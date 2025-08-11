Праздник совпадает с началом строгого Успенского поста

11 августа 2025, 13:34, ИА Амител

Мед / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В августе отмечают Медовый Спас – первый из трех праздников в календаре, которые принято называть спасами. На Руси с этого дня начинали собирать мед, а по православной традиции его еще было принято и освящать в храме.

О том, какого числа Медовый Спас в 2025 году, какие традиции у этого праздника и что запрещается делать в этот день, – в материале amic.ru.

1 Когда Медовый Спас в 2025 году? Дата праздника не меняется из года в год – Медовый Спас (по-другому его называют Маковым или Мокрым) отмечают 14 августа. Этот день всегда совпадает с началом Успенского поста – двухнедельного периода строгого воздержания от скоромной пищи.

2 Что это за праздник? Медовым Спасом этот день прозвали в народе. В православном календаре дата имеет другое название – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Оно связано с церковной традицией, которая появилась в IX веке – часть креста, на котором распяли Христа, начали приносить в качестве святыни в храм Святой Софии. Этой частью освящали святую воду, к ней прикладывались прихожане, чтобы вылечиться от болезней. Мера была вынужденной – в то время из-за жары в Константинополе распространялось немало заболеваний, и людей пытались защитить всеми способами. Есть две теории, как появилось слово "спас". По одной версии, оно появилось от слова "запасаться", а по другой – от слова "Спаситель". Так что церковные традиции не были связаны с медом. Но в народе опирались на собственные обычаи – к 14 августа соты в ульях уже были полны меда, начинался сбор "пчелиного урожая". Поэтому день и стали называть Медовым Спасом.

3 Какие есть традиции на Медовый Спас? По одной из традиций первый урожай меда принято освящать в церкви. Пасечники выламывали куски сот и несли их в храм. Считалось, что освященный мед очень полезен и помогает при многих болезнях. Часть лакомства оставляли священникам, но также было принято обязательно делиться с нуждающимися. Еще одна важная традиция – семейная трапеза, которая неизменно начиналась с ложечки меда. К столу пекли постное печенье, которое обильно поливали медом, а также готовили различную выпечку с маком. Поэтому Спас называют еще и Маковым. Кстати, на Медовый Спас также принято купаться. Считается, что в этот день водоемы даруют силы и крепкое здоровье. Причем это было последнее купание в году – на Руси верили, что после этого водяной начинает засыпать, и его сон лучше не тревожить для своего же блага. Эта традиция дала Медовому Спасу еще одно название – Мокрый.

4 Можно ли работать на Медовый Спас? На Руси тяжело трудиться физически на Медовый Спас было не принято.

5 Что еще нельзя делать на Медовый Спас? Главный запрет связан с началом Успенского поста. Верующие в этот период отказываются от мясной, молочной, жирной пищи, рыбы и алкоголя. Кроме того, на Медовый Спас нельзя: ходить на вечеринки и организовывать пышные застолья, шумно веселиться;

ругаться, сквернословить и повышать голос;

желать другим зла и мстить.

6 Как загадать желание на Медовый Спас? Желание загадывали перед тем, как съесть первую ложечку меда перед семейным застольем.