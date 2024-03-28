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Заявки на отдых в детских лагерях Алтайского края начнут принимать с 1 апреля

Родители получат компенсации за путевки

28 марта 2024, 08:25, ИА Амител

Детский лагерь / Фото: altairegion22.ru
Детский лагерь / Фото: altairegion22.ru

В Алтайском крае с 1 апреля стартует заявочная кампания в летние лагеря, сообщили в администрации Барнаула.

Средняя стоимость 14-дневной путевки в лагеря краевой столицы составила 28 550 рублей. Проживающим в регионе родителям при этом доступно софинансирование:

  • многодетным семьям, направившим на отдых минимум троих детей до 15 лет включительно – 26 900 рублей на третьего и каждого последующего ребенка;
  • воспитывающим детей до 15 лет включительно – 13 450 рублей;
  • сотрудникам госструктур региона – 5400 рублей;
  • бюджетникам — 5000 рублей.

Заказать путевку можно на сайте camps.22edu.ru.

Ранее алтайские депутаты внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий отмену курортного сбора для многодетных семей, приезжающих на отдых в Белокуриху.

Алтайский край Детский отдых

Комментарии 3

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гость

08:54:10 28-03-2024

Ещё бы амик написал про охрану ребятишек. Сейчас в связи с трагическими событиями это очень актуально. Возможно необходима вооружённая охрана.Спасибо.

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Гость

09:57:39 28-03-2024

гость (08:54:10 28-03-2024) Ещё бы амик написал про охрану ребятишек. Сейчас в связи с т... А сколько нужно вооружённых сторожей иметь лагерю, чтобы отбиться от нападения?

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Гость

11:08:30 28-03-2024

Сидите дома все и всегда. Охрану им подавай.

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