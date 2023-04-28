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В Алтайском крае – противопожарный режим. Можно ли жарить шашлыки на даче и природе?

Противопожарный режим подразумевает множество штрафов и запретов, которые касаются даже шашлыков

28 апреля 2023, 16:30, Анастасия Бичакова

Шашлык наивкуснейший / Фото: wallbox.ru
Шашлык наивкуснейший / Фото: wallbox.ru

В Алтайском крае ввели особый противопожарный режим 27 апреля 2023 года, сообщили в региональном ГУ МЧС. И, как назло, это произошло прямо перед началом майских праздников. А на них, между прочим, будет тепло – завтра, 29 апреля, Гидрометцентр обещает в крае до +26 градусов.

Можно ли жарить шашлыки и не "налететь" на большие штрафы и какие вообще правила нужно соблюдать во время противопожарного режима – читайте на amic.ru.

1

Что такое противопожарный режим и почему его ввели в Алтайском крае?

Противопожарный режим – это период, когда нужно строго соблюдать пожарную безопасность. Его вводят, чтобы не допустить возгораний в лесах, полях и вообще на открытой местности.

По сути, он нужен, чтобы не допустить никаких крупных пожаров, ведь они могут привести к трагедиям вплоть до выгорания растений и гибели диких животных. Да и людям такие ЧП тоже вредят: в сельской местности огонь может добираться до домов, а в городах – вызывать "чёрное небо", чреватое больными лёгкими.

Ну а в Алтайском крае 27 апреля противопожарный режим ввели, так как в ближайшие дни, помимо тепла, ожидается сильный ветер. С 28 по 30 апреля его скорость может усилиться до 15-20 метров в секунду.

Да и пока на большей территории региона сохраняется высокая пожароопасность (4 класс).

Так что в ГУ МЧС по Алтайскому краю призывают быть максимально осторожными с огнём. От себя пошутим: не играйте со спичками (но на самом деле это действительно серьёзно).

2

Ну хорошо, а чего вообще нельзя делать при противопожарном режиме?

При противопожарном режиме категорически запрещено сжигать сухую траву и мусор. Хоть на даче, хоть в лесу – абсолютно везде.

Нельзя разводить костры и, что вас наверняка удивит, даже просто ходить в лес. Строго, но справедливо.

А иначе от наказания не убежать. Штрафы – немаленькие.

3

И на сколько же могут оштрафовать?

Рассказываем. Если в противопожарный режим вам нестерпимо захотелось устроить Масленицу и пожечь траву или солому, то грозят вот такие штрафы:

  • 40-50 тыс. рублей – для граждан;
  • 60-90 тыс. рублей – для должностных лиц;
  • от 600 тыс. до 1 млн рублей – для юрлиц (почти как стоимость "однушки").

Ровно такие же штрафы грозят за нарушение правил пожарной безопасности в лесах, если введён противопожарный режим.

В обычное время штрафы за нарушение пожарной безопасности в лесах меньше, но тоже внушительные:

  • 15-30 тыс. рублей – для граждан;
  • 30-50 тыс. рублей – для должностных лиц;
  • от 100 до 400 тыс. рублей для юрлиц (в принципе на эти деньги можно купить простенький автомобиль).
4

Хочу есть. А как пожарить шашлыки во время противопожарного режима?

Никак. Разводить огонь категорически запрещено и на природе, и на даче, уточнили amic.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. 

5

И что мне делать?

Не печальтесь. Если шашлык ну о-о-очень хочется, то его можно приготовить дома. Простые, интересные и вкусные рецепты – в гастрономической подборке amic.ru.
Пожары отдых и развлечения

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