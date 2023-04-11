Когда в Барнауле пройдёт бесплатный концерт Димы Билана?
Сейчас у Димы Билана проходит тур "Билан 40", и он согласился бесплатно выступить в Барнауле
11 апреля 2023, 11:46, Анастасия Бичакова
В Барнаул с бесплатным концертом приедет певец, заслуженный артист России Дима Билан. Выступление пройдёт в честь дня рождения краевого благотворительного проекта "Михутка".
Когда состоится концерт Димы Билана и кто сможет на него попасть – читайте на amic.ru.
Когда и где Дима Билан выступит в Барнауле?
Концерт Димы Билана пройдёт в Барнауле 15 апреля с 17:00. О планах "Михутки" привезти в город певца ранее писал amic.ru.
Напомним, в апреле этого года у алтайского благотворительного проекта юбилей – ему исполняется пять лет. Ранее "Михутка" уже организовывал для особенных детей встречи со звёздами, в том числе Константином Хабенским, Ольгой Бузовой, Хабибом Нурмагомедовым, Нилетто... И Димой Биланом, кстати, тоже.
"С площадкой уже определились – в спортклубе "Темп" согласились нам её предоставить бесплатно. Другие площадки потребовали немалых денег", – рассказывал нам один из создателей проекта "Михутка".
А на концерт Димы Билана 15 апреля смогут попасть все желающие?
Нет. Как сообщал в марте amic.ru, на концерт Димы Билана в Барнауле 15 апреля смогут попасть не все.
"Комсомольская правда – Барнаул" уточняет, что пригласительные билеты получили особенные дети, воспитанники детских домов, интернатов и домов малютки, сопровождающие и т. д.
Правда ли, что Дима Билан выступит в Барнауле совсем бесплатно?
Да, правда. В этот раз Дима Билан выступит в Барнауле абсолютно бесплатно. Он не возьмёт за концерт ни копейки.
Но "Михутке", отмечает издание, всё-таки пришлось потратить 1,2 млн рублей на исполнение технически-бытового райдера.
Ещё один организатор праздника - АНО "Спортивная хроника".
"Помощь в организации такого праздника – большая ответственность. Для нас очень важно сделать событие особенным, чтобы оно подарило участникам положительные эмоции и оставило после себя приятные воспоминания", – говорит руководитель АНО "Спортивная хроника" Анна Серова.
Комментарии 0