Когда в Барнауле разрешат купаться на главном городском пляже на острове Помазкин

В середине июня, когда в городе стоит жара, купаться там до сих пор запрещено

17 июня 2024, 16:25, ИА Амител

Городской пляж в Барнауле / Фото: amic.ru

Тридцатиградусная жара пришла в Алтайский край. Несмотря на небольшое похолодание и дожди, уже к выходным в регион вернется адское пекло. В настоящее время до сих пор не работают городские пляжи: на острове Помазкин и "Водный мир". Рассказываем, когда они заработают.

Почему вообще пляжи до сих пор закрыты?

Из-за погоды. Этот купальный сезон стартует гораздо позже обычного. Июнь выдался на редкость прохладным, да и вторая волна паводка еще не спала окончательно. К тому же в Оби постепенно вновь начинает подниматься уровень воды.

И когда пляжи откроют?

Как пояснили в МЧС, как только Обь придет в норму, эти пляжи откроют. Это может произойти как через неделю, так и через более длительное время. В некоторые годы из-за плохой погоды пляж на острове Помазкин начинал принимать отдыхающих только в конце июня – начале июля.

А где тогда купаться?

Всего в этом году определено 15 безопасных для купания мест: восемь пляжей и семь бассейнов. В настоящее время в краевой столице работают три пляжа и три открытых бассейна.

Подробнее о том, какие пляжи работают в этом году в Барнауле и сколько стоит там отдохнуть, читайте в нашем материале.