Когда у школьников начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся?
Самая длинная четверть подходит к концу
12 марта 2024, 07:00, ИА Амител
После долгой зимы школьники (а еще больше их родители) с нетерпением ждут весенних каникул, чтобы отдохнуть и набраться сил перед финальной, четвертой четвертью. Когда начнутся весенние каникулы и сколько они продлятся, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
Когда у школьников начнутся весенние каникулы?
Периоды отдыха для учащихся каждая школа в России определяет самостоятельно, но при этом все они опираются на рекомендации Министерства образования. Поэтому в большинстве учебных заведений, которые работают по четвертной системе, даты каникул совпадают.
В 2024 году весенние каникулы стартуют 25 марта. Но фактически в школах, где дети учатся на пятидневке, они начнутся уже в субботу, 23 марта. Ученики, которые ходят на занятия шесть дней в неделю, отдыхать будут с 24 марта.
Сколько продлятся каникулы?
Весенние каникулы продлятся до конца марта. Дети снова сядут за парты 1 апреля – в этот день начнется четвертая четверть.
Напомним, на нее выпадают сразу два праздника, и школьники в эти дни, как и все россияне, будут отдыхать. Так, на День Весны и Труда длинные выходные продлятся с 28 апреля по 1 мая. А на День Победы нерабочими будут дни с 9 по 12 мая.
Ну а там и до летних каникул рукой подать. Они начнутся 1 июня и продлятся по 31 августа.
12:17:10 12-03-2024
Уже давно многие школы не учатся по четвердям. А по триместрам каникулы только недавно закончились
15:25:19 13-03-2024
Адам (12:17:10 12-03-2024) Уже давно многие школы не учатся по четвердям. А по триместр... Видимо Вы тоже по четверДям учились.
19:21:07 13-03-2024
Адам (12:17:10 12-03-2024) Уже давно многие школы не учатся по четвердям. А по триместр... Многие школы учатся по четвертям
15:06:17 12-03-2024
А мы всё по четверДям учимся🤭
23:52:39 12-03-2024
Гость (15:06:17 12-03-2024) А мы всё по четверДям учимся🤭... Ага🫠
16:01:01 12-03-2024
Гость (15:06:17 12-03-2024) А мы всё по четверДям учимся🤭... 🤣👍
23:35:26 12-03-2024
Есть те кто учиться по триместрам?
00:43:05 13-03-2024
....
13:22:49 13-03-2024
Не с 1 июня, а с 27 мая
19:28:05 13-03-2024
По триместрам тоже каникулы 25 марта
20:27:23 13-03-2024
Зачем сократили зимние каникулы детям? Раньше мы отдыхали стабильно 2 недели, сейчас 9 дней. Учителя не справляются с учебной программой, а дети почему должны за это расплачиваться?
21:00:37 13-03-2024
Гость (20:27:23 13-03-2024) Зачем сократили зимние каникулы детям? Раньше мы отдыхали ст...
Когда это две недели стабильно отдыхали? Во сне? Недельные осенние и весенние, двухнедельные зимние. Из спячки выходите, зима закончилась!
22:07:57 13-03-2024
Не знаю у кого и как,но у нас каникулы начнутся только с 8 апреля
22:26:11 13-03-2024
У нас каникулы с 15 марта, так как зимние каникулы короче были.
14:45:05 14-03-2024
Гость (19:28:05 13-03-2024) По триместрам тоже каникулы 25 марта... Ну не знаю, у меня ребёнок пойдёт с 8 апреля. Дурдом, а не школа
21:10:54 14-03-2024
В нашей школе с15 марта
11:27:15 15-03-2024
Гость (23:35:26 12-03-2024) Есть те кто учиться по триместрам?... Глагол учится пишется без мягкого знака, т.к. отвечает на вопрос "что делает" . А если слово отвечает на вопрос "что делать" (буду учиться), то пишется с мягким знаком.