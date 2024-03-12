Самая длинная четверть подходит к концу

12 марта 2024, 07:00, ИА Амител

Пустой класс / Фото: unsplash.com, MChe Lee

После долгой зимы школьники (а еще больше их родители) с нетерпением ждут весенних каникул, чтобы отдохнуть и набраться сил перед финальной, четвертой четвертью. Когда начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Когда у школьников начнутся весенние каникулы?

Периоды отдыха для учащихся каждая школа в России определяет самостоятельно, но при этом все они опираются на рекомендации Министерства образования. Поэтому в большинстве учебных заведений, которые работают по четвертной системе, даты каникул совпадают.

В 2024 году весенние каникулы стартуют 25 марта. Но фактически в школах, где дети учатся на пятидневке, они начнутся уже в субботу, 23 марта. Ученики, которые ходят на занятия шесть дней в неделю, отдыхать будут с 24 марта.

Сколько продлятся каникулы?

Весенние каникулы продлятся до конца марта. Дети снова сядут за парты 1 апреля – в этот день начнется четвертая четверть.

Напомним, на нее выпадают сразу два праздника, и школьники в эти дни, как и все россияне, будут отдыхать. Так, на День Весны и Труда длинные выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая. А на День Победы нерабочими будут дни с 9 по 12 мая.

Ну а там и до летних каникул рукой подать. Они начнутся 1 июня и продлятся по 31 августа.