11 августа 2025
В августе отмечают Медовый Спас – первый из трех праздников в календаре, которые принято называть спасами. На Руси с этого дня начинали собирать мед, а по православной традиции его еще было принято и освящать в храме.
Когда Медовый Спас в 2025 году?
Что это за праздник?
Медовым Спасом этот день прозвали в народе. В православном календаре дата имеет другое название – Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. Оно связано с церковной традицией, которая появилась в IX веке – часть креста, на котором распяли Христа, начали приносить в качестве святыни в храм Святой Софии. Этой частью освящали святую воду, к ней прикладывались прихожане, чтобы вылечиться от болезней. Мера была вынужденной – в то время из-за жары в Константинополе распространялось немало заболеваний, и людей пытались защитить всеми способами.
Есть две теории, как появилось слово "спас". По одной версии, оно появилось от слова "запасаться", а по другой – от слова "Спаситель".
Так что церковные традиции не были связаны с медом. Но в народе опирались на собственные обычаи – к 14 августа соты в ульях уже были полны меда, начинался сбор "пчелиного урожая". Поэтому день и стали называть Медовым Спасом.
Какие есть традиции на Медовый Спас?
Еще одна важная традиция – семейная трапеза, которая неизменно начиналась с ложечки меда. К столу пекли постное печенье, которое обильно поливали медом, а также готовили различную выпечку с маком. Поэтому Спас называют еще и Маковым.
Кстати, на Медовый Спас также принято купаться. Считается, что в этот день водоемы даруют силы и крепкое здоровье. Причем это было последнее купание в году – на Руси верили, что после этого водяной начинает засыпать, и его сон лучше не тревожить для своего же блага. Эта традиция дала Медовому Спасу еще одно название – Мокрый.
Можно ли работать на Медовый Спас?
Что еще нельзя делать на Медовый Спас?
- ходить на вечеринки и организовывать пышные застолья, шумно веселиться;
- ругаться, сквернословить и повышать голос;
- желать другим зла и мстить.
