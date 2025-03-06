Когда в Алтайском крае потеплеет и придет настоящая весна?
Синоптик заявила, что о приходе тепла в регионе говорить пока рано
06 марта 2025, 16:00, ИА Амител
Ранней весны в Алтайском крае в 2025 году ожидать не стоит. Несмотря на то, что средняя температура воздуха по региону по итогам зимнего сезона была выше нормы, снег растает не раньше конца марта – начала апреля. Об этом amic.ru рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.
В середине марта в регион придут небольшие морозы. Так, например, уже с 10 марта температура по ночам опустится до -15 или -20 градусов. Также в регион придут обильные снегопады, сильный ветер с дождем. По словам Сырых, говорить о потеплении в ближайшее время рано. Март в Сибири считается зимним месяцем, поэтому обычно в это время года говорить о теплой погоде не приходится. Особенно о первой половине марта, когда зима продолжает властвовать в Алтайском крае. Теплая же погода начинает "доминировать" во второй половине месяца.
Специалист Гидрометцентра напомнила, что обычно начало марта в Алтайском крае всегда холодное. Нынешний год, несмотря на мягкую зиму, не считается аномальным. Обычно в это время года, особенно по северным районам региона, наблюдают отрицательные температуры и холодную погоду.
В южных районах Алтайского края по-настоящему весна придет только в конце марта. Ориентировочно с 28 марта среднесуточная температура поднимется до положительных значений. По северо-восточным районам края обычно снег тает и приходит потепление после 5 апреля.
Ранее синоптики предупредили, что 7 марта на Алтайский край обрушится непогода. В этот день на всей территории ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем, а также сильная гололедица, гололедные явления и усиление ветра до 20 метров в секунду в 15 районах.
Особенно плохую погоду прогнозируют в Волчихинском, Егорьевском, Змеиногорском, Краснощековском, Рубцовском, Курьинском, Локтевском, Михайловском, Новичихинском, Угловском, Поспелихинском, Романовском, Усть-Пристанском, Усть-Калманском и Шипуновском районах.
16:25:34 06-03-2025
В Яндекс погоде нарисовано с 2 час ночи до 6 утра дождь, потом сухо.
19:12:13 06-03-2025
Гость (16:25:34 06-03-2025) В Яндекс погоде нарисовано с 2 час ночи до 6 утра дождь, пот... ру метео барнаул смотри-там точнее или сайт-вентускай
16:29:19 06-03-2025
Проверим, как в середине марта будет -20 гр.
20:27:07 06-03-2025
Гость (16:29:19 06-03-2025) Проверим, как в середине марта будет -20 гр.... Проверь, написано про регион а не Барнаул в городе -12, за мостом -16 в деревне за км 70 от города -22. Прям запросто бывает, проверял)
18:49:56 06-03-2025
Ну не в Барнауле же.
22:35:14 06-03-2025
Гость (16:29:19 06-03-2025) Проверим, как в середине марта будет -20 гр.... Никогда синоптикам не верил
04:58:57 07-03-2025
Точную погоду на завтра слушайте послезавтра
09:54:06 07-03-2025
Покажите уже ей яндекс погоду