Когда у выпускников появится возможность пересдачи ЕГЭ и по каким предметам?
Рособрнадзор готов внести изменения в правила ЕГЭ, чтобы дать возможность пересдачи
01 марта 2024, 10:40, ИА Амител
Выпускники, которые будут недовольны своими результатами ЕГЭ, смогут при желании пересдать экзамен. И сделать это можно будет не через год, как сейчас, а еще до окончания приемной кампании. О новой возможности, которая позволит увеличить шансы на поступление на бюджет в вузы, 29 февраля во время своего послания Федеральному собранию сообщил президент России Владимир Путин. Когда инициатива заработает и на какие именно предметы она будет распространяться, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
По каким предметам выпускники смогут пересдать ЕГЭ?
Пересдать единый государственный экзамен можно будет по любому из предметов, как обязательных, так и тех, что выпускники выбирали самостоятельно, пояснила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Эксперт отметила, что такая возможность на второй шанс снимет напряжение со школьников.
"Допустим, считают, что по истории, обществознанию, химии могли бы лучше результаты. Один предмет ты имеешь право выбрать и по нему осуществить пересдачу", – приводит слова Казаковой ТАСС.
А если школьник хочет пересдать ЕГЭ по нескольким предметам, это возможно?
Школьники, которые провалились на экзаменах или считают, что могут сдать экзамен на более высокий балл, смогут повторно испытать свои знания только по одному из предметов. Какому именно – будущие абитуриенты будут определяться самостоятельно, учитывая свои итоговые результаты по всем экзаменам.
"Сейчас нужно на одном предмете остановиться, потому что все-таки система пересдачи предполагает работу комиссий. А это летний период, период поступления. То есть нужно понять, как это сработает с одним экзаменом и сколько будет желающих", – подчеркнула Казакова.
А когда у школьников появится такая возможность?
Есть все шансы, что такая возможность на пересдачу появится уже в 2024 году. В Рособрнадзоре уже занимаются этим вопросом и обещают в кратчайшие сроки внести корректировки в порядок проведения и пересдачи ЕГЭ. Министр просвещения Сергей Кравцов 29 февраля отметил, что процедура сдачи ЕГЭ будет совершенствоваться с участием всех заинтересованных сторон, включая родителей.
"Изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами – это Минпросвещения России, Рособрнадзор, педагоги и, конечно же, родители. Процедура должна быть понятной и удобной", – цитирует Кравцова "Интерфакс".
10:52:32 01-03-2024
вопрос один - почему вступительными экзаменами в вузы занимаются школы - помещения школьные, организаторы - школьные учителя. Учителям когда в отпуск ходить, в школах когда ремонтами заниматься? Вернуть вторую волну ЕГЭ в вузы , пусть тоже работают на своих потенциальных абитуриентов.
11:11:43 01-03-2024
гость (10:52:32 01-03-2024) вопрос один - почему вступительными экзаменами в вузы занима... потому что это выпускные экзамены из школы... не каждый же в вуз потом пойдет. Вузы могли бы ввести альтернативные вступительные экзамены - не хватает баллов на егэ по физике, попробуй сдать физику в вузе, делать это в формате егэ или другом, не знаю, в старом формате вступительных экзаменов наверно лучше.
12:03:48 01-03-2024
Гость (11:11:43 01-03-2024) потому что это выпускные экзамены из школы... не каждый же ... а для чего пересдавать, например, физику, если не для поступления в вуз... Речь то про пересдачу одного предмета с целью улучшения результата. Выпускник уже с аттестатом и хочет пересдать условную физику - почему этим должна заниматься школа (предоставлять здание под ППЭ и учителей в качестве организаторов)?
12:12:57 01-03-2024
Гость (11:11:43 01-03-2024) потому что это выпускные экзамены из школы... не каждый же ... для выпуска из школы по Порядку надо успешно сдать только руский язык и математику, все остальные предметы зачем школе?
12:56:32 01-03-2024
гость (12:12:57 01-03-2024) для выпуска из школы по Порядку надо успешно сдать только р... До введения ЕГЭ мы в школе сдавали выпускные экзамены по 6 предметам. И не развалилась школа. Выпускной бал был 25го июня. И учителя успели в отпуск сходить. И ремонт в школе сделать.
13:09:49 01-03-2024
Гость (12:56:32 01-03-2024) До введения ЕГЭ мы в школе сдавали выпускные экзамены по 6 п... все замечаетльно, оно и сейчас было так. ЕГЭ заканчивается в конце июня и школа на ремонт, учителя в отпуск. Но грядут пересдачи, которыми школы (которые ППЭ) будут заниматься в июле...
13:27:08 01-03-2024
гость (12:12:57 01-03-2024) для выпуска из школы по Порядку надо успешно сдать только р... что за Порядок? это тогда скорее беспорядок. а зачем тогда школа вообще другие предметы преподает? или так и преподают, с расчетом что им пофиг на результаты ЕГЭ? так вот результат ЕГЭ - это не только способности школьника, но и качество преподавания. Да, и про пересдачу... скорее всего желающих будет не так много, их будут собирать в одном месте и в одно время.
11:19:46 01-03-2024
гость (10:52:32 01-03-2024) вопрос один - почему вступительными экзаменами в вузы занима... Экзамены заканчиваются в конце июня. как и 30 лет назад
12:14:28 01-03-2024
Гость (11:19:46 01-03-2024) Экзамены заканчиваются в конце июня. как и 30 лет назад... а теперь будут заканчиваться в июле