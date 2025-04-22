Знаменитый скульптор и художник-монументалист скончался на 92-м году жизни

22 апреля 2025, 14:11, ИА Амител

Зураб Церетели / Фото: кадр из программы на китайском телеканале "Синьхуа"

В Москве в возрасте 91 года умер президент Российской академии художеств Зураб Церетели. Об этом ТАСС сообщил помощник знаменитого скульптора. За свою долгую карьеру живописец создал множество работ, которые украшают города по всему миру. Некоторые его творения критиковали, но ни одна из его скульптур не оставляла общество равнодушным.

О том, чем запомнился легендарный Зураб Церетели и от чего он умер, – в материале amic.ru.

1 Впитал искусство с малых лет Зураб Церетели родился в 1934 году в Тбилиси в семье инженера. Любовь к искусству будущему выдающемуся скульптору привил его дядя – известный в Грузии художник Георгий Нижарадзе. В его доме регулярно бывали многие грузинские творческие деятели. Маленький Зураб с интересом слушал их беседы и рассуждения об искусстве. В какой-то момент он понял, что и сам хочет творить, поэтому увлекся рисованием. Как он сам рассказывал, на его стиле отразились и поездки к бабушке в небольшое грузинское село. Там он знакомился с народным колоритом во всем его цветовом многообразии.

2 Его "благословил" Пикассо В итоге Церетели выбрал путь художника-монументалиста: в 1958-м он окончил Тбилисскую академию художеств. Его выпускная работа "Портрет спортсмена" получила высокую оценку. Но мало кто знает, что молодой живописец создавал ее в спешке: первую работу – "Песнь о Тбилиси" – жюри отклонило. После окончания учебы Зураб Церетели недолго работал в Институте истории, археологии и этнографии грузинской Академии наук: иллюстрировал научные труды. Но в 1964-м оказался во Франции, где познакомился с Пабло Пикассо и Марком Шагалом. Легендарный испанский живописец увидел в грузинском молодом человеке огромный потенциал: "Он прекрасно чувствует цвет, обобщает форму". Такая высокая оценка дала Церетели мотивацию не останавливаться на достигнутом. Уже к концу 60-х грузинский художник сделал себе имя в монументальном искусстве. В 1976-м его наградили Ленинской премией, а в 1980-м он стал главным художником московской Олимпиады.

3 Работы Церетели вызывали споры Многие работы Зураба Церетели подвергались критике, но они все равно обретали всемирную известность. Первая по-настоящему крупная скульптура, которую сотворил художник, – монумент "Дружба навеки" в Москве. Его открыли в 1983 году, приурочив к 200-летию присоединения Грузии к России. Памятник представляет собой переплетение букв русского и грузинского алфавитов. В них легко проглядываются слова "Единство" и "Братство". В основании – свитки со стихами великих поэтов: Пушкина, Лермонтова и Пастернака. Пожалуй, самая известная работа грузинского творца – 98-метровый памятник Петру I в Москве. Появившись в 1997-м, он подвергся жесточайшей критике москвичей. Были подозрения, что это переделанная скульптура Христофора Колумба, которая изначально должна была отправиться в США. Впрочем, официального подтверждения этой версии не было. Люди даже устраивали митинги, требуя убрать монумент или перенести его в другое место. Церетели не спорил с тем, что жители сами должны решать, нужен ли им такой памятник. Тем не менее он стоит до сих пор. А для скульптора вся эта история стала отличной рекламой. Но работы Зураба Церетели украшают не только российские и грузинские города: памятники и мозаики его авторства можно найти в США, Франции, Испании, Италии. Широко известен его монумент "Добро побеждает Зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке. Работа создана из фрагментов советских и американских ракет. В 2006-м Церетели закончил работу над скульптурой "Слеза скорби", которую посвятил жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Она находится в Нью-Джерси. В 2010-м Национальное общество искусств США вручило Зурабу Церетели медаль Почета – до него российские художники никогда не получали эту награду. Как выглядят самые знаковые работы Зураба Церетели, смотрите в нашей фотоподборке.

4 Творил до самой смерти Всего Церетели успел создать более пяти тысяч различных произведений искусства. Он продолжал работать даже в последние годы жизни, живя на собственной даче с оборудованной мастерской: после утренней зарядки сразу отправлялся творить. "Когда работаю, я пою. Я в другом мире, и мне там хорошо", – рассказывал художник. Одними из последних работ Зураба Церетели стали памятники Пушкину в Апатитах и Марине Цветаевой в Москве. Также грузинский скульптор успел закончить цикл "История государства Российского (Дом Романовых)". Это 18 бронзовых статуй, от Михаила Федоровича до Николая II, над которыми он трудился более 30 лет.