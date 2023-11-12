Школьникам официально разрешили использовать калькулятор на ОГЭ
Максимальный балл за выполнение заданий экзамена – 31
12 ноября 2023, 10:01, ИА Амител
Российские школьники теперь официально могут пользоваться калькулятором на Основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике. Документ подписал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, а опубликовала пресс-служба ФИПИ.
С 2024 года на экзамен школьники смогут проносить калькулятор с функцией решения тригонометрических функций, линейку, на которой нет никакой дополнительной информации, а также раздатку, которая идет вместе с основными бланками экзамена.
За одно задание первой части на экзамене можно будет получить один балл. Всего – 19. За задание второй части – 2 балла, всего – 12.
За всю работу школьник сможет заработать 31 балл.
10:15:35 12-11-2023
Весело было когда Задорнов рассказывал какие Американцы тупые. Теперь мы можем с ними посоревноваться с ними в этом. Но в этом ни кто конечно не виноват
11:10:40 12-11-2023
Гость (10:15:35 12-11-2023) Весело было когда Задорнов рассказывал какие Американцы тупы... А в чем проблема калькулятора? Как он делает детей тупее (по вашему мнению)? Я с удовольствием внимаю вашей точке зрения. Мне интересно как у вас построена логика, что вы такие выводы делаете.
19:51:56 12-11-2023
Гость (11:10:40 12-11-2023) А в чем проблема калькулятора? Как он делает детей тупее (по... странные комментаторы. Ответить на вполне резонный вопрос не могут, зато минусуют.
09:45:46 13-11-2023
Гость (11:10:40 12-11-2023) А в чем проблема калькулятора? Как он делает детей тупее (по... Фэйспалм. Это же насколько нужно иметь мозг воробушка, чтобы задать подобный вопрос... Жертва реформы образования, гугли "счет в уме польза". Если ответы будут непонятны, попроси старших помочь разобраться с этим.
13:35:36 13-11-2023
Гость (09:45:46 13-11-2023) Фэйспалм. Это же насколько нужно иметь мозг воробушка, чтоб... Деточка, мой iq гораздо выше среднего. И уж явно выше твоего :-)
15:24:08 12-11-2023
Гость (10:15:35 12-11-2023) Весело было когда Задорнов рассказывал какие Американцы тупы... Как калькулятор связан с тупизной? Есть такие задачи, где расчет - это лишь последнее действие. А проверяют логику - умеешь думать или нет.
15:56:39 12-11-2023
Гость (10:15:35 12-11-2023) Весело было когда Задорнов рассказывал какие Американцы тупы... Задорнов очень тонкий троль. Мало кто понимал, что речь идет не совсем об американцах. А порой вообще не о них.
19:53:54 12-11-2023
Гость (10:15:35 12-11-2023) Весело было когда Задорнов рассказывал какие Американцы тупы... Вы сами насколько сильны в математике, чтобы лезть тут рассуждать о чем-то подобном?
16:55:53 12-11-2023
А гугл когда разрешат с википедией использовать?
19:53:03 12-11-2023
Гость (16:55:53 12-11-2023) А гугл когда разрешат с википедией использовать?... Какая связь между калькулятором и поисковой системой?
21:12:39 12-11-2023
Скоро задания по геометрии будут сводиться к формулировкам: закрась понравившуюся фигуру в любой цвет. А то яжмамки уже извозмущались, что их корзиночек учиться заставляют! Спрашивают с дитачек что-то!
23:08:33 12-11-2023
Гость (21:12:39 12-11-2023) Скоро задания по геометрии будут сводиться к формулировкам: ... А ты что из геометрии помнишь? Или так, нихрена не помнишь, но покрасоввться охота? тоже мне, яжедятел... =)
09:30:18 13-11-2023
Гость (23:08:33 12-11-2023) А ты что из геометрии помнишь? Или так, нихрена не помнишь, ... Тыжедятел? Сочувствую...
13:37:45 13-11-2023
Гость (09:30:18 13-11-2023) Тыжедятел? Сочувствую...... Себе посочувствуй. Тебе подобные хамы, которые умничают тут, сами учились на двойки-тройки в школах. А теперь у вас выпал шанс взять мало-мальский реванш, покрасовавшись перед нынешникми школьниками. Только мозгов-то у тебе подобных больше не стало. А хамства прибавилось.