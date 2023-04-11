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Когда в Барнауле пройдёт бесплатный концерт Димы Билана?

Сейчас у Димы Билана проходит тур "Билан 40", и он согласился бесплатно выступить в Барнауле

11 апреля 2023, 11:46, Анастасия Бичакова

Фото: Дима Билан / "ВКонтакте"
Фото: Дима Билан / "ВКонтакте"

В Барнаул с бесплатным концертом приедет певец, заслуженный артист России Дима Билан. Выступление пройдёт в честь дня рождения краевого благотворительного проекта "Михутка".

Когда состоится концерт Димы Билана и кто сможет на него попасть – читайте на amic.ru.

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Когда и где Дима Билан выступит в Барнауле?

Концерт Димы Билана пройдёт в Барнауле 15 апреля с 17:00. О планах "Михутки" привезти в город певца ранее писал amic.ru.

Напомним, в апреле этого года у алтайского благотворительного проекта юбилей – ему исполняется пять лет. Ранее "Михутка" уже организовывал для особенных детей встречи со звёздами, в том числе Константином Хабенским, Ольгой Бузовой, Хабибом Нурмагомедовым, Нилетто... И Димой Биланом, кстати, тоже.

"С площадкой уже определились – в спортклубе "Темп" согласились нам её предоставить бесплатно. Другие площадки потребовали немалых денег", – рассказывал нам один из создателей проекта "Михутка".

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А на концерт Димы Билана 15 апреля смогут попасть все желающие?

Нет. Как сообщал в марте amic.ru, на концерт Димы Билана в Барнауле 15 апреля смогут попасть не все.

"Комсомольская правда – Барнаул" уточняет, что пригласительные билеты получили особенные дети, воспитанники детских домов, интернатов и домов малютки, сопровождающие и т. д.

Фото: предоставлено amic.ru

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Правда ли, что Дима Билан выступит в Барнауле совсем бесплатно?

Да, правда. В этот раз Дима Билан выступит в Барнауле абсолютно бесплатно. Он не возьмёт за концерт ни копейки.

Но "Михутке", отмечает издание, всё-таки пришлось потратить 1,2 млн рублей на исполнение технически-бытового райдера.

Ещё один организатор праздника - АНО "Спортивная хроника".

"Помощь в организации такого праздника – большая ответственность. Для нас очень важно сделать событие особенным, чтобы оно подарило участникам положительные эмоции и оставило после себя приятные воспоминания", – говорит руководитель АНО "Спортивная хроника" Анна Серова.

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А когда концерт Димы Билана уже был в Барнауле?

Предыдущий концерт Димы Билана прошёл в Барнауле 3 октября 2022 года. Тогда зрители рассказывали, что исполнитель выкладывался на сцене на 100%.
Фото: Дима Билан /

Концерт Димы Билана проходит в Барнауле

Пользователи социальных сетей делятся видео с шоу известного исполнителя
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