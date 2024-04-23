В Барнауле в Родительский день проезд до кладбищ будет бесплатным

Глава города поручил организовать работу соответствующих маршрутов

23 апреля 2024, 14:21, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в День поминовения усопших будет организован бесплатный проезд до мест захоронения, сообщает мэрия.

"Такое поручение дал губернатор Алтайского края Виктор Томенко", – отмечается в сообщении.

Глава города Вячеслав Франк поручил комитету по дорожному хозяйству и транспорту организовать работу соответствующих маршрутов, а также на особый контроль взять график выхода транспорта.

Напомним, Родительский день отмечается на девятый день после Пасхи и всегда приходится на вторник. В 2024 году это будет 14 мая. В 2023 году в Барнауле бесплатный транспорт до кладбищ ходил с 07:00 до 18:00.