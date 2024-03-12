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Когда у школьников начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся?

Самая длинная четверть подходит к концу

12 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Пустой класс / Фото: unsplash.com, MChe Lee
Пустой класс / Фото: unsplash.com, MChe Lee

После долгой зимы школьники (а еще больше их родители) с нетерпением ждут весенних каникул, чтобы отдохнуть и набраться сил перед финальной, четвертой четвертью. Когда начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда у школьников начнутся весенние каникулы?

Периоды отдыха для учащихся каждая школа в России определяет самостоятельно, но при этом все они опираются на рекомендации Министерства образования. Поэтому в большинстве учебных заведений, которые работают по четвертной системе, даты каникул совпадают.

В 2024 году весенние каникулы стартуют 25 марта. Но фактически в школах, где дети учатся на пятидневке, они начнутся уже в субботу, 23 марта. Ученики, которые ходят на занятия шесть дней в неделю, отдыхать будут с 24 марта.

Сколько продлятся каникулы?

Весенние каникулы продлятся до конца марта. Дети снова сядут за парты 1 апреля – в этот день начнется четвертая четверть.

Напомним, на нее выпадают сразу два праздника, и школьники в эти дни, как и все россияне, будут отдыхать. Так, на День Весны и Труда длинные выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая. А на День Победы нерабочими будут дни с 9 по 12 мая.

Ну а там и до летних каникул рукой подать. Они начнутся 1 июня и продлятся по 31 августа.

отдых и развлечения школы

Комментарии 17

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Адам

12:17:10 12-03-2024

Уже давно многие школы не учатся по четвердям. А по триместрам каникулы только недавно закончились

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Гость

15:25:19 13-03-2024

Адам (12:17:10 12-03-2024) Уже давно многие школы не учатся по четвердям. А по триместр... Видимо Вы тоже по четверДям учились.

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Гость

19:21:07 13-03-2024

Адам (12:17:10 12-03-2024) Уже давно многие школы не учатся по четвердям. А по триместр... Многие школы учатся по четвертям

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Гость

15:06:17 12-03-2024

А мы всё по четверДям учимся🤭

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Не знаю чо писать

23:52:39 12-03-2024

Гость (15:06:17 12-03-2024) А мы всё по четверДям учимся🤭... Ага🫠

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Гость

16:01:01 12-03-2024

Гость (15:06:17 12-03-2024) А мы всё по четверДям учимся🤭... 🤣👍

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Гость

23:35:26 12-03-2024

Есть те кто учиться по триместрам?

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маша

00:43:05 13-03-2024

....

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Влад

13:22:49 13-03-2024

Не с 1 июня, а с 27 мая

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Гость

19:28:05 13-03-2024

По триместрам тоже каникулы 25 марта

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Гость

20:27:23 13-03-2024

Зачем сократили зимние каникулы детям? Раньше мы отдыхали стабильно 2 недели, сейчас 9 дней. Учителя не справляются с учебной программой, а дети почему должны за это расплачиваться?

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Гость

21:00:37 13-03-2024

Гость (20:27:23 13-03-2024) Зачем сократили зимние каникулы детям? Раньше мы отдыхали ст...
Когда это две недели стабильно отдыхали? Во сне? Недельные осенние и весенние, двухнедельные зимние. Из спячки выходите, зима закончилась!

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Ольга

22:07:57 13-03-2024

Не знаю у кого и как,но у нас каникулы начнутся только с 8 апреля

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Гость

22:26:11 13-03-2024

У нас каникулы с 15 марта, так как зимние каникулы короче были.

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По

14:45:05 14-03-2024

Гость (19:28:05 13-03-2024) По триместрам тоже каникулы 25 марта... Ну не знаю, у меня ребёнок пойдёт с 8 апреля. Дурдом, а не школа

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Гость

21:10:54 14-03-2024

В нашей школе с15 марта

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Тамара

11:27:15 15-03-2024

Гость (23:35:26 12-03-2024) Есть те кто учиться по триместрам?... Глагол учится пишется без мягкого знака, т.к. отвечает на вопрос "что делает" . А если слово отвечает на вопрос "что делать" (буду учиться), то пишется с мягким знаком.

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