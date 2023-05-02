Когда теперь в России отмечают День молодёжи?
День молодёжи перенесли на новую дату, но его по-прежнему будут праздновать в июне
02 мая 2023, 17:00, Анастасия Бичакова
По указу президента Владимира Путина День молодёжи перенесли на новую дату.
Когда теперь День молодёжи – amic.ru рассказывает тем, кто любит и "гуляет" в этот праздник.
Когда будут отмечать День молодёжи в России?
С этого года День молодёжи будут ежегодно отмечать в последнюю субботу июня.
А зачем перенесли День молодёжи?
Правда ли, что День молодёжи уже переносили на другую дату?
Да, правда, это не первый перенос. В Советском Союзе, с 1958 года, День молодёжи обычно отмечали в последнее воскресенье июня. И только после развала СССР, с 1993-го, для него установили дату – 27 июня.
Впрочем, почти никто не отмечал праздник в этот день. Большинство привыкло праздновать его в последнее воскресенье июня.
Кого вообще считают молодёжью?
Как отмечают День молодёжи?
В школах и вузах в честь праздника проводят разные культурные мероприятия, выставки, концерты и конференции.
Также принято выезжать на природу и жарить шашлыки. Но если в Алтайском крае будет противопожарный режим, то сделать это не удастся. А иначе грозят огромные штрафы.
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