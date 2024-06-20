Когда Троицкая родительская суббота в 2024 году и как правильно поминать усопших?
Это одна из двух суббот в году, которые носят статус Вселенских
20 июня 2024, 08:00, ИА Амител
Купол с крестом на православном храме / Фото: amic.ru
Троицкая родительская суббота – важная дата в православном календаре. Это один из четырех в году общерусских дней поминовения усопших.
Рассказываем, когда будет Троицкая родительская суббота в 2024 году и как правильно поминать умерших.
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Какого числа Троицкая родительская суббота в 2024 году?
Троицкая родительская суббота в православном календаре всегда идет аккурат перед Троицей. В 2024 году этот день наступит 22 июня.
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Чему посвящен этот день?
Троицкая родительская суббота – это день памяти и почтения умерших, который считается важной подготовкой к празднику Святой Троицы. Напомним, один из главных христианских праздников считается ознаменованием окончания ветхозаветной Церкви и началом Церкви Христовой. По христианским канонам, накануне Троицы очень важно помянуть всех усопших.
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Какие есть традиции на Троицкую родительскую субботу?
Естественно, главная традиция этого дня – поминать покойных родственников. По канонам, это обязательно нужно сделать в храме. На богослужение в церковь нужно прийти в пятницу, накануне родительской субботы. Там в это время служат великую панихиду.
На следующее утро, после Божественной литургии, служат общую панихиду – самую важную часть поминовения.
По традиции свечи за покойных в этот день ставят к распятию, а не к иконам. Записки с именами близких прихожане передают перед литургией, чтобы их помянули на панихиде. Но писать можно лишь имена тех, кто был крещен. В остальных случаях за близкого нужно молиться самостоятельно.
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Как поминать усопших на кладбище на Троицкую родительскую субботу?
На кладбище принято ездить уже после посещения храма.
Придя к могиле близкого человека, нужно зажечь свечку и просто молча постоять, вспоминая усопшего и его добрые дела. Затем на могиле нужно прибраться. Также допускается небольшая поминальная трапеза у могилы.
Еще есть народная традиция крошить яйца или сыпать зерно у подножия креста. Но Церковь считает эти обряды пережитком язычества. Священники рекомендуют вместо этого отдать еду нищим или нуждающимся: пусть лучше они помянут вашего близкого.
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Что ни в коем случае нельзя делать на Троицкую родительскую субботу?
На кладбище Церковь строго-настрого запрещает употреблять алкоголь.
Есть расхожий миф о том, что поскольку Троицкая родительская суббота – Вселенская, то в этот день можно подать записку даже об упокоении души самоубийцы. Но это не так. За них тоже следует молиться самостоятельно: священнослужители не молятся за тех, кто сам лишил себя жизни.
Также на Троицкую родительскую субботу не рекомендуется позволять себе излишне пышные веселья. Вместо этого Церковь рекомендует больше размышлять о жизни и о смерти.
08:22:35 06-06-2024
Купола давно поменяли . Вы специально старые и ободранные выставили?