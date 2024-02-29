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Президент России предложил разрешить пересдачу ЕГЭ по одному из предметов

Глава государства считает, что выпускники сами должны определиться, какой именно предмет они хотят пересдать до поступления в вуз

29 февраля 2024, 17:20, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Выпускники, которые не довольны своими результатами ЕГЭ, должны получить возможность на пересдачу экзамена по одному из предметов. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе оглашения своего послания Федеральному собранию, которое проходит в Гостином Дворе в Москве.

"ЕГЭ вызывает споры. Механизм должен совершенствоваться. Предлагаю дать выпускникам второй шанс, по выбору самого ученика пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах", – заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что нагрузка в школах на детей сейчас колоссальная и многие родители вынуждены нанимать репетиторов, чтобы подготовиться к выпускным экзаменам. Но не всем семьям такая дополнительная финансовая нагрузка под силу. Путин поручил правительству разобраться с этой проблемой.

Владимир Путин егэ
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Комментарии 2

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Гость

01:23:05 01-03-2024

А может ну это эге к лешему?

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Гость

09:52:57 01-03-2024

Заметьте, о возврате на старую систему советского образования либо нечто более совершенное, нет даже и речи. Потому что грамотные и образованные, а главное способные анализировать и думать, этой стране не нужны.

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