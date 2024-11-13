Большую пресс-конференцию главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков

13 ноября 2024, 16:16, ИА Амител

Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС

До конца года состоятся и большая пресс-конференция, и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

О том, когда пройдут эти мероприятия и как задать свой вопрос главе государства, – в материале amic.ru.

1 Так это будет прямая линия или пресс-конференция? По словам Дмитрия Пескова, в этом году формат будет совмещенным. По крайней мере, пока в Кремле предполагают именно такой вариант. "Мы пока исходим, что это будет совмещенный формат", – сказал пресс-секретарь журналистам. Таким образом, это будет большая пресс-конференция президента с элементами прямой линии. Поэтому отвечать Владимир Путин будет как на вопросы журналистов, так и на вопросы обычных жителей страны.

2 Когда в 2024 году пройдет прямая линия с Владимиром Путиным? Точную дату Песков не назвал. Но отметил, что прямая линия пройдет до Нового года, во второй половине декабря. "Ближе к Новому году будет итоговое информационное мероприятие", – сказал пресс-секретарь президента. Точная дата пресс-конференции станет известна в ближайшее время.

3 Где можно будет посмотреть большую пресс-конференцию и прямую линию с Владимиром Путиным? Как и всегда, трансляцию большой пресс-конференции и прямой линии президента России проводят все федеральные каналы. Так что с тем, где посмотреть мероприятие, проблем не возникнет. Напомним, в прошлом году два формата уже объединяли: это была и пресс-конференция, и прямая линия, которые прошли 14 декабря. Владимир Путин отвечал на вопросы около четырех часов.