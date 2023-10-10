Когда в Барнауле пройдет ИТ-форум с ведущими экспертами отрасли и как принять участие

Рассказываем, что там будет и как стать его участником

10 октября 2023, 13:30, ИА Амител erid: LjN8JzeFd

ИТ-сфера. Программирование / Фото: freepik.com

12-13 октября 2023 года в Барнауле пройдет XVI Алтайский ИТ-форум, на котором участники обсудят актуальные и наболевшие вопросы сферы информационных технологий. На мероприятии будут представлены десятки экспертных докладов и кейсы по наилучшим практикам отрасли.

Организатором форума выступил комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи, Торгово-промышленной палаты России, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).

О чем там расскажут?

Помимо общих обзоров, эксперты форума разберут успешные примеры:

внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы;

проведения цифровизации малых и средних предприятий и другое.

Впервые в истории форума будет работать секция, посвященная кадровому вопросу в ИТ-отрасли.

В программе также запланированы награждение победителей конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае им В.И. Берегового" и тренинги на специальном киберполигоне.

Кто будет на форуме?

Партнеры, десятки ИТ-компаний, зарекомендовавших себя на рынке с положительной стороны. Некоторые из них существуют уже на протяжении трех десятилетий и успешно адаптируются к меняющейся ситуации. Ряд компаний занимают уникальные ниши и не имеют аналогов.

На форуме будут не только разработчики ПО, но и производители оборудования.

Кроме бизнес-структур, на форуме выступят представители правительства Алтайского края и торгово-промышленной палаты РФ.

Мероприятие обещает быть интересным, насыщенным и полезным. Приходите, будьте в тренде ИТ.

Как стать участником алтайского ИТ-форума?

Нужно лишь зарегистрироваться на официальном сайте. Участие абсолютно бесплатное.

Где состоится мероприятие?

Форум пройдет в Барнауле, в здании РАНХиГС на ул. Партизанской, 187, новый корпус.

Возрастное ограничение 18+

*Ampire ("Эмпайр")

ООО НТЦ "Галэкс"

Реклама