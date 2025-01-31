Когда в 2025 году пройдет алтайский Новый год и как его празднуют?

Разбираемся в Чагаа-байраме — главном празднике у жителей Республики Алтай

31 января 2025, 08:00, ИА Амител

Празднование алтайского Нового года / Фото: visit-altairepublic.ru

Существует не только китайский Новый год, но и алтайский – праздник белого месяца, или Чагаа-байрам. Он считается самым главным днем в году у жителей республики и обычно бывает выходным. Отмечают Чагаа-байрам всегда очень масштабно, но с соблюдением строгих традиций. Рассказываем, каких именно.

Когда пройдет алтайский Новый год в 2025 году?

Чагаа-Байрам означает астрономическое начало нового года. Отмечается он в период новолуния. По итогам консультаций со старейшинами, а также на основании предложений муниципальных образований была выбрана дата 8 февраля.

Как правильно отмечать Чагаа-байрам?

Официальный статус народного республиканского праздника был присвоен Чагаа-байраму в 1997 году. В Республике Алтай этот день объявляют выходным. Во всех районах проходят народные гулянья, праздничные концерты и спортивные состязания. Принято собираться семьей за общим столом.

Основным местом празднования всегда становится главная площадь Горно-Алтайска. Местные жители приходят на праздник в кеп-кийим – в особой праздничной национальной одежде. Собравшиеся устраивают шествие к тагылу (жертвеннику). Обязательный элемент Чагаа-байрама – можжевельник. Также проводят обряд и разжигают священный огонь. Специальному духу принято дарить еду, чтобы задобрить его.