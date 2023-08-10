Профориентация и медали. Что изменится в российских школах в новом учебном году?

Amic.ru составил подборку всех изменений в школах в 2023 году

10 августа 2023, 09:15, Антон Дегтярев

Школа / Фото: amic.ru

До начала нового учебного года – меньше месяца. Родители заканчивают собирать детей в школу, а дети считают оставшиеся дни летних каникул. Между тем в этом году обучение в образовательных учреждениях в некоторых аспектах изменится. Появятся новые предметы, школьники будут заниматься общественно полезным трудом, а выпускники снова смогут получить не только золотые, но и серебряные медали. Amic.ru собрал все новшества, которые ждут школы в 2023/2024 учебном году.

Возвращение серебряных медалей

С нового учебного года в школы вернутся отмененные серебряные медали – "За особые успехи в учебе" второй степени. Такое распоряжение подписал Владимир Путин, сообщает сайт Минпросвещения. Серебро получат те школьники, в аттестатах которых не более двух четверок, а все остальные – пятерки. Отметим, что серебряных медалей в школах не было с 2014 года.

Общественно полезный труд

С нового учебного года школьники должны будут участвовать в общественно полезном труде, это изменение также внесено в закон "Об образовании в Российской Федерации".

Под общественно полезным трудом подразумевается высадка деревьев или цветов на пришкольной территории, оформление школьной площадки или класса к какому-либо мероприятию, шитье театральных костюмов, помощь в музее или библиотеке. При работе будет учитываться возраст детей и их психофизические особенности, согласие родителей на такой труд не требуется.

Кроме того, школы теперь будут иметь право помогать ученикам в организации их волонтерской работы. Минпросвещения считает, что это поможет развить у детей чувство причастности к общему делу и активную жизненную позицию.

Школа / Фото: amic.ru

Новые дисциплины

Закон также вводит предмет профориентации для школьников под названием "Россия – мои горизонты". Он будет проводиться для 6-11 классов (включая детей с ОВЗ и инвалидностью) еженедельно в рамках внеурочной деятельности. Дисциплина должна помочь детям определиться с профессией. Школы смогут сами выбирать уровень преподавания. Их всего три: базовый (не менее 40 часов в учебный год), основной (не менее 60 часов) и продвинутый (не менее 80 часов).

В школьные курсы добавят и изучение основ и способов противодействия коррупции, сообщает сайт Минпросвещения России. Эти вопросы будут изучать на обществознании, истории и литературе. Школьникам расскажут об опасности коррупции и способах борьбы с ней.

Кроме того, предмет ОБЖ сменит название. По новым поправкам он будет называться "Основы безопасности и защиты Родины". Правда, это изменение вступит в силу только с 1 сентября 2024 года. В этом году ОБЖ пока лишь дополнится новыми модулями начальной военной подготовки, которые появятся в 10 и 11 классах. Старшеклассников будут учить обращаться с автоматом и гранатами, оказывать первую медпомощь и маршировать.

Новые правила для ЕГЭ и ОГЭ

С 2023/2024 учебного года вступят в силу и изменения, касающиеся проведения ОГЭ (для 9-х классов) и ЕГЭ (для 11-х классов), сообщает портал Рособрнадзора.

Теперь предусмотрят возможность изменить ранее выбранный уровень ЕГЭ по математике с базового на профильный и наоборот. Выпускникам прошлых лет также позволят изменить или дополнить перечень указанных в заявлении учебных предметов.

Для выпускников прошлых лет изменились и сроки ЕГЭ. Со следующего года они смогут сдать экзамен только в резервные дни основного периода проведения экзаменов.

Новшества коснулись и экзамена по информатике. Сроки обработки и проверки работ по этому предмету сократили до двух календарных дней вместо четырех.

Для военных, которые служат по призыву или по контракту и поступают в военные вузы, теперь предусмотрена возможность подать заявление на сдачу ЕГЭ не только в места, где расположен вуз, но и туда, где они проходят военную службу.

Школа / Фото: amic.ru

Скорректирована и дополнительная дата проведения итогового сочинения. Вместо первой рабочей среды мая сочинение школьники будут писать во вторую среду апреля.

