Когда у школьников начнутся летние каникулы в 2024 году?
В этом году школьники уходят на летние каникулы в разные сроки
13 мая 2024, 13:50, ИА Амител
До конца учебного года 2023-2024 у школьников осталось всего ничего: скоро в дневниках будут выставлены итоговые оценки и ребята уйдут на летний отдых. С большим нетерпением окончания четвертой четверти ждут и родители учащихся (у многих из них силы и нервы уже не пределе). Когда в России в 2024 году начнутся летние каникулы, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Когда именно начнутся летние каникулы в школах?
Ежегодно Министерство просвещения РФ публикует расписание каникул для школьников. Согласно документу, ученики первых, девятых и одиннадцатых классов пойдут на летние каникулы с 26 мая, пишет Lenta.ru. Все остальные ребята начнут отдыхать с 1 июня. Однако отметим, что расписание носит только рекомендательный характер и образовательные организации могут вносить в него корректировки. И они это активно практикуют.
Как стало известно amic.ru, во многих школах Барнаула, которые занимаются на пятидневке, последним учебным днем станет пятница, 24 мая. Уже 25 мая у учащихся с первого по восьмой класс, а также у десятиклассников начнутся летние каникулы. В школах, где уроки проходят шесть дней в неделю, завершающим учебным днем для большинства ребят станет суббота, 25 мая, а отдыхать они начнут с 26-го числа.
Еще раньше уроки закончатся у девятиклассников и одиннадцатиклассников, у которых начинается сдача ОГЭ и ЕГЭ. Последний учебный день у учеников девятых классов 20 мая, у одиннадцатиклассников – 22 мая.
А в дни последних звонков дети будут учиться?
Этот вопрос школы решают в индивидуальном порядке. Есть школы, где 18 и 24 мая, на которые запланированы последние звонки для 9 и 11 классов, занятий не будет либо уроки проведут дистанционно.
Когда закончатся летние каникулы?
Летние каникулы традиционно длятся по 31 августа. Однако в 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье. Не исключено, что День знаний перенесут на понедельник, 2 сентября. Однако пока это только предположение: никаких официальных заявлений на этот счет еще не было.
16:50:35 13-05-2024
Не исключено, что День знаний перенесут на понедельник, 2 сентября. Однако пока это только предположение: никаких официальных заявлений на этот счет еще не было.
============
А что, есть предложения с воскресенья учебный год начать? Давайте же все доведем до абсурда!
19:17:46 13-05-2024
Гость (16:50:35 13-05-2024) Не исключено, что День знаний перенесут на понедельник, 2 с... Не так давно, всего несколько лет назад, в воскресенье 1 сентября проводились торжественные линейки, а на учёбу дети пошли на следующий день, 2 сентября. Было очень удобно: родителям не пришлось отпрашиваться с работы, чтобы провести первосентябрьский школьный праздник вместе со своим ребенком
21:24:22 13-05-2024
Анна (19:17:46 13-05-2024) Не так давно, всего несколько лет назад, в воскресенье 1 сен...
Анна, это было в 2013 году. А какой смысл проводить линейки в воскресенье, выводя на работу в выходной день учителей и персонал. Если это сделать 2 сентября, то этот день потеряет свой сакральный смысл? Ерунда!
08:19:16 14-05-2024
Анна (19:17:46 13-05-2024) Не так давно, всего несколько лет назад, в воскресенье 1 сен... А учителя,типа не отдыхать, это ж удобно родителям, давайте все мероприятия делать в выходные или праздничные дни, ведь родителям удобно 😱
00:05:29 14-05-2024
Смысл детям, идти 2 сентября?Дети должны подготовиться к учебному процессу!ерунда Покупать новый потфель и пенал ручки и дневник понятно...!
01:45:59 14-05-2024
С ребёнком идём "нога в ногу" в учебе. Заканчиваем пятый класс... Четвёртая четверть просто супер сложная в плане нагрузки. Во первых ВПР по истории, биологии, математике, рус. Языку. Через пару дней итоговые контрольные работы за год по этим же предметам. Еще через пару дней контрольные по ВСЕМ остальным предметам! По всем, даже рисованию и музыке... Вот это нагрузка
07:14:02 14-05-2024
Гость (01:45:59 14-05-2024) С ребёнком идём "нога в ногу" в учебе. Заканчиваем пятый кла...
Попробуйте вопрос Говорухиной задать. Она уже третий год при должности, но до сих пор не понимает, что это за пост и что на нем делать надо. Явно не только СМС от банка с зачислением немалой зарплаты ждать.
04:18:36 14-05-2024
А вот Московская область учится почему то по первую неделю ИЮНЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, т.е. до 7 ИЮНЯ. Это нормально?? Кроме начальной школы и выпускных классов, т.к. они в это время экзамены уже сдают.
07:10:01 14-05-2024
Марта (04:18:36 14-05-2024) А вот Московская область учится почему то по первую неделю И...
А какое дело до Московской области Алтайскому краю? К администрации Москвы и Московской области вопрос.
02:53:28 15-05-2024
Раньше сядем, раньше слезем😆
13:20:27 17-05-2024
Вряд-ли это правда нам сказали что мы учимся до 7 числа