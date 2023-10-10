Когда в Барнауле пройдет ИТ-форум с ведущими экспертами отрасли и как принять участие
Рассказываем, что там будет и как стать его участником
10 октября 2023, 13:30, ИА Амител erid: LjN8JzeFd
12-13 октября 2023 года в Барнауле пройдет XVI Алтайский ИТ-форум, на котором участники обсудят актуальные и наболевшие вопросы сферы информационных технологий. На мероприятии будут представлены десятки экспертных докладов и кейсы по наилучшим практикам отрасли.
Организатором форума выступил комитет Алтайской торгово-промышленной палаты по информационным технологиям при поддержке правительства Алтайского края в лице Министерства цифрового развития и связи, Торгово-промышленной палаты России, Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий России (АПКИТ).
О чем там расскажут?
Помимо общих обзоров, эксперты форума разберут успешные примеры:
- внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы;
- проведения цифровизации малых и средних предприятий и другое.
Впервые в истории форума будет работать секция, посвященная кадровому вопросу в ИТ-отрасли.
В программе также запланированы награждение победителей конкурса "Лучшие проекты информатизации на Алтае им В.И. Берегового" и тренинги на специальном киберполигоне.
Кто будет на форуме?
Партнеры, десятки ИТ-компаний, зарекомендовавших себя на рынке с положительной стороны. Некоторые из них существуют уже на протяжении трех десятилетий и успешно адаптируются к меняющейся ситуации. Ряд компаний занимают уникальные ниши и не имеют аналогов.
На форуме будут не только разработчики ПО, но и производители оборудования.
Кроме бизнес-структур, на форуме выступят представители правительства Алтайского края и торгово-промышленной палаты РФ.
Мероприятие обещает быть интересным, насыщенным и полезным. Приходите, будьте в тренде ИТ.
Как стать участником алтайского ИТ-форума?
Нужно лишь зарегистрироваться на официальном сайте. Участие абсолютно бесплатное.
Где состоится мероприятие?
Форум пройдет в Барнауле, в здании РАНХиГС на ул. Партизанской, 187, новый корпус.
Возрастное ограничение 18+
*Ampire ("Эмпайр")
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