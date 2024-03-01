Рособрнадзор готов внести изменения в правила ЕГЭ, чтобы дать возможность пересдачи

01 марта 2024, 10:40, ИА Амител

Экзамен / Фото: unsplash.com, Unseen Studio

Выпускники, которые будут недовольны своими результатами ЕГЭ, смогут при желании пересдать экзамен. И сделать это можно будет не через год, как сейчас, а еще до окончания приемной кампании. О новой возможности, которая позволит увеличить шансы на поступление на бюджет в вузы, 29 февраля во время своего послания Федеральному собранию сообщил президент России Владимир Путин. Когда инициатива заработает и на какие именно предметы она будет распространяться, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

По каким предметам выпускники смогут пересдать ЕГЭ?

Пересдать единый государственный экзамен можно будет по любому из предметов, как обязательных, так и тех, что выпускники выбирали самостоятельно, пояснила глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова. Эксперт отметила, что такая возможность на второй шанс снимет напряжение со школьников.

"Допустим, считают, что по истории, обществознанию, химии могли бы лучше результаты. Один предмет ты имеешь право выбрать и по нему осуществить пересдачу", – приводит слова Казаковой ТАСС.

А если школьник хочет пересдать ЕГЭ по нескольким предметам, это возможно?

Школьники, которые провалились на экзаменах или считают, что могут сдать экзамен на более высокий балл, смогут повторно испытать свои знания только по одному из предметов. Какому именно – будущие абитуриенты будут определяться самостоятельно, учитывая свои итоговые результаты по всем экзаменам.

"Сейчас нужно на одном предмете остановиться, потому что все-таки система пересдачи предполагает работу комиссий. А это летний период, период поступления. То есть нужно понять, как это сработает с одним экзаменом и сколько будет желающих", – подчеркнула Казакова.

А когда у школьников появится такая возможность?

Есть все шансы, что такая возможность на пересдачу появится уже в 2024 году. В Рособрнадзоре уже занимаются этим вопросом и обещают в кратчайшие сроки внести корректировки в порядок проведения и пересдачи ЕГЭ. Министр просвещения Сергей Кравцов 29 февраля отметил, что процедура сдачи ЕГЭ будет совершенствоваться с участием всех заинтересованных сторон, включая родителей.

"Изменения, связанные с возможностью пересдачи ЕГЭ, будут прорабатываться со всеми заинтересованными сторонами – это Минпросвещения России, Рособрнадзор, педагоги и, конечно же, родители. Процедура должна быть понятной и удобной", – цитирует Кравцова "Интерфакс".