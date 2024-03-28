Заявки на отдых в детских лагерях Алтайского края начнут принимать с 1 апреля
Родители получат компенсации за путевки
28 марта 2024, 08:25, ИА Амител
Детский лагерь / Фото: altairegion22.ru
В Алтайском крае с 1 апреля стартует заявочная кампания в летние лагеря, сообщили в администрации Барнаула.
Средняя стоимость 14-дневной путевки в лагеря краевой столицы составила 28 550 рублей. Проживающим в регионе родителям при этом доступно софинансирование:
- многодетным семьям, направившим на отдых минимум троих детей до 15 лет включительно – 26 900 рублей на третьего и каждого последующего ребенка;
- воспитывающим детей до 15 лет включительно – 13 450 рублей;
- сотрудникам госструктур региона – 5400 рублей;
- бюджетникам — 5000 рублей.
Заказать путевку можно на сайте camps.22edu.ru.
Ранее алтайские депутаты внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий отмену курортного сбора для многодетных семей, приезжающих на отдых в Белокуриху.
08:54:10 28-03-2024
Ещё бы амик написал про охрану ребятишек. Сейчас в связи с трагическими событиями это очень актуально. Возможно необходима вооружённая охрана.Спасибо.
09:57:39 28-03-2024
гость (08:54:10 28-03-2024) Ещё бы амик написал про охрану ребятишек. Сейчас в связи с т... А сколько нужно вооружённых сторожей иметь лагерю, чтобы отбиться от нападения?
11:08:30 28-03-2024
Сидите дома все и всегда. Охрану им подавай.