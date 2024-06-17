Когда в Барнауле разрешат купаться на главном городском пляже на острове Помазкин
В середине июня, когда в городе стоит жара, купаться там до сих пор запрещено
17 июня 2024, 16:25, ИА Амител
Тридцатиградусная жара пришла в Алтайский край. Несмотря на небольшое похолодание и дожди, уже к выходным в регион вернется адское пекло. В настоящее время до сих пор не работают городские пляжи: на острове Помазкин и "Водный мир". Рассказываем, когда они заработают.
Почему вообще пляжи до сих пор закрыты?
Из-за погоды. Этот купальный сезон стартует гораздо позже обычного. Июнь выдался на редкость прохладным, да и вторая волна паводка еще не спала окончательно. К тому же в Оби постепенно вновь начинает подниматься уровень воды.
И когда пляжи откроют?
Как пояснили в МЧС, как только Обь придет в норму, эти пляжи откроют. Это может произойти как через неделю, так и через более длительное время. В некоторые годы из-за плохой погоды пляж на острове Помазкин начинал принимать отдыхающих только в конце июня – начале июля.
А где тогда купаться?
Всего в этом году определено 15 безопасных для купания мест: восемь пляжей и семь бассейнов. В настоящее время в краевой столице работают три пляжа и три открытых бассейна.
Подробнее о том, какие пляжи работают в этом году в Барнауле и сколько стоит там отдохнуть, читайте в нашем материале.
18:32:03 17-06-2024
Конечно продать под застройку Лесной пруд и позволить депутату брать поборы за вход на природный водоём озеро Пионерское проще, чем содержать обской пляж, который всё время топит.
18:56:33 17-06-2024
Господа из мэрии, на заброшенном муниципальном пляже, на о. Помазкин, в выходные, толпы подростков , без родителей, купаются в Оби. Если родителям эти дети безразличны, позаботьтесь вы о них. (Скрин.обращения сделан)
14:58:42 18-06-2024
Гость (18:56:33 17-06-2024) Господа из мэрии, на заброшенном муниципальном пляже, на о....
лучше стало после этого?
23:17:03 17-06-2024
ой, заскринила она. а почему не указала контактные данные? по какому адресу тебе господа из мэрии должны "дапошлаты" отвечать?
07:27:49 18-06-2024
Гость (23:17:03 17-06-2024) ой, заскринила она. а почему не указала контактные данные? п... А отвечать ты будешь, потому что знала, а ни каких мер не приняла