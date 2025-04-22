Рождественский, Петр I и монумент у штаб-квартиры ООН: знаменитые скульптуры Церетели
Великий скульптур ушел из жизни на 92-м году жизни
22 апреля 2025, 13:40, ИА Амител
Знаменитые работы Зураба Церетели
22 апреля стало известно о смерти великого российского скульптора, народного художника СССР Зураба Церетели. Его творчество оставило неизгладимый след в мировой культуре и искусстве. За свою долгую карьеру он создал множество выдающихся произведений, которые украшают города по всему миру от Москвы до Нью-Йорка. В этой фотоподборке мы представляем лучшие работы мастера, отражающие его уникальный стиль, масштаб и выдающийся вклад в искусство.
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