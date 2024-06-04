Праздник Святой Троицы – одно из двенадцати важнейших христианских торжеств. У православных оно называется "двунадесятым", поскольку напрямую связано с земной жизнью Иисуса Христа.

О том, какого числа праздник будет в 2024 году, чему он посвящен и что нельзя делать в этот день, – в материале amic.ru.

23 июня . По православному календарю Святую Троицу принято отмечать в воскресенье, ровно на 50-е сутки после Пасхи. Кстати, поэтому же торжество еще называют Пятидесятницей.

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Троица – что это за праздник?

Как и все православные двунадесятые праздники, Троица посвящена конкретному событию из жизни Христа. Это сошествие Святого Духа, которое описано в Евангелии и считается важнейшим для всего христианства. Считается, что именно тогда зародилась Христианская церковь в том смысле, как мы ее понимаем сегодня.

Случилось это через 50 дней после Воскресения Христова. Апостолы в это время находились в Сионской горнице в Иерусалиме – Иисус сам заранее велел им туда отправиться.

Внезапно с неба раздался шум, похожий на сильнейшие порывы ветра. Звук этот наполнил всю горницу. То, что случилось дальше, в своих "Деяниях святых апостолов" описал евангелист Лука:

"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4).

В тот вечер апостолам, находившимся в горнице, снизошел дар. В один момент они стали без проблем говорить на самых разных языках, которые до этого даже не слышали. А это означало, что теперь они могли нести учение Господне по всему свету. Именно поэтому Христианская церковь и считает Троицу днем своего рождения.

Известно также, что первым свой дар использовал апостол Петр. Уже на первой проповеди он смог привлечь в христианскую веру тысячи людей. Люди уверовали, покаялись и приняли крещение.

Название праздника отражает триединство Бога: Отца, Сына и Святого Духа.