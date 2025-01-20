Когда пройдет инаугурация Дональда Трампа и где можно посмотреть прямую трансляцию?
Республиканец вступит в должность президента уже 20 января
20 января 2025, 15:35, ИА Амител
Уже 20 января в Вашингтоне состоится инаугурация 47-го президента США. Дональд Трамп, который победил на выборах осенью 2024-го, официально вступит в свою должность. Как это обычно бывает, новый лидер страны не только произнесет присягу, но и сделает несколько заявлений о своих ближайших планах.
О том, во сколько начнется инаугурация Дональда Трампа и где можно будет посмотреть прямую трансляцию, – в материале amic.ru.
Когда и во сколько пройдет инаугурация Дональда Трампа?
Как долго продлится инаугурация Трампа?
Что будет происходить на инаугурации президента США?
Музыкальные выступления у здания Капитолия начнутся еще ранним утром. Сам Дональд Трамп в Белом доме проведет традиционное чаепитие с Джо Байденом, который складывает свои полномочия.
За полчаса до полудня Трамп произнесет свою речь. В 12:00 по местному времени он даст присягу, после чего прогремит пушечный салют.
Позднее новоизбранный президент проведет смотр войск у Восточного фасада Капитолия, после чего сам возглавит шествие к Белому дому.
15:37:30 20-01-2025
По Барнаулу это ночь, придется утром в записи смотреть, когда счет уже будет известен
15:48:52 20-01-2025
К инаугурации нашего у нас и то меньше внимания было
16:15:04 20-01-2025
Гость (15:48:52 20-01-2025) К инаугурации нашего у нас и то меньше внимания было... Так это инаугурация гегемона, от которого зависит жизнь всего мира. Они выпускают деньги, без которых ни кто в мире ни у кого ничего не купит
20:24:33 20-01-2025
Гость (16:15:04 20-01-2025) Так это инаугурация гегемона, от которого зависит жизнь всег... Да ну, гегемон тебе! Все смотреть хотят, чтобы увидеть своими глазами - стрельнут-не стрельнут? Как про Джона Кеннеди, только в прямом эфире.
16:05:06 20-01-2025
а че ее смотреть то? че за бред? нафиг он кому нужен этот уткогуб
17:10:05 20-01-2025
На кой ляд смотреть эту политниочемщину? Трям, не трям. Пофиг.