Когда Троица в 2024 году и какие традиции у этого праздника?
Рассказываем, почему в этот день береза так же важна, как и елочка на Рождество
04 июня 2024, 07:14, ИА Амител
Автор фото: fusion-of-horizons на сайте pxhere.com
Праздник Святой Троицы – одно из двенадцати важнейших христианских торжеств. У православных оно называется "двунадесятым", поскольку напрямую связано с земной жизнью Иисуса Христа.
О том, какого числа праздник будет в 2024 году, чему он посвящен и что нельзя делать в этот день, – в материале amic.ru.
1
Какого числа Троица в 2024 году?
23 июня. По православному календарю Святую Троицу принято отмечать в воскресенье, ровно на 50-е сутки после Пасхи. Кстати, поэтому же торжество еще называют Пятидесятницей.
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Троица – что это за праздник?
Как и все православные двунадесятые праздники, Троица посвящена конкретному событию из жизни Христа. Это сошествие Святого Духа, которое описано в Евангелии и считается важнейшим для всего христианства. Считается, что именно тогда зародилась Христианская церковь в том смысле, как мы ее понимаем сегодня.
Случилось это через 50 дней после Воскресения Христова. Апостолы в это время находились в Сионской горнице в Иерусалиме – Иисус сам заранее велел им туда отправиться.
Внезапно с неба раздался шум, похожий на сильнейшие порывы ветра. Звук этот наполнил всю горницу. То, что случилось дальше, в своих "Деяниях святых апостолов" описал евангелист Лука:
"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать" (Деян. 2:2-4).
В тот вечер апостолам, находившимся в горнице, снизошел дар. В один момент они стали без проблем говорить на самых разных языках, которые до этого даже не слышали. А это означало, что теперь они могли нести учение Господне по всему свету. Именно поэтому Христианская церковь и считает Троицу днем своего рождения.
Известно также, что первым свой дар использовал апостол Петр. Уже на первой проповеди он смог привлечь в христианскую веру тысячи людей. Люди уверовали, покаялись и приняли крещение.
Название праздника отражает триединство Бога: Отца, Сына и Святого Духа.
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Как принято отмечать Святую Троицу?
Главные события этого дня связаны с храмами и церковными службами. На Троицу богослужения проводят по-особенному: священники облачаются в праздничные наряды изумрудного цвета. Сами храмы тоже украшают в зеленых тонах: ветками, листьями и цветами. Растения в этот день символизируют обновление силы Святого Духа.
После литургии в храмах проводят вечерню, на которой читают три особенные молитвы – в другие дни прихожанам их не услышать. После этого совершается коленопреклонение – впервые после Пасхи. Не только прихожане, но и священники на коленях молят Бога о прощении.
Конечно, в народе традиции были совсем иными. Так, на Руси было принято устраивать гулянья. Девушки водили хороводы, а парни искали среди них свою будущую невесту. А еще у женщин было принято плести венки из цветов и пускать их по воде. Но это лишь для свободных девушек – тех, что уже встретили суженого, дарили украшение ему.
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Как правильно подготовиться к Троице?
Пожалуй, самая яркая часть подготовки – украшение дома. В жилище принято приносить много зелени и цветов. Но особое место среди украшений должны занимать ветки березы. Вообще, береза на Троицу считается важнейшим символом торжества, почти как елка на Новый год. Ветки берут с собой в храм, чтобы их освятить.
5
Что нельзя делать на Троицу?
На Троицу нельзя жениться – в праздники в храмах не проводят венчания.
Кроме того, в этот день запрещается шить и вязать, а также заниматься любым прочим рукоделием.
Нельзя работать и в поле, поэтому все посевные хлопоты на Руси старались закончить до Троицы.
Также Церковь не рекомендует ходить на кладбище – для поминовения усопших есть день накануне – Троицкая родительская суббота.
Ну и конечно, на любые православные праздники строго запрещается ругаться и желать людям зла.
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Какие есть приметы на Святую Троицу?
- Дождь на Троицу – урожай будет хорошим.
- Жара – лето будет засушливым, а урожай плохим.
- Попасть под дождь на Троицу – к богатству.
- Угостить бедняка или путешественника – к счастью.
11:59:46 04-06-2024
- "но и священники на коленях молят Бога о прощении." ----вот хохма год грешат, а потом стали на колени и как с гуся вода.