Когда у школьников начнутся и закончатся осенние каникулы в 2023 году?
Первая четверть в российских школах почти закончилась
26 октября 2023, 06:25, ИА Амител
Фото: amic.ru
Первая четверть нынешнего учебного года в российских школах почти подошла к концу. Совсем скоро школьники уйдут на каникулы и смогут отдохнуть от уроков.
О том, когда начнутся осенние каникулы в 2023 году и когда они закончатся, – в материале amic.ru.
1
Когда в школах начнутся каникулы?
Уже в понедельник, 30 октября. Соответственно, это последняя учебная неделя первой четверти. В течение следующей недели школьники будут отдыхать.
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Когда у школьников закончатся каникулы?
Последний день осенних каникул в 2023 году – 5 ноября. По идее, к учебе дети должны вернуться в понедельник, 6 ноября. Но этот день в 2023 году объявлен выходным по случаю Дня народного единства. Так что у школьников будет дополнительный день отдыха, а уроки начнутся со вторника, 7 ноября.
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Когда осенние каникулы у тех, кто учится по триместрам?
У школьников, которые занимаются по триместровой системе, осенью сразу двое каникул. Один раз они уже отдыхали: с 9 по 15 октября. Следующие каникулы начнутся 20 ноября и закончатся 26 ноября.
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Когда в российских школах начнутся зимние каникулы?
Зимние каникулы у школьников начнутся 1 января 2024 года. Отдыхать они будут до 7 января, а уже в понедельник, 8 января, вернутся к урокам.
У детей, которые учатся по триместрам, зимой каникулы тоже два раза. В 2024 году они будут отдыхать с 1 по 8 января, а затем – с 19 по 25 февраля.
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Когда у школьников будут весенние каникулы в 2024 году?
Весенние каникулы в этом учебном году начнутся 25 марта и продлятся до 31 марта 2024 года. На учебу дети выйдут в понедельник, 1 апреля.
В школах, где учатся по триместрам, весенние каникулы будут с 8 по 14 апреля.
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