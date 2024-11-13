Когда пройдет прямая линия с Владимиром Путиным и как задать вопрос?
Большую пресс-конференцию главы государства анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков
13 ноября 2024, 16:16, ИА Амител
Президент России Владимир Путин / Фото: ТАСС
До конца года состоятся и большая пресс-конференция, и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
О том, когда пройдут эти мероприятия и как задать свой вопрос главе государства, – в материале amic.ru.
1
Так это будет прямая линия или пресс-конференция?
По словам Дмитрия Пескова, в этом году формат будет совмещенным. По крайней мере, пока в Кремле предполагают именно такой вариант.
"Мы пока исходим, что это будет совмещенный формат", – сказал пресс-секретарь журналистам.Таким образом, это будет большая пресс-конференция президента с элементами прямой линии. Поэтому отвечать Владимир Путин будет как на вопросы журналистов, так и на вопросы обычных жителей страны.
2
Когда в 2024 году пройдет прямая линия с Владимиром Путиным?
Точную дату Песков не назвал. Но отметил, что прямая линия пройдет до Нового года, во второй половине декабря.
"Ближе к Новому году будет итоговое информационное мероприятие", – сказал пресс-секретарь президента.Точная дата пресс-конференции станет известна в ближайшее время.
3
Где можно будет посмотреть большую пресс-конференцию и прямую линию с Владимиром Путиным?
Как и всегда, трансляцию большой пресс-конференции и прямой линии президента России проводят все федеральные каналы. Так что с тем, где посмотреть мероприятие, проблем не возникнет.
Напомним, в прошлом году два формата уже объединяли: это была и пресс-конференция, и прямая линия, которые прошли 14 декабря. Владимир Путин отвечал на вопросы около четырех часов.
4
Как задать свой вопрос на прямую линию с Владимиром Путиным?
Сбор вопросов еще не объявили. Песков отметил, что это будет сделано в ближайшее время.
В прошлом году вопросы граждан принимали по телефону, а также через сайт moskva-putinu.ru.
19:08:59 13-11-2024
если включить прошлогоднюю, то разницы можно и не увидеть
21:56:47 13-11-2024
Гость (19:08:59 13-11-2024) если включить прошлогоднюю, то разницы можно и не увидеть... Повтор будет?
22:47:17 13-11-2024
Что дальше?
10:59:22 14-11-2024
Даже интересно: кто-то ждет это мероприятие?