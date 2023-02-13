Когда Сретение Господне в 2023 году и как его принято отмечать?

Почему этот праздник считается одним из главных в православии и что означает слово "сретение"?

13 февраля 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: православие.Ru

Сретение Господне – один из двенадцати самых главных православных праздников. При этом широкой публике он не так известен, как те же Пасха, Рождество или Троица. Хотя торжественная дата посвящена очень важным библейским событиям: встрече младенца Иисуса со старцем Симеоном.

О том, когда Сретение в 2023 году, что отмечают в этот день и что означает название праздника, – в материале amic.ru.

1 Какого числа Сретение Господне в 2023 году? В отличие от многих православных праздников, Сретение – непереходящий праздник. Торжественную дату неизменно отмечают 15 февраля. Сретение Господне идёт в церковном календаре ровно через 40 дней после Рождества Христова. Лишь в одном случае праздник переносится: если Сретение выпадает на понедельник первой седмицы Великого поста (такое случается редко), тогда его отмечают 14 февраля.

2 Чему посвящён этот праздник? Сретение Господне посвящено встрече старца Симеона с Богомладенцем – маленьким Иисусом Христом. Симеон был очень уважаемым человеком в обществе Иерусалима: входил в число учёных, работавших над переводом Ветхого Завета на древнегреческий. По легенде, однажды старцу попалась строка "... Дева, никогда не бывшая с мужчиной, родит...". Симеон усомнился в том, что текст записан верно, и решил поменять "деву" на "жену". Но тут к нему явился Ангел и запретил менять строку. Он сообщил старцу, что тот будет жить, пока своими глазами не увидит это пророчество. Однажды Симеон ощутил непреодолимое желание (Божье наущение) прийти храм. Когда он туда явился, там уже был младенец Иисус: родители принесли ребёнка на обряд "очистительной жертвы". К этому моменту, согласно преданию, Симеону было уже больше трёхсот лет. Изумившись, он принял младенца на руки (за это его зовут Богоприимцем) и воскликнул "Ныне отпущаеши раба Твоего..." Эта встреча стала для Симеона светлым освобождением от его долгой жизни.

3 Кстати, а что означает слово "сретение"? Здесь всё просто: слово "сретение" означает "встреча". Название праздника напрямую отсылает к встрече Симеона и Иисуса Христа.