Рождественский, Петр I и монумент у штаб-квартиры ООН: знаменитые скульптуры Церетели

Великий скульптур ушел из жизни на 92-м году жизни

22 апреля 2025, 13:40, ИА Амител

Знаменитые работы Зураба Церетели

22 апреля стало известно о смерти великого российского скульптора, народного художника СССР Зураба Церетели. Его творчество оставило неизгладимый след в мировой культуре и искусстве. За свою долгую карьеру он создал множество выдающихся произведений, которые украшают города по всему миру от Москвы до Нью-Йорка. В этой фотоподборке мы представляем лучшие работы мастера, отражающие его уникальный стиль, масштаб и выдающийся вклад в искусство.