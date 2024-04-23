В Барнауле в Родительский день проезд до кладбищ будет бесплатным
Глава города поручил организовать работу соответствующих маршрутов
23 апреля 2024, 14:21, ИА Амител
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле в День поминовения усопших будет организован бесплатный проезд до мест захоронения, сообщает мэрия.
"Такое поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко", – отмечается в сообщении.
Глава города Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту организовать работу соответствующих маршрутов, а также на особый контроль взять график выхода транспорта.
Напомним, Родительский день отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник. В 2024 году это будет 14 мая. В 2023 году в Барнауле бесплатный транспорт до кладбищ ходил с 07:00 до 18:00.
15:16:01 23-04-2024
14 мая Родительский день.
14 мая СГК отключает горячую воду у самых " счастливых" жителей Барнаула! А мэрия куда смотрит! Неужели нельзя сдвинуть отключение хотя бы на один день. Это просто очередное издевательство монополистов. ((
16:13:53 23-04-2024
Гость (15:16:01 23-04-2024) 14 мая Родительский день.14 мая СГК отключает горячую во... Когда отключают горячую воду в июле, в жару - не очень напрягает. Но в самый холод, вода из крана ледяная, сунуть руку страшно, сведет судорога, даже посуду не помыть. Начнутся сопли, потом пойдет кашель. Уже не знают, как быстрее загнать нас в могилу.
16:33:30 23-04-2024
Гость (16:13:53 23-04-2024) Когда отключают горячую воду в июле, в жару - не очень напря... +100500
В мае отключение горячей воды не должно быть. Все работы - проводить летом.
Это две большие разницы пережить отключение воды летом и во второй декаде мая. Отоплениеие отключают в мае и еще лед из крана идет!!!
А в этом году бонус аккурат в родительский день!
22:27:07 23-04-2024
Лучше бы больше автобусов выделили и больше сотрудников ГИБДД привлекли. Поезда от ул. Попова до Михайловского кладбища в родительский день занимает более часа. А в обычный день 5-7 минут.
Автобус идет настолько полный, что складывается ощущение о том что никто живой до кладбища не доедет. Причем там народ не молодой возраст 80+. Младше не пускают в этот автобус.
09:46:35 24-04-2024
Гость (22:27:07 23-04-2024) Лучше бы больше автобусов выделили и больше сотрудников ГИБД... смысл собраться ехать именно в Родительский день, когда уехать почти невозможно? бесплатный проезд? ну уж лучше поехать в обычный день и заплатить (не такая уж и огромная сумма)
12:42:46 24-04-2024
Гость (09:46:35 24-04-2024) смысл собраться ехать именно в Родительский день, когда уех... На Михайловское как раз уехать в простой день огромная проблема!
12:41:24 24-04-2024
Гость (22:27:07 23-04-2024) Лучше бы больше автобусов выделили и больше сотрудников ГИБД... 5- 7 мин в обычный день?! Вы вообще о чем?))
Да в Родительский день , конечно, наблюдается ажиотаж, но прежде чем писать чушь-подумайте надо ли?
А про, то что младше 80- ти в автобус не пускают- это вообще что за дезинфомация? И ведь поверит кто-то...
Не знаю как было в прошлом году, а до ковидные времена все было организовпнно хорошо. И автобусов было достаточно.
А вот не в Родительский день съездить на Михайловсеое кладбище проблема!
Один малюсенький автобусик на весь маршрут и только с пятницы по воскресенье. И только до часу дня! Когда ситуация изменится!? Уже несколько лет не меняется ситуауия!