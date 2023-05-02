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Когда теперь в России отмечают День молодёжи?

День молодёжи перенесли на новую дату, но его по-прежнему будут праздновать в июне

02 мая 2023, 17:00, Анастасия Бичакова

Молодёжь / Фото: viboronline.ru
Молодёжь / Фото: viboronline.ru

По указу президента Владимира Путина День молодёжи перенесли на новую дату.

Когда теперь День молодёжи – amic.ru рассказывает тем, кто любит и "гуляет" в этот праздник.

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Когда будут отмечать День молодёжи в России?

С этого года День молодёжи будут ежегодно отмечать в последнюю субботу июня.

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А зачем перенесли День молодёжи?

Чтобы он не выпадал на рабочий день. Потому что в будни многие работают. А те, кто ещё учится в колледже или вузе, вообще могут сдавать экзамены. Сессию никто не отменял.
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Правда ли, что День молодёжи уже переносили на другую дату?

Да, правда, это не первый перенос. В Советском Союзе, с 1958 года, День молодёжи обычно отмечали в последнее воскресенье июня. И только после развала СССР, с 1993-го, для него установили дату – 27 июня.

Впрочем, почти никто не отмечал праздник в этот день. Большинство привыкло праздновать его в последнее воскресенье июня.

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Кого вообще считают молодёжью?

В России молодёжью считаются люди в возрасте от 14 до 35 лет. А вот Всемирная организация здоровья (ВОЗ) причисляет к молодёжи тех, кому от 18 до 44 лет.

В любом случае помните, что юность – это состояние души, а не цифры в паспорте!

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Как отмечают День молодёжи?

В школах и вузах в честь праздника проводят разные культурные мероприятия, выставки, концерты и конференции.

Также принято выезжать на природу и жарить шашлыки. Но если в Алтайском крае будет противопожарный режим, то сделать это не удастся. А иначе грозят огромные штрафы.

праздники

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