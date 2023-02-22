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Вокруг СВО. Эксперты назвали выступление Путина спокойным и жёстким

Участники СВО становятся одной из базовых групп поддержки президента России, считают политологи

22 февраля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: кадр из видео
Фото: кадр из видео

Президент России Владимир Путин после годичной паузы обратился с очередным посланием Федеральному собранию. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал, что данную речь "будут внимательно изучать во всём мире". Выступление действительно содержало ряд концептуальных, стратегических моментов, а также серьёзную внешнеполитическую инициативу.  Вместе со всей страной президентскую речь внимательно изучил журналист amic.ru Андрей Магас. 

С олимпийским спокойствием 

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала "Россия 1", что в президентском послании большое внимание будет уделено специальной военной операции (СВО) на Украине. Он сказал, что российские граждане ожидают "услышать оценку происходящего, оценку спецоперации, оценку международной ситуации и видение президентом того, как мы с этим справляемся и как мы пойдём развиваться дальше". По его словам, "вся наша жизнь сейчас крутится вокруг темы СВО".

Одной из главных тем послания действительно стала СВО, вокруг которой действительно крутится сегодняшняя российская (и не только) жизнь. Не секрет, что именно она стала причиной радикального ухудшения отношений с рядом западных стран. Путин заявил, что именно Запад виновен в начале боевых действий на Украине, создавая из неё "анти-Россию". 

По мнению директора Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антона Орлова, послание президента стало успокаивающим для россиян и напряжённым, или даже тревожным для Запада. Об этом, по его словам, говорит структура выступления Путина. Он отметил, что в нём содержалось обоснование начала причин спецоперации, пояснение, как правительство справляется с санкциями и прочими кознями наших противников, а также были озвучены планы на будущее. 

Орлов пояснил, что заявленные планы предусматривают не только поддержку участников СВО и их семей, но и строительство дорог, развитие образования, уделено внимание и бизнесу.

"Такую структуру обращения следует понимать как посыл обществу от Путина: собака (имеется в виду коллективный Запад) лает – караван (Россия) идёт. То есть недруги могут продолжать пытаться нам вредить, но мы всё равно будем двигаться вперёд", – сделал вывод собеседник. 

Антон Орлов заметил, что Путин не сказал ни слова о второй волне мобилизации, упорные слухи о которой ходили в экспертном сообществе последнее время. Стоит напомнить, что даже американское посольство выпустило обращение к лицам, имеющим гражданство США и РФ, с призывом покинуть Россию, чтобы не попасть в ряды мобилизованных.   

По словам Орлова, это обстоятельство успокоило россиян, поскольку повышение уровня тревожности в нашем обществе сейчас крайне нежелательно для власти, для Кремля. В то же время такое повышение градуса напряжённости было бы положительно воспринято на Западе, поскольку там масс-медиа довольно живо поднимали тему новой мобилизации. 

Эксперт также обратил внимание на то, как выступал президент. 

"Ещё Черчилль в своё время говорил: "Ничем так не завоюешь авторитет, как спокойствием". И вот сегодня Путин демонстрировал спокойствие. Тон был умиротворяющим, он большое внимание уделил именно будущему нашей страны, что весьма показательно", – отметил Орлов.

Человек в погонах и неразрывность судеб

Политолог Григорий Миронов считает крайне важным отражение в послании социальных вопросов. 

"Можно отметить возможность получать материнский капитал жителями новых регионов. В Донбассе, Херсонской и Запорожской областях наши сограждане нуждаются в поддержке государства, чему поспособствует материнский капитал, – сказал он. Среди ключевых тем, по его мнению, также стали заявления о развитии Сибири, строительстве дорог, поддержке экономики".

"Стоит подчеркнуть упоминание о том, что отличившимся в СВО и активно содействовавшим ей будет предоставлена возможность проявить себя на госслужбе и в экономической деятельности", – напомнил Миронов. 

Политолог Евгений Минченко не сомневается, что этот момент является одним из ключевых в речи Путина. 

"Он обозначил стратегическую задачу, теперь законодатели с правительством станут работать над её выполнением и в будущем, возможно, представят свои идеи", – заметил он amic.ru. 

Антон Орлов полагает, что участники СВО становятся одной из базовых групп поддержки президента России, его активным электоратом. 

"Этот факт можно считать расширением социальной опоры нынешнего президента. Его прежние сторонники, конечно, остаются, но он получает дополнительную поддержку со стороны весьма значимой сегодня части населения", – констатирует собеседник.

Путин предложил создать специальный фонд для оказания помощи ветеранам СВО и семьям погибшим на полях сражений. В задачи фонда будут входить реабилитация, помощь в получении образования и новой профессии вернувшимся с фронта. Президент потребовал, что "за каждой семьёй погибшего, за каждым ветераном должен быть закреплён свой персональный социальный работник, координатор". Конечно, возникает вопрос о средствах для данного фонда. 

Антон Орлов допускает, что частично он может формироваться за счёт добровольных взносов бизнеса в бюджет, о чём говорил глава Минфина Антон Силуанов. 

"Путин не зря говорил об осознании каждым гражданином неразрывности собственной судьбы с судьбой Отечества. Это, разумеется, касается и предпринимателей, для которых одной из форм могут стать такие добровольные взносы", – считает эксперт.

