Да, правда, это не первый перенос. В Советском Союзе, с 1958 года, День молодёжи обычно отмечали в последнее воскресенье июня. И только после развала СССР, с 1993-го, для него установили дату – 27 июня.

Впрочем, почти никто не отмечал праздник в этот день. Большинство привыкло праздновать его в последнее воскресенье июня.