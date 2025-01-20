Новый глава Белого дома обещал борьбу с мигрантами, отмену указов и "Железный купол"

20 января 2025, 12:44, ИА Амител

Дональд Трамп и его сторонники / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Избранный президент США Дональд Трамп выступил на митинге в Вашингтоне накануне своего вступления в должность. В своей речи он упомянул украинский кризис, обещал отменить ряд указов своего предшественника и похвалил российского хоккеиста. Amic.ru знакомит читателей с некоторыми тезисами выступления американского лидера.

Отмена "глупых указов"

Перед митингом Трамп вместе с избранным вице-президентом Джей Ди Вэнсом возложили венки к могиле неизвестных героев на Арлингтонском национальном кладбище. Другое событие еще до вступления в должность – "оживление" в США сервиса TikTok. Ранее в соцсетях Трамп сообщил, что 20 января выпустит указ, откладывающий введение в действие закона, ставшего поводом для его отключения в стране. Когда на митинге Трамп заявил, что приложение снова работает, публика одобрительно загудела.

Перед инаугурацией Трамп объявил, что в течение суток отменит ряд распоряжений своего предшественника Джо Байдена.

"Каждый радикальный и глупый указ администрации Байдена будет отменен в течение нескольких часов после того, как я принесу присягу. Вас ждет много веселья", – сказал Трамп.

Он также сообщил, что "уже к вечеру 20 января" будет положен конец "вторжению" нелегальных мигрантов через южную границу страны.

"К тому времени, как завтра вечером сядет солнце, вторжение на наши границы прекратится, и все незаконные нарушители границы в той или иной форме будут возвращаться домой", – приводит высказывание АВС News.

"Очень скоро начнется крупнейшая операция по депортации в американской истории, даже более масштабная, чем при президенте Дуайте Эйзенхауэре, который удерживает этот рекорд", – заявил политик.

Америка для американцев

Также Трамп пообещал, что именно американцы будут "строить Америку, покупать американские товары и нанимать на работу американцев". Помимо этого, он объявил о намерении возобновить добычу нефти в полном объеме:

"Мы вернем себе наше богатство. Мы разблокируем жидкое золото, которое находится прямо у нас под ногами", – заверил оратор собравшихся.

Прошелся новый президент США и по поводу работы федеральных чиновников. Он намерен вести федеральную кадровую политику, предупреждающую сотрудников, что "они могут быть уволены, если не будут выполнять его указания, а люди будут приниматься на работу по заслугам, и многим сотрудникам придется вернуться в офис, а не трудиться удаленно", пишет издание The New York Post.

Оратор также пообещал "избавить вооруженные силы и госструктуры от радикальных левых идеологий".

Президент уверил: уже 20 января появятся указы, которые "всех чрезвычайно обрадуют". По его словам, он подпишет по меньшей мере 25 указов в первый день своего пребывания на посту главы государства.

"Вы увидите правительственные указы, которые сделают [вас] чрезвычайно счастливыми. Мы должны направить нашу страну по правильному пути", – пообещал будущий хозяин Белого дома.

Большая амнистия и завершение войн

Трамп намерен помиловать всех лиц, арестованных в связи с нападением на Капитолий США 6 января 2021 года. Напомним, его обвиняли в организации этого нападения и даже собирались судить, однако доказать причастность уходившего тогда президента не удалось. По данным прокуратуры США, более 1625 человек во всех 50 штатах были обвинены в совершении различных уголовных и федеральных преступлений, из них более 465 человек находятся в тюрьме по делу о событиях 6 января.

Затронул Трамп и тему оборонной политики. Он собирается поручить военным разработать и внедрить для защиты страны систему противоракетной защиты "Железный купол" (подобная существует в Израиле, хотя работа ее оказалась небезупречной).

В то же время он пообещал положить конец ряду военных конфликтов, в том числе украинскому.

"Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну. Вы даже не представляете, насколько мы к ней близки", – произнес новый старый президент, намекнув, что политика президента Байдена приблизила планету к всеобщей бойне.

Он также пообещал сделать приоритетом безопасность США, а не других стран. "После многих лет, в течение которых мы укрепляли другие страны, защищали их границы и территории, мы наконец начнем строить нашу страну, защищать наши границы и оберегать наших граждан", – приводит высказывание РИА Новости.

Секреты убийства Кеннеди раскроются?

Дональд Трамп также пообещал рассекретить документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга.

Не забыл он и о площадке, на которой выступал, – спортивно-развлекательном комплексе Cаpital One Arena, домашней площадке хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз", где играет российский хоккеист Александр Овечкин, приближающийся к тому, чтобы побить рекорд легендарного Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб.

"Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены. Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда?" – сказал Трамп.

"Завтра в полдень закроется занавес четырех долгих лет упадка Америки, и мы начнем совершенно новый день американской силы, процветания, достоинства и гордости", – пообещал политик, намекая на свою предстоящую инаугурацию.

Что касается покупки Гренландии и присоединения Канады, о чем Трамп активно высказывался ранее, об этом в речи на митинге не было сказано ни слова.