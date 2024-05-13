В этом году школьники уходят на летние каникулы в разные сроки

13 мая 2024, 13:50, ИА Амител

Летние каникулы / Фото: unsplash.com

До конца учебного года 2023-2024 у школьников осталось всего ничего: скоро в дневниках будут выставлены итоговые оценки и ребята уйдут на летний отдых. С большим нетерпением окончания четвертой четверти ждут и родители учащихся (у многих из них силы и нервы уже не пределе). Когда в России в 2024 году начнутся летние каникулы, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда именно начнутся летние каникулы в школах?

Ежегодно Министерство просвещения РФ публикует расписание каникул для школьников. Согласно документу, ученики первых, девятых и одиннадцатых классов пойдут на летние каникулы с 26 мая, пишет Lenta.ru. Все остальные ребята начнут отдыхать с 1 июня. Однако отметим, что расписание носит только рекомендательный характер и образовательные организации могут вносить в него корректировки. И они это активно практикуют.

Как стало известно amic.ru, во многих школах Барнаула, которые занимаются на пятидневке, последним учебным днем станет пятница, 24 мая. Уже 25 мая у учащихся с первого по восьмой класс, а также у десятиклассников начнутся летние каникулы. В школах, где уроки проходят шесть дней в неделю, завершающим учебным днем для большинства ребят станет суббота, 25 мая, а отдыхать они начнут с 26-го числа.

Еще раньше уроки закончатся у девятиклассников и одиннадцатиклассников, у которых начинается сдача ОГЭ и ЕГЭ. Последний учебный день у учеников девятых классов 20 мая, у одиннадцатиклассников – 22 мая.

А в дни последних звонков дети будут учиться?

Этот вопрос школы решают в индивидуальном порядке. Есть школы, где 18 и 24 мая, на которые запланированы последние звонки для 9 и 11 классов, занятий не будет либо уроки проведут дистанционно.

Когда закончатся летние каникулы?

Летние каникулы традиционно длятся по 31 августа. Однако в 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье. Не исключено, что День знаний перенесут на понедельник, 2 сентября. Однако пока это только предположение: никаких официальных заявлений на этот счет еще не было.