Что касается ОГЭ, то с грядущего учебного года его можно будет пройти в дистанционной форме. Дополнительная дата собеседования изменилась. Теперь вместо первого рабочего понедельника мая это третий понедельник апреля. Участникам собеседования с 2023/2024 учебного года запретят иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, заметки и другие средства хранения информации.

Тем, кто не смог пройти ОГЭ по выбранным предметам, предоставляется право изменить предметы для повторного прохождения ОГЭ в следующем году. Кроме того, приказы устанавливают возможность дистанционной подачи заявлений об участии в ЕГЭ и ОГЭ.

Также из правил исключена норма о необходимости выделять отдельные помещения для представителей СМИ и общественных наблюдателей.

Единые образовательные стандарты и учебники

С 1 сентября 2023 года в российских школах для обучающихся 1-11 классов вводятся единые образовательные стандарты. Для учителей и управленческих команд разработаны онлайн-сервисы: конструктор рабочих программ и учебных планов, сообщает сайт Минпросвещения.

Единые стандарты вводятся по всем предметам. По каждому будут созданы единые государственные пособия. Особое внимание уделили истории, по которой разработали единый государственный учебник. Он синхронизирует курсы всеобщей и российской истории. Для выстраивания образовательного процесса и управления качеством образования создан и проект "Школа Минпросвещения России".

Ранее школы разрабатывали программы самостоятельно, ориентируясь на рекомендованные программы и федеральный государственный образовательный стандарт. С нового учебного года школы также будут иметь право разрабатывать собственные программы, но они должны соответствовать федеральному уровню.

Школьная линейка / Фото: amic.ru

Изменение аттестации учителей

С сентября 2023 года педагогов будут аттестовывать иначе. Учителей разделят на категории:

молодой специалист (пришедший работать в школу выпускник педвуза);

соответствующий должности учитель молодой специалист (проработавший три года и прошедший аттестацию);

учитель-методист (учитель, который также разрабатывает новые ученые пособия и методички);

учитель-наставник (учитель наивысшей квалификации, консультирует молодых педагогов и студентов).

Обязательная аккредитация будет проводиться раз в пять лет. Молодые специалисты должны пройти ее спустя три года после устройства на работу. Можно пройти и добровольную аттестацию, чтобы поменять категорию.

Появление советников по воспитательной работе

Советники директоров по воспитательной работе начали появляться в российских школах еще в 2021 году, но пока нововведение лишь тестировалось в нескольких регионах. Теперь практика распространяется на все школы, колледжи и училища страны. Стать таким советником могут педагоги, которые имеют опыт воспитательной работы. Советник разрабатывает и реализует программы воспитания в школах, а также привлекает учеников к участию в проектах детских и молодежных организаций.

Студенты педколледжей смогут работать в начальных классах

С грядущего учебного года студенты выпускного курса педагогических колледжей, которые учатся по специальностям "Образование и педагогические науки" и прошли все промежуточные аттестации, смогут преподавать в начальной школе и вести детские кружки. В июле 2023 года закон подписал президент России Владимир Путин. Власти уверены, что это позволит восполнить кадровый дефицит в школах, особенно на селе, пишет "Российская газета".

Школьный класс / Фото: amic.ru

Барнаульских первоклассников будут возить на автобусах

Одно изменение касается исключительно Барнаула. Так, в этом году первоклассников из микрорайона "Времена года" квартала "2010" и из микрорайона "Норд" квартала "211/2", которым не хватило мест в ближайших к дому школах, будут возить в учебные заведения на автобусах. Всего власти выделят четыре транспортных средства. Они будут забирать малышей на ул. Взлетной и отвозить их либо в школу № 114, либо в школу № 84. В частности, воспользоваться транспортом смогут дети, не попавшие в школы № 135 и № 136.

А прошлогодние изменения сохранятся?

Да, в школах сохранятся прошлогодние изменения. Школьники продолжат исполнять гимн России и поднимать флаг, для них и дальше будут вести внеурочные занятия "Разговоры о важном". Подробнее прочитать обо всех изменениях, произошедших в школах в 2022 году, можно прочитать здесь.