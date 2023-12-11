Полное звездное затмение должно состояться 12 декабря

11 декабря 2023, 13:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

12 декабря 2023 года должно состояться затмение звезды астероидом Солнечной системы. А именно астероид Главного Пояса Леона пролетит на фоне одной из самых ярких и известных звезд созвездия Ориона – красного гиганта Бетельгейзе. Об этом сообщает издание 22century.ru.

Когда должно произойти затмение?

"Полное звездное затмение" должно состояться в 01:17 по всемирному времени (UTC), в 04:17 – по московскому времени и в 08:17 – по барнаульскому. Его можно будет наблюдать в течение примерно 15 секунд в узкой полосе, которая проходит через Южную Европу и Среднюю Азию.

Отмечается, что при покрытии 13 декабря Леона и Бетельгейзе будут иметь сопоставимые угловые размеры на небе. То есть в зависимости от точки наблюдения и соотношения видимых размеров можно будет увидеть разные варианты затмения – полное, частичное или кольцевое.

Чем уникально явление?

Издание пишет, что, несмотря на обилие астероидов в Солнечной системе, затмение первой звездной величины камнем – редкое явление, которое происходит раз в несколько десятилетий. Затмение можно использовать для астрономических наблюдений, причем новые знания ученые могут получить как о звезде, так и о затмевающем ее астероиде. Так, астрономы собираются использовать затмение, чтобы изучить корону Бетельгейзе и форму астероида Леона.

Специалисты будут наблюдать за затмением звезды одновременно из нескольких точек в полосе покрытия. Также у астрономов может появиться возможность исследовать видимый диск звезды Бетельгейзе.

Что такое Бетельгейзе и астероид Леона?

Бетельгейзе – это звезда-сверхгигант большого размера и массы, которая находится на финальной стадии жизни. Она в несколько тысяч раз ярче и в 700 раз больше нашего Солнца.

Астероид Леона принадлежит к главному астероидному поясу – области между орбитами Марса и Юпитера, где находятся миллионы камней разных размеров и форм. Леона – один из самых крупных астероидов в поясе, который способен затмевать звезды.

Что-то можно будет разглядеть?

Затмение будет видно несколько секунд, но не везде, а в узкой полосе, которая проходит через Азию, Европу, Северную и Латинскую Америки. Его смогут увидеть жители Таджикистана, Армении, Турции, Греции, Италии, Испании, Майами, Флоридских ключей (США) и Мексики. Для наблюдения не нужны будут специальные приборы, все можно увидеть с помощью небольшого бинокля и вовсе невооруженным глазом.

А барнаульцы что-то смогут увидеть?

Нет, Россия в список стран, которые могут увидеть затмение, не входит. Зато вместо этого барнаульцы 14 декабря смогут понаблюдать за пиком метеоритного потока Геминиды. Его будет видно и невооруженным глазом. В небе за час можно будет разглядеть до 150 метеоров.