Когда в 2025 году пройдет алтайский Новый год и как его празднуют?
Разбираемся в Чагаа-байраме — главном празднике у жителей Республики Алтай
31 января 2025, 08:00, ИА Амител
Существует не только китайский Новый год, но и алтайский – праздник белого месяца, или Чагаа-байрам. Он считается самым главным днем в году у жителей республики и обычно бывает выходным. Отмечают Чагаа-байрам всегда очень масштабно, но с соблюдением строгих традиций. Рассказываем, каких именно.
Когда пройдет алтайский Новый год в 2025 году?
Чагаа-Байрам означает астрономическое начало нового года. Отмечается он в период новолуния. По итогам консультаций со старейшинами, а также на основании предложений муниципальных образований была выбрана дата 8 февраля.
Как правильно отмечать Чагаа-байрам?
Официальный статус народного республиканского праздника был присвоен Чагаа-байраму в 1997 году. В Республике Алтай этот день объявляют выходным. Во всех районах проходят народные гулянья, праздничные концерты и спортивные состязания. Принято собираться семьей за общим столом.
Основным местом празднования всегда становится главная площадь Горно-Алтайска. Местные жители приходят на праздник в кеп-кийим – в особой праздничной национальной одежде. Собравшиеся устраивают шествие к тагылу (жертвеннику). Обязательный элемент Чагаа-байрама – можжевельник. Также проводят обряд и разжигают священный огонь. Специальному духу принято дарить еду, чтобы задобрить его.
08:11:56 31-01-2025
Забот то больше нет, как китайские, да алтайские новые года праздновать
09:00:16 31-01-2025
Гость (08:11:56 31-01-2025) Забот то больше нет, как китайские, да алтайские новые года ... Ну, если у вас так много забот, то можете и обычный новый год не праздновать. Другим не мешайте. А я порадуюсь за алтайцев
11:16:33 31-01-2025
Гость (09:00:16 31-01-2025) Ну, если у вас так много забот, то можете и обычный новый го... Что куришь ?
08:15:23 31-01-2025
- "Специальному духу принято дарить еду, чтобы задобрить его." - Дикое суеверие.
09:30:32 31-01-2025
Филипп Филиппыч (08:15:23 31-01-2025) - "Специальному духу принято дарить еду, чтобы задобрить его... у русских аналогично.
у атеистов - да, им все пофигу. так и живут, зря.
12:45:49 31-01-2025
Филипп Филиппыч (08:15:23 31-01-2025) - "Специальному духу принято дарить еду, чтобы задобрить его... А в "традиционных" религиях суеверий меньше что ли? Кажись, только у буддистов их нет))
13:48:19 31-01-2025
Гость (12:45:49 31-01-2025) А в "традиционных" религиях суеверий меньше что ли? Кажись, ... У всех религий, в том числе и буддистов один отец, Лукавый. Как в той басне - шельма, сама себя метит всякими суевериями.
10:24:38 31-01-2025
В Барнауле будет выходной?
12:13:21 01-02-2025
Гость (10:24:38 31-01-2025) В Барнауле будет выходной?... У всех будет, 8 февраля это же суббота!
10:38:09 31-01-2025
И много их там, туземцев?
05:54:28 04-02-2025
Олег (10:38:09 31-01-2025) И много их там, туземцев?... По Вашему туземцы только на СВО должны быть? Кровь свою за Ваше спокойствие лить? И чем их меньше. тем вас подобных больше в России жить?