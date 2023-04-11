Нет. Как сообщал в марте amic.ru, на концерт Димы Билана в Барнауле 15 апреля смогут попасть не все.

"Комсомольская правда – Барнаул" уточняет, что пригласительные билеты получили особенные дети, воспитанники детских домов, интернатов и домов малютки, сопровождающие и т. д.

Фото: предоставлено amic.ru