Договариваться с Западом пока не о чем

В заключительной части своего выступления Путин сообщил, что Россия приостанавливает своё участие в российско-американском договоре о стратегических наступательных вооружениях. По этому поводу западная печать высказывается довольно активно. "Это последнее соглашение о ядерном оружии, которое осталось между Россией и Соединёнными Штатами, – напоминает издание The Washington Post. – Договор, заключённый в 2011 году, предусматривал "поддающиеся проверке лимиты" числа межконтинентальных баллистических ракет и ядерных боеголовок, размещенных в стране. "Наши отношения деградировали, и это целиком "заслуга" Соединённых Штатов", – сказал Путин.

"Путин заявил, что Россия приостанавливает своё участие в договоре СНВ-III, сигнализируя о более резком разрыве с Западом", – пишет The New York Times

По мнению Григория Миронова, приостановка членства в договоре по СНВ – шаг своевременный. 

"Нам необходимо укреплять свою обороноспособность, одновременно поддерживая свой суверенитет. ДСНВ был этому реальным препятствием. Нагнетать страсти вокруг этого шага закономерно станут западные страны, недовольные укреплением российской мощи. Но выход из ДСНВ никак может быть шагом к мировой войне", – заключил собеседник.

Он также напомнил, что в последнее время западные лидеры неоднократно признавали, что заключали с Россией соглашения (те же Минские договорённости), которые не собирались выполнять. 

"Поэтому вполне закономерно созрело решение, что с коллективным Западом договариваться нет смысла. Возможно, в будущем там появится новое поколение лидеров, более здравомыслящее и прагматичное (скажем, как Орбан в Венгрии), с которым можно будет попробовать найти общий язык", – выразил надежду Миронов.

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Комментарии 19

  • Ну что сказать, речь была настолько скучной, что даже в первых рядах Матвиенко, Медведев и Мишустин заснули. А в целом ничего нового: Запад загнивает, рубль стабилизируется, недруги будут побеждены, Россия процветает несмотря на все невзгоды. Пустое бахвальство, в общем-то, как и каждый раз. Все всё понимают, а денег всё также нет, но вы держитесь. Здоровья вам
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Не, ну почему же. Там был, например, явный выпад в сторону тех, кто не хочет подписываться на добровольный взнос в пользу бюджета. Заодно и в новостях прошло: «Мы считаем, чем быстрее, тем лучше. Знаете, почему? Потому что мы начинали с 200 млрд рублей, а чем больше времени проходит, тем аппетиты Минфина растут – 250, 300. Мы думаем, что каждый месяц дискуссии будет приводить к 50 или 100 млрд дополнительных взносов», – сообщил Александр Шохин. Так что посыл был ясен - соглашайтесь, или заберем все) Кстати, обозвали энто вот совсем нескрепно: windfall tax
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Что надо делать для того чтобы участники СВО меньше погибали?Перекрыть поступление вооружения и боеприпасов с Запада.Почему этого не делают?Нет возможностей и способов?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Ну теперь рейтинг доверия точно перевалил за 100%
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Очень хорошее выступление, жизнеутверждающее!
    22 февраля, Гость   Ответить
  • а по существу то там что-то было?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, ну если вы проходили лоботомию, то да. "Жизнеутверждающее"
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Очень хорошее выступление, жизнеутверждающее! ---- Надеюсь сарказм
    22 февраля, Гость   Ответить
  • жизнеутверждающее! - а че тогда на концертике втирали про то, как хорошо, если помираешь?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Как бы кто ни ерничал, а мне понравилось. Гораздо больше бы напрягло в его речи, что нам хана, раз за год не справились
    22 февраля, Гость   Ответить
  • про то что в январе дефицит бюджета триллион рублей не сказал? про то что вместо европы зимой рф замерзает из-за разваливающихся труб?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, а где конкретно замерзают в РФ? У нас трубы просто раскаленные, окна зимой нараспашку открываем на проветривание. У родителей то же самое. У знакомых кого ни спросишь, тоже жарко дома. По-моему, могли и меньше топить.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • мне тоже интересно кто замерз
    22 февраля, Гость   Ответить
  • а где конкретно замерзают в РФ? - а вы погуглите, сколько аварий нынче было, например, в Якутии. И как там дело прокуратура заводила...
    22 февраля, Гость   Ответить
  • было, например, в Якутии. **** В яКутии аномальная погода, там всегда трубы мерзнут. И вообще, хорош пургу гнать, оппик.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, в Якутии аварии ведь явно не от дефицита бюджета. А от чьего-то разгильдяйства.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • А от чьего-то разгильдяйства. - а, ну так у нас тогда вообще все от разгильдяйства, а не от дефицита. И дефицит медиков, и гнилые трубы, и падение рождаемости, и ... А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Как тут писали - рост цен, тарифов и прочие прелести не имеют абсолютно никакого отношения к СВО. Так и тут - дефицит бюджета отдельно, проблемы отдельно.
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Перекрыть поступление вооружения и боеприпасов с Запада. ------- Да какое там оружие - ржавульки одни, да хлам всякий. У нас в России оружие круче в сто раз. Взять например РЭБ Хибины, помните сколько уволилось с авианосца Дональд Дак? То то же! Никто нам не страшен, мы ещё не начинали
    22 февраля, Гость   Ответить
  • "Как тут писали - рост цен, тарифов и прочие прелести не имеют абсолютно никакого отношения к СВО." ---- Гость, да у нас гораздо лучше всё, чем вообще можно было ожидать в условиях войны. Мы прошлой весной думали, в стране положение будет куда хуже, если уж в 90-х в мирное время был и дефицит, и холод, и безработица, и разгул бандитизма.
    22 февраля, Гость   Ответить
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