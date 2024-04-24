Название этой даты в православном календаре – Радоница

24 апреля 2024, 06:50, ИА Амител

Колумбарий барнаульского крематория / Фото: amic.ru

Родительский день – важная дата для всех православных людей. Радоница – так официально называется этот день в церковном календаре. У христиан принято в эту дату приходить на кладбище и почитать умерших. Еще Родительский день называют Пасхой для усопших.

Рассказываем, какого числа Родительский день в 2024 году и как правильно поминать умерших.

1 Когда Родительский день в 2024 году? Родительский день принято отмечать на девятый день после Пасхи. В 2024 году Пасха выпадает на 5 мая. Соответственно, Родительский день будет 14 мая.

2 Радоница – что это за дата и в чем ее суть? В православном календаре есть несколько специальных поминальных дней. Радоница – первый из таких дней после Пасхи. Кстати, несмотря на печальную суть даты, название "Радоница" произошло от слова "радость". Согласно православным верованиям, в этот день мертвые могут вместе с живыми разделить радость о Воскрешении Господнем.

3 Как в этот день принято правильно поминать усопших? В уставе Русской православной церкви о поминовении на Радоницу ничего не сказано. Впрочем, о том, как нужно почитать усопших, писал епископ Амвросий Мидаоланский: "Достойно и праведно есть, братия, после торжества Пасхи, которое мы праздновали, разделить радость нашу со св. мучениками, и им, как участникам страданий Господа, возместим славу воскресения Господа". (Его Слово, 77.)Считается, что самое главное в Родительский день – прийти в храм. Как говорят священники, это самое лучшее, что живой может сделать в память о мертвом. "Постараемся, сколько возможно, помогать усопшим, вместо слез, вместо рыданий, вместо пышных гробниц – нашими о них молитвами, милостынями и приношениями, дабы таким образом и им, и нам получить обетованные блага", – писал об этом Иоанн Златоуст.А вот поход на кладбище считается не самой обязательной частью – только дополнением. Если уж вы точно собрались на кладбище, перед этим рекомендуют сходить на вечерние богослужения и полную панихиду. На самом кладбище нужно зажечь свечу и прочитать короткую заупокойную службу. Затем на могиле нужно прибраться и молча постоять рядом, вспоминая хорошие дела усопшего.

4 Что нельзя делать на кладбище? На кладбище ни в коем случае нельзя пить алкоголь и тем более лить его на могилу усопшего. Даже если умерший был любителем выпить, делать это Церковь запрещает.

5 Можно ли оставлять еду на кладбище в Родительский день? Можно, но Церковь тоже не очень хорошо относится к таким действиям. Подобные обряды считаются пережитком языческого прошлого. Вместо этого священники рекомендуют устроить скромное застолье дома, после посещения кладбища.