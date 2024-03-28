Заявки на отдых в детских лагерях Алтайского края начнут принимать с 1 апреля

Родители получат компенсации за путевки

28 марта 2024, 08:25, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае с 1 апреля стартует заявочная кампания в летние лагеря, сообщили в администрации Барнаула.

Средняя стоимость 14-дневной путевки в лагеря краевой столицы составила 28 550 рублей. Проживающим в регионе родителям при этом доступно софинансирование:

многодетным семьям, направившим на отдых минимум троих детей до 15 лет включительно – 26 900 рублей на третьего и каждого последующего ребенка;

на третьего и каждого последующего ребенка; воспитывающим детей до 15 лет включительно – 13 450 рублей ;

; сотрудникам госструктур региона – 5400 рублей ;

; бюджетникам — 5000 рублей.

Заказать путевку можно на сайте camps.22edu.ru.

Ранее алтайские депутаты внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий отмену курортного сбора для многодетных семей, приезжающих на отдых в Белокуриху.