Три главных Спаса августа. Даты и традиции праздников в 2026 году

Эти дни принято посвящать добрым делам, помощи нуждающимся и заботе о родных

07 августа 2026, 07:36, ИА Амител

Служба в храме / Фото: из архива amic.ru

В августе православные верующие традиционно отмечают три праздника, получивших в народе названия Медового, Яблочного и Орехового Спасов. Они связаны с почитанием Иисуса Христа, однако со временем церковные традиции переплелись с народными обычаями и периодом сбора урожая.

Когда отмечают три Спаса

Первым наступает Медовый Спас — его празднуют 14 августа. В народной традиции в этот день принято приносить в храм для освящения мед нового урожая.

Следом, 19 августа, приходит Яблочный Спас. Традиционно верующие освящают яблоки и другие плоды.

Третьим становится Ореховый Спас. Его отмечают 29 августа. С этим днем связаны традиции сбора нового урожая орехов и хлеба.

Почему праздники называют Спасами

Общее название трех августовских праздников происходит от слова "Спаситель" и связано с Иисусом Христом. Однако привычные названия — Медовый, Яблочный и Ореховый — имеют народное происхождение.

Для крестьян эти даты на протяжении многих лет служили своеобразными ориентирами сельскохозяйственного календаря. Каждый Спас связывали с определенным этапом созревания и сбора урожая.

Какие церковные праздники приходятся на Спасы

За народными названиями скрываются разные события православного календаря. На 14 августа приходится праздник Изнесения (Происхождения) Честных древ Животворящего Креста Господня.

Яблочный Спас совпадает с одним из важнейших христианских праздников — Преображением Господним, которое отмечается 19 августа.

Ореховый Спас связан с перенесением из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа Господа Иисуса Христа. В православном календаре это событие отмечают 29 августа.

Что принято делать на Спасы

Верующие в праздничные дни посещают богослужения и по традиции приносят в храмы для освящения продукты нового урожая. На стол также ставят мед, яблоки, орехи и другие плоды — в зависимости от конкретного Спаса.

При этом Медовый и Яблочный Спасы приходятся на период Успенского поста, поэтому при подготовке праздничной трапезы верующие придерживаются установленных ограничений.

Также эти дни принято посвящать добрым делам, помощи нуждающимся и заботе о родных. Верующим рекомендуют избегать конфликтов и ссор, уделяя больше времени молитве и общению с близкими.