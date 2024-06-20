Это одна из двух суббот в году, которые носят статус Вселенских

20 июня 2024, 08:00, ИА Амител

Купол с крестом на православном храме / Фото: amic.ru

Троицкая родительская суббота – важная дата в православном календаре. Это один из четырех в году общерусских дней поминовения усопших.

Рассказываем, когда будет Троицкая родительская суббота в 2024 году и как правильно поминать умерших.

1 Какого числа Троицкая родительская суббота в 2024 году? Троицкая родительская суббота в православном календаре всегда идет аккурат перед Троицей. В 2024 году этот день наступит 22 июня.

2 Чему посвящен этот день? Троицкая родительская суббота – это день памяти и почтения умерших, который считается важной подготовкой к празднику Святой Троицы. Напомним, один из главных христианских праздников считается ознаменованием окончания ветхозаветной Церкви и началом Церкви Христовой. По христианским канонам, накануне Троицы очень важно помянуть всех усопших.

3 Какие есть традиции на Троицкую родительскую субботу? Естественно, главная традиция этого дня – поминать покойных родственников. По канонам, это обязательно нужно сделать в храме. На богослужение в церковь нужно прийти в пятницу, накануне родительской субботы. Там в это время служат великую панихиду. На следующее утро, после Божественной литургии, служат общую панихиду – самую важную часть поминовения. По традиции свечи за покойных в этот день ставят к распятию, а не к иконам. Записки с именами близких прихожане передают перед литургией, чтобы их помянули на панихиде. Но писать можно лишь имена тех, кто был крещен. В остальных случаях за близкого нужно молиться самостоятельно.

4 Как поминать усопших на кладбище на Троицкую родительскую субботу? На кладбище принято ездить уже после посещения храма. Придя к могиле близкого человека, нужно зажечь свечку и просто молча постоять, вспоминая усопшего и его добрые дела. Затем на могиле нужно прибраться. Также допускается небольшая поминальная трапеза у могилы. Еще есть народная традиция крошить яйца или сыпать зерно у подножия креста. Но Церковь считает эти обряды пережитком язычества. Священники рекомендуют вместо этого отдать еду нищим или нуждающимся: пусть лучше они помянут вашего близкого.