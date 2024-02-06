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Когда Путин выступит с посланием к Федеральному собранию и о чем он может сказать?

По данным источников, президент может сказать о результатах и целях СВО

06 февраля 2024, 11:10, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти в конце февраля – начале марта, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники. С какими темами выступит президент – пока неизвестно. Предположительно, главными из них станут СВО, суверенитет страны, социально-экономическое развитие и семейные ценности. Что известно о послании президента Совфеду в 2024 году – в материале amic.ru.

Когда пройдет послание президента Федеральному собранию в 2024 году?

Точная дата выступления Владимира Путина пока неизвестна. По данным "Коммерсанта", в администрации президента обсуждается конец февраля. Впрочем, дата может сдвинуться и на начало марта (до 8-го числа). Точно известно, что выступление главы государства должно состояться до выборов, которые пройдут с 15 по 17 марта.

Как сообщал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 февраля, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, подготовка послания ведется. Он пообещал "своевременно информировать" о сроках его проведения.

О чем может сказать Владимир Путин во время послания?

Содержание выступления главы государства тоже пока неизвестно. Источники, близкие к администрации президента, отмечают, что одними из главных тем могут стать суверенитет России и спецоперация.

"Скорее всего, будет сказано о достигнутых результатах и ее целях. Вряд ли будут названы сроки ее окончания, но речь пойдет о том, что Россия добивается безопасности своих городов", – отметил один из источников издания.

Также, предположительно, глава государства может рассказать о позитивной динамике экономического развития РФ и о нацпроектах, о которых сейчас активно информируют жителей страны. По сути, как и в 2018 году, послание сыграет роль предвыборной программы кандидата в президенты, отмечают источники.

Что известно о послании президента Федеральному собранию?

Послание главы государства – обращение к обеим палатам парламента, которое проводится ежегодно. Это обязательное полномочие российского лидера. Оно является важнейшей формой взаимодействия президента и Федерального собрания. Во время него глава государства подводит итоги развития страны, обозначает главные общенациональные проблемы, цели, задачи, пути их решения.

Как прошло послание президента Федеральному собранию в 2023 году?

В 2023 году Владимир Путин выступил с посланием к парламенту 21 февраля. Тогда он объявил о приостановке участия России в ДСНВ, о новых мерах соцподдержки для работников военно-промышленного комплекса, увеличил МРОТ и распространил материнский капитал на новые регионы.

Фото: кадр из видео

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НОВОСТИПолитика

Владимир Путин

Комментарии 5

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гость

11:29:07 06-02-2024

Это понятно послание Путина это да. А вот какое послание может сказать наш уважаемый губернатор Томенко . А я знаю какое.Будет опять масса обещаний по общественному транспорту,по медицине,по коммунальным вопросам,по сносу ветхого жилья,и ещё по ряду вопросов (которые у него год от года записаны и их без труда можно уже наизусть выучить. Вам смешно,а нам уже нет. Попробуйте утром по катку добраться до остановки и попробуйте втиснуться в автобус,а если вы упали и получили травму то вас встретит медицинское безрассудство .Ну а счёт за квартиру вас тоже вставит в полную гармонию проживания в нашем городе. И главное то в администрациях это всё знают и не реагируют. Вот такая реалия друзья.

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Гость

11:40:15 06-02-2024

гость (11:29:07 06-02-2024) Это понятно послание Путина это да. А вот какое послание мож... Вы результаты выборов видели? Народу всё нравится! Или вы может либерал?

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Гость

12:21:27 06-02-2024

Гость (11:40:15 06-02-2024) Вы результаты выборов видели? Народу всё нравится! Или вы мо... По мне, так крайне наивно думать что в 2024 году выборы что-то определяют. Помню жители на ул. Гущина объединились и не дали застроить внутренний двор. А другие не смогли и вместо кинотеатра Искра будет бедлам (апартаменты). Возможность объединится для борьбы определяет жизнь, а не фикция под названием выборы.

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Гость

11:46:34 06-02-2024

Скорее бы послушать. Не томите уже.

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Гость

20:51:10 06-02-2024

то же, что и 20 лет последних. Одно и то же слушаем. Обещания, которые не сбудутся.

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