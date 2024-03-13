Когда в Барнауле начнется ямочный ремонт и при какой температуре его можно делать

Сейчас мэрия формирует список наиболее проблемных участков

13 марта 2024, 08:14, ИА Амител

Ремонт дорог / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Власти Барнаула намерены в ближайшее время приступить к ямочному ремонту на дорогах города. Традиционно весной, когда сходит снег, на улицах краевой столицы "вырастают" иногда маленькие, а иногда и не очень, колдобины и выбоины. Рассказываем, какие участки приведут в порядок в первую очередь и при какой температуре вообще можно проводить дорожный ремонт.

Какие участки отремонтируют в первую очередь?

По итогам осеннего осмотра сформирован предварительный график ремонта улично-дорожной сети, который согласован с районными администрациями. В первую очередь ремонтируются наиболее важные участки дорожно-транспортной сети, где необходимо срочно устранить повреждения, создающие опасность для движения автомобильного потока.

Как сообщает пресс-служба мэрии Барнаула, окончательный список дорог будет сформирован после согласования комиссией. График проведения ремонта синхронизируют с плановыми работами ресурсоснабжающих организаций на коммунальных сетях, проводимыми в том числе по инвестиционным программам.

Работы планируется начать после схода снега и установления благоприятных погодных условий.

А при какой температуре можно проводить ремонт весной?

Согласно ГОСТу, сейчас можно класть горячий асфальт в сухую погоду весной и летом, при этом температура не должна опускаться ниже +5 градусов, а осенью – ниже +10 градусов.

Однако технология "холодного асфальта" позволяет выполнять работы и при более низких температурах. В холодном асфальтобетоне содержится меньше битума (4-6%). Вязкость у него довольно низкая и материал твердеет за счет испарения углеводных соединений с его поверхности. Это относительно новая технология. В Барнауле при ремонте ям весной ее начали использовать несколько лет назад. Такая технология позволяет ремонтировать улицы при -10 градусах.

Традиционно ямочный ремонт в Барнауле стартует в середине марта.