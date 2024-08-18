Яблочный Спас — народное название Преображения Господня, одного из важнейших православных праздников

18 августа 2024, 10:30, ИА Амител

Яблоки / Фото: unsplash.com/sydney Rae

19 августа православные христиане отмечают один из важнейших праздников – Преображение Господне, однако в народной традиции он больше известен как Яблочный Спас. Это второй из трех Спасов, наряду с Медовым (14 августа) и Ореховым (29 августа). Как отмечали Яблочный Спас, какие традиции и приметы с ним связаны и что запрещалось делать в этот день – в материале amic.ru.

История праздника

Праздник Преображения Господня связан с евангельским событием, когда Иисус Христос явил свою божественную сущность перед учениками Петром, Иоанном и Иаковом на горе Фавор. Во время молитвы его лицо засияло ярким светом, а одежда стала белой как снег. С небес прозвучал голос: "Се есть сын мой возлюбленный, Его слушайте!" Это событие произошло незадолго до его распятия и было описано сразу в трех Евангелиях: от Матвея, от Марка и от Луки. Вспоминая это событие, верующие чествуют Иисуса Христа, ставшего человеком и прошедшего муки и смерть ради Спасения всех людей.

В народе этот день именуют Яблочным Спасом, Вторым Спасом или Спасом на горе, в честь событий на горе Фавор.

Для православных христиан этот день имеет особое значение. Верующие стремятся к духовному преображению, рассматривая праздник как возможность начать новую жизнь, свободную от пороков и вредных привычек.

Яблочный Спас также считается праздником урожая, так как именно в это время начинается сбор яблок и других фруктов. В древности на Руси было принято приносить в церковь первые плоды нового урожая для освящения. Этот обычай сохранился до наших дней, а освященные яблоки считались особыми, их обязательно нужно было разделить с близкими.

Традиции и приметы на Яблочный Спас

Главная традиция Яблочного Спаса – освящение в церкви фруктов. После посещения храма было принято устраивать застолье, однако проходили они без излишеств. Так как в этот период идет Успенский пост, основными блюдами праздника традиционно являются свежие фрукты, а также различные блюда и напитки из них: пироги, варенье, компоты.

Люди верили, что в этот праздник яблоки наделены волшебными свойствами. Например, первый съеденный фрукт в этот день мог предсказать, как пройдет весь год. Кислое яблоко обещало неприятности, а сладкое – радости.

С Яблочным Спасом связано много народных примет. Например, считалось, что если на Яблочный Спас идет дождь, то осень будет сырой, а зима – снежной. Если же в этот день было сухо и солнечно, то ожидалась теплая осень. Яблочный Спас символизирует начало осени. В этот день прощаются с летом и готовятся к осенним работам.

Было поверье, если откусить фрукт после его освящения и сразу загадать доброе желание, оно обязательно сбудется. Верили славяне, что желание исполнится, если в этот день на руку человеку дважды сядет муха. Ни отгонять, ни убивать насекомое было нельзя.

Что нельзя делать на Яблочный Спас?

На Яблочный спас нельзя развлекаться, есть мясо, яйца, жирную пищу и все, что вызывает зависимость. Также в этот день нельзя ругаться и сквернословить, его рекомендуется провести день в гармонии и молитвах.

Считалось, что до освещения в храме яблок есть их нельзя, особенно женщинам, потерявшим детей. Считалось, что если это правило нарушить, ребенок в раю не получит угощение. Еще одно поверье гласило, что если женщина съела яблоко до Яблочного Спаса, она принимает на себя страшный грех первой женщины Евы.

А еще на Яблочный Спас не рекомендовалось заниматься рукоделием. "Кто на Спас шьет, тот все время слезы льет", – говорили в народе.