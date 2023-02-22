Вокруг СВО. Эксперты назвали выступление Путина спокойным и жёстким

Участники СВО становятся одной из базовых групп поддержки президента России, считают политологи

22 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин после годичной паузы обратился с очередным посланием Федеральному собранию. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что данную речь "будут внимательно изучать во всём мире". Выступление действительно содержало ряд концептуальных, стратегических моментов, а также серьёзную внешнеполитическую инициативу. Вместе со всей страной президентскую речь внимательно изучил журналист amic.ru Андрей Магас.

С олимпийским спокойствием

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в президентском послании большое внимание будет уделено специальной военной операции (СВО) на Украине. Он сказал, что российские граждане ожидают "услышать оценку происходящего, оценку спецоперации, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдём развиваться дальше". По его словам, "вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО".

Одной из главных тем послания действительно стала СВО, вокруг которой действительно крутится сегодняшняя российская (и не только) жизнь. Не секрет, что именно она стала причиной радикального ухудшения отношений с рядом западных стран. Путин заявил, что именно Запад виновен в начале боевых действий на Украине, создавая из неё "анти-Россию".

По мнению директора Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антона Орлова, послание президента стало успокаивающим для россиян и напряжённым, или даже тревожным для Запада. Об этом, по его словам, говорит структура выступления Путина. Он отметил, что в нём содержалось обоснование начала причин спецоперации, пояснение, как правительство справляется с санкциями и прочими кознями наших противников, а также были озвучены планы на будущее.

Орлов пояснил, что заявленные планы предусматривают не только поддержку участников СВО и их семей, но и строительство дорог, развитие образования, уделено внимание и бизнесу.

"Такую структуру обращения следует понимать как посыл обществу от Путина: собака (имеется в виду коллективный Запад) лает – караван (Россия) идёт. То есть недруги могут продолжать пытаться нам вредить, но мы всё равно будем двигаться вперёд", – сделал вывод собеседник.

Антон Орлов заметил, что Путин не сказал ни слова о второй волне мобилизации, упорные слухи о которой ходили в экспертном сообществе последнее время. Стоит напомнить, что даже американское посольство выпустило обращение к лицам, имеющим гражданство США и РФ, с призывом покинуть Россию, чтобы не попасть в ряды мобилизованных.

По словам Орлова, это обстоятельство успокоило россиян, поскольку повышение уровня тревожности в нашем обществе сейчас крайне нежелательно для власти, для Кремля. В то же время такое повышение градуса напряжённости было бы положительно воспринято на Западе, поскольку там масс-медиа довольно живо поднимали тему новой мобилизации.

Эксперт также обратил внимание на то, как выступал президент.

"Ещё Черчилль в своё время говорил: "Ничем так не завоюешь авторитет, как спокойствием". И вот сегодня Путин демонстрировал спокойствие. Тон был умиротворяющим, он большое внимание уделил именно будущему нашей страны, что весьма показательно", – отметил Орлов.

Человек в погонах и неразрывность судеб

Политолог Григорий Миронов считает крайне важным отражение в послании социальных вопросов.

"Можно отметить возможность получать материнский капитал жителями новых регионов. В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях наши сограждане нуждаются в поддержке государства, чему поспособствует материнский капитал, – сказал он. Среди ключевых тем, по его мнению, также стали заявления о развитии Сибири, строительстве дорог, поддержке экономики".

"Стоит подчеркнуть упоминание о том, что отличившимся в СВО и активно содействовавшим ей будет предоставлена возможность проявить себя на госслужбе и в экономической деятельности", – напомнил Миронов.

Политолог Евгений Минченко не сомневается, что этот момент является одним из ключевых в речи Путина.

"Он обозначил стратегическую задачу, теперь законодатели с правительством станут работать над её выполнением и в будущем, возможно, представят свои идеи", – заметил он amic.ru.

Антон Орлов полагает, что участники СВО становятся одной из базовых групп поддержки президента России, его активным электоратом.

"Этот факт можно считать расширением социальной опоры нынешнего президента. Его прежние сторонники, конечно, остаются, но он получает дополнительную поддержку со стороны весьма значимой сегодня части населения", – констатирует собеседник.

Путин предложил создать специальный фонд для оказания помощи ветеранам СВО и семьям погибшим на полях сражений. В задачи фонда будут входить реабилитация, помощь в получении образования и новой профессии вернувшимся с фронта. Президент потребовал, что "за каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой персональный социальный работник, координатор". Конечно, возникает вопрос о средствах для данного фонда.

Антон Орлов допускает, что частично он может формироваться за счёт добровольных взносов бизнеса в бюджет, о чём говорил глава Минфина Антон Силуанов.

"Путин не зря говорил об осознании каждым гражданином неразрывности собственной судьбы с судьбой Отечества. Это, разумеется, касается и предпринимателей, для которых одной из форм могут стать такие добровольные взносы", – считает эксперт.

Договариваться с Западом пока не о чем

В заключительной части своего выступления Путин сообщил, что Россия приостанавливает своё участие в российско-американском договоре о стратегических наступательных вооружениях. По этому поводу западная печать высказывается довольно активно. "Это последнее соглашение о ядерном оружии, которое осталось между Россией и Соединёнными Штатами, – напоминает издание The Washington Post. – Договор, заключённый в 2011 году, предусматривал "поддающиеся проверке лимиты" числа межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок, размещенных в стране. "Наши отношения деградировали, и это целиком "заслуга" Соединённых Штатов", – сказал Путин.

"Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре СНВ-III, сигнализируя о более резком разрыве с Западом", – пишет The New York Times.

По мнению Григория Миронова, приостановка членства в договоре по СНВ – шаг своевременный.

"Нам необходимо укреплять свою обороноспособность, одновременно поддерживая свой суверенитет. ДСНВ был этому реальным препятствием. Нагнетать страсти вокруг этого шага закономерно станут западные страны, недовольные укреплением российской мощи. Но выход из ДСНВ никак может быть шагом к мировой войне", – заключил собеседник.

Он также напомнил, что в последнее время западные лидеры неоднократно признавали, что заключали с Россией соглашения (те же Минские договорённости), которые не собирались выполнять.