Первая четверть в российских школах почти закончилась

26 октября 2023, 06:25, ИА Амител

Фото: amic.ru

Первая четверть нынешнего учебного года в российских школах почти подошла к концу. Совсем скоро школьники уйдут на каникулы и смогут отдохнуть от уроков.

О том, когда начнутся осенние каникулы в 2023 году и когда они закончатся, – в материале amic.ru.

1 Когда в школах начнутся каникулы? Уже в понедельник, 30 октября. Соответственно, это последняя учебная неделя первой четверти. В течение следующей недели школьники будут отдыхать.

2 Когда у школьников закончатся каникулы? Последний день осенних каникул в 2023 году – 5 ноября. По идее, к учебе дети должны вернуться в понедельник, 6 ноября. Но этот день в 2023 году объявлен выходным по случаю Дня народного единства. Так что у школьников будет дополнительный день отдыха, а уроки начнутся со вторника, 7 ноября.

3 Когда осенние каникулы у тех, кто учится по триместрам? У школьников, которые занимаются по триместровой системе, осенью сразу двое каникул. Один раз они уже отдыхали: с 9 по 15 октября. Следующие каникулы начнутся 20 ноября и закончатся 26 ноября.

4 Когда в российских школах начнутся зимние каникулы? Зимние каникулы у школьников начнутся 1 января 2024 года. Отдыхать они будут до 7 января, а уже в понедельник, 8 января, вернутся к урокам. У детей, которые учатся по триместрам, зимой каникулы тоже два раза. В 2024 году они будут отдыхать с 1 по 8 января, а затем – с 19 по 25 февраля.