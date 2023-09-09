Какие дороги в Барнауле планируют отремонтировать в 2024 году

Мэрия краевой столицы разрабатывает проекты участков, которые ждет реконструкция

09 сентября 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Администрация Барнаула ищет разработчика проектно-сметных документаций на ремонт дорог в городе в 2024 году. На эти цели власти готовы потратить около 12 миллионов рублей. Информация размещена на сайте госзакупок. Судя по данным, в следующем году реконструкция ждет не менее 16 дорог. Рассказываем, каких именно.

Итак, какие дороги могут отремонтировать в Барнауле?

Мэрия города разрабатывает проект реконструкции следующих участков:

– ул. Островского, от ул. Антона Петрова до ул. Новгородской, протяженность 0,405 км;

– ул. Сухой Лог, от ул. Попова до ул. Власихинской, протяженность 0,55 км;

– пр. Энергетиков, от ул. Попова до ул. Власихинской, протяженность 3,2 км;

– ул. Короленко, от пр. Красноармейского до ул. Челюскинцев, протяженность 1,27 км;

– ул. Ветеринарная, от ул. Ковыльной до ул. Новосибирской, протяженность 1,20 км;

– ул. Гущина, от ул. Матросова до ул. Северо-Западной, протяженность 0,95 км;

– ул. Ярных, от строения № 2 до строения № 50, протяженность 0,80 км;

– пер. Некрасова, от ул. Интернациональной до ул. Шевченко, протяженность 1,2 км;

– ул. Новгородская, от ул. Малахова до ул. Островского, протяженность 0,56 км;

– ул. Фурманова, от Павловского тракта до ул. Власихинской (включая проезд вдоль детского сада, от ул. Фурманова до ул. Рылеева), протяженность 0,59 км;

– ул. Юрина, от ул. Просторной до ул. Солнечная Поляна, протяженность 0,24 км;

– ул. Чернышевского, от пр. Комсомольского до ул. Промышленной, протяженность 0,37 км;

– ул. Суворова, от ул. Новосибирской до ул. Целинной, протяженность 0,40 км;

– ул. Инициативная, от здания № 14а к. 2 по ул. Новосибирской до здания № 36б по ул. Новосибирской, протяженность 1,0 км;

– ул. Мамонтова в с. Власиха, от ул. Сосновой до здания № 200/1 по ул. Мамонтова, протяженность 3,85 км.

Также власти города планируют разработать проект ремонта улицы Северо-Западной на участке от проспекта Ленина до улицы Советской Армии. Судя по всему, это будет самый масштабный проект, который реализуют в следующем году.

А какие дороги отремонтировали в 2023 году?

В 2023 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" отремонтируют ещё 12 дорожных участков. Узнать полный список можно по ссылке. Ремонт и строительство дорог в Барнауле в 2023-м обойдется более чем в 916 миллионов рублей. Всего же на дороги и ремонт мостов в краевой столице из разных источников бюджета в этом году потратят около 4 миллиардов рублей.