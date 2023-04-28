Противопожарный режим – это период, когда нужно строго соблюдать пожарную безопасность. Его вводят, чтобы не допустить возгораний в лесах, полях и вообще на открытой местности.

По сути, он нужен, чтобы не допустить никаких крупных пожаров, ведь они могут привести к трагедиям вплоть до выгорания растений и гибели диких животных. Да и людям такие ЧП тоже вредят: в сельской местности огонь может добираться до домов, а в городах – вызывать "чёрное небо", чреватое больными лёгкими.

Ну а в Алтайском крае 27 апреля противопожарный режим ввели, так как в ближайшие дни, помимо тепла, ожидается сильный ветер. С 28 по 30 апреля его скорость может усилиться до 15-20 метров в секунду.

Да и пока на большей территории региона сохраняется высокая пожароопасность (4 класс).

Так что в ГУ МЧС по Алтайскому краю призывают быть максимально осторожными с огнём. От себя пошутим: не играйте со спичками (но на самом деле это действительно серьёзно).