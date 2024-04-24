Когда Родительский день в 2024 году и как правильно нужно поминать умерших?
Название этой даты в православном календаре – Радоница
24 апреля 2024, 06:50, ИА Амител
Родительский день – важная дата для всех православных людей. Радоница – так официально называется этот день в церковном календаре. У христиан принято в эту дату приходить на кладбище и почитать умерших. Еще Родительский день называют Пасхой для усопших.
Рассказываем, какого числа Родительский день в 2024 году и как правильно поминать умерших.
Когда Родительский день в 2024 году?
Радоница – что это за дата и в чем ее суть?
Как в этот день принято правильно поминать усопших?
"Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со св. мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возместим славу воскресения Господа". (Его Слово, 77.)Считается, что самое главное в Родительский день – прийти в храм. Как говорят священники, это самое лучшее, что живой может сделать в память о мертвом.
"Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага", – писал об этом Иоанн Златоуст.А вот поход на кладбище считается не самой обязательной частью – только дополнением. Если уж вы точно собрались на кладбище, перед этим рекомендуют сходить на вечерние богослужения и полную панихиду.
На самом кладбище нужно зажечь свечу и прочитать короткую заупокойную службу. Затем на могиле нужно прибраться и молча постоять рядом, вспоминая хорошие дела усопшего.
09:15:51 24-04-2024
Да все поминают по своему. Единственное ,хотелось бы отметить,что на михайловском кладбище уже давным-давно необходимо что то делать с дорогами,ведь по сути там огромный бардак не то что для людей ,автомобили не проедут. А между тем была статья ,что господин Франк принял меры по благоустройсву дорожной структуры кладбищ. Вот и посмотрим ,как это на самом деле.