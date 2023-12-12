Когда спадут аномальные морозы ниже 40 градусов в Алтайском крае?

Синоптик предупредила, что самая холодная ночь ждет жителей региона 13 декабря: столбики термометров покажут -43°С

12 декабря 2023, 08:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

После аномально теплого ноября погода, кажется, решила по полной программе отыграться на жителях Алтайского края. В регионе уже действует штормовое предупреждение из-за аномально низких температур, а в ночь на 13 декабря похолодает еще сильнее: синоптики прогнозируют в регионе -30…-35°С, а местами столбики термометров опустятся до -43°С. Дневная температура будет колебаться от -23 до -31°С. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

"13 декабря мы будем проходить дно холода, а штормовое предупреждение из-за аномально низких температур будет действовать в Алтайском крае до 14-го числа включительно", – сообщила синоптик.

Но уже в четверг по северо-востоку пройдет небольшой снег, морозы здесь начнут ослабевать, а к выходным температуры по всему региону приблизятся к норме, подбодрила Людмила Сырых. Ночью 16 и 17 декабря ожидается от -18 до -25°С, а днем – от -7 до -12°С. И в начале новой рабочей недели динамика на потепление сохранится.