Жителей Алтайского края предупредили о мощном снегопаде и потеплении

На Алтай придет европейская зима: готовим лопаты, чтобы строить горки, а дорожным службам снова придется переходить на усиленный режим работы

12 декабря 2023, 06:36, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Сильные снегопады, метели и потепление до -2…-7 градусов ожидаются в Алтайском крае с 18 декабря, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых. По ее словам, на регион будет оказывать влияние североатлантический циклон, который принесет усиление ветра, обильные осадки и метели.

"Со следующего понедельника у нас, можно сказать, начнется европейская зима с комфортными температурами: ночью будет около -8…-13°С, днем – от -2 до -7°С. Кроме того, мы ожидаем очень обильные снегопады", – отметила синоптик.

Людмила Сырых также сообщила, что во многих районах края за первую декаду декабря успела выпасть месячная норма осадков. В Барнауле при норме 32 мм – чуть меньше: 27 мм.