как это обычно бывает, новый лидер страны не только произнесет присягу, но и сделает несколько заявлений о своих ближайших планах.

О том, во сколько начнется инаугурация Дональда Трампа и где можно будет посмотреть прямую трансляцию, – в материале amic.ru.

1 Когда и во сколько пройдет инаугурация Дональда Трампа? Инаугурация Трампа состоится 20 января и начнется ровно в полдень. В Москве в это время будет уже 20:00. Но свою вступительную речь вновь избранный президент Соединенных Штатов произнесет до начала основного действа, так что тем, кто хочет ее послушать, стоит подключиться к трансляции чуть раньше.

2 Как долго продлится инаугурация Трампа? В США инаугурация – это целый комплекс мероприятий, который длится весь день.

3 Что будет происходить на инаугурации президента США? Музыкальные выступления у здания Капитолия начнутся еще ранним утром. Сам Дональд Трамп в Белом доме проведет традиционное чаепитие с Джо Байденом, который складывает свои полномочия. За полчаса до полудня Трамп произнесет свою речь. В 12:00 по местному времени он даст присягу, после чего прогремит пушечный салют. Позднее новоизбранный президент проведет смотр войск у Восточного фасада Капитолия, после чего сам возглавит шествие к Белому дому.