Когда в Барнауле начнется ямочный ремонт и при какой температуре его можно делать
Сейчас мэрия формирует список наиболее проблемных участков
13 марта 2024, 08:14, ИА Амител
Власти Барнаула намерены в ближайшее время приступить к ямочному ремонту на дорогах города. Традиционно весной, когда сходит снег, на улицах краевой столицы "вырастают" иногда маленькие, а иногда и не очень, колдобины и выбоины. Рассказываем, какие участки приведут в порядок в первую очередь и при какой температуре вообще можно проводить дорожный ремонт.
Какие участки отремонтируют в первую очередь?
По итогам осеннего осмотра сформирован предварительный график ремонта улично-дорожной сети, который согласован с районными администрациями. В первую очередь ремонтируются наиболее важные участки дорожно-транспортной сети, где необходимо срочно устранить повреждения, создающие опасность для движения автомобильного потока.
Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, окончательный список дорог будет сформирован после согласования комиссией. График проведения ремонта синхронизируют с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях, проводимыми в том числе по инвестиционным программам.
Работы планируется начать после схода снега и установления благоприятных погодных условий.
А при какой температуре можно проводить ремонт весной?
Согласно ГОСТу, сейчас можно класть горячий асфальт в сухую погоду весной и летом, при этом температура не должна опускаться ниже +5 градусов, а осенью – ниже +10 градусов.
Однако технология "холодного асфальта" позволяет выполнять работы и при более низких температурах. В холодном асфальтобетоне содержится меньше битума (4-6%). Вязкость у него довольно низкая и материал твердеет за счет испарения углеводных соединений с его поверхности. Это относительно новая технология. В Барнауле при ремонте ям весной ее начали использовать несколько лет назад. Такая технология позволяет ремонтировать улицы при -10 градусах.
Традиционно ямочный ремонт в Барнауле стартует в середине марта.
08:20:54 13-03-2024
Ядринцева когда починят?
08:48:30 13-03-2024
Ядринцева как после бомбежки, сколько можно писать в администрацию о ремонте и установки ливновок, сейчас там дыры с колесо, и будет размывать ещё сильнее, когда починят этот ужас?
15:31:41 13-03-2024
Гость (08:48:30 13-03-2024) Ядринцева как после бомбежки, сколько можно писать в админис... Лучше сразу в Спортлото. Результат одинаковый.
15:48:35 13-03-2024
Ленина левая полоса от площади советов до пл октября - как после бомбежки. при этом грузовой транспорт там не едет, не разбивает дорогу
18:28:40 13-03-2024
Гость (15:48:35 13-03-2024) Ленина левая полоса от площади советов до пл октября - как п... Автобусы и троллейбусы, особенно в час пик, в разы тяжелее грузовика.