Школьникам официально разрешили использовать калькулятор на ОГЭ

Максимальный балл за выполнение заданий экзамена – 31

12 ноября 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российские школьники теперь официально могут пользоваться калькулятором на Основном государственном экзамене (ОГЭ) по математике. Документ подписал ректор МФТИ Дмитрий Ливанов, а опубликовала пресс-служба ФИПИ.

С 2024 года на экзамен школьники смогут проносить калькулятор с функцией решения тригонометрических функций, линейку, на которой нет никакой дополнительной информации, а также раздатку, которая идет вместе с основными бланками экзамена.

За одно задание первой части на экзамене можно будет получить один балл. Всего – 19. За задание второй части – 2 балла, всего – 12.

За всю работу школьник сможет заработать 31 балл.