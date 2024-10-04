Одна суббота будет рабочей даже у тех, кто трудится на пятидневке

04 октября 2024, 07:14, ИА Амител

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В октябре одна из рабочих недель будет шестидневной. В субботу россиянам придется выйти на работу.

О том, когда будет шестидневная неделя и почему придется трудиться лишний день, – в материале amic.ru.

1 Когда в октябре 2024 года будет шестидневная рабочая неделя? Шестидневная рабочая неделя будет в конце месяца и начнется в понедельник, 28 октября. В дополнение к пяти рабочим дням прибавится еще и суббота, 2 ноября.

2 Почему суббота, 2 ноября, будет рабочим днем? Так выпало из-за особенностей производственного календаря в 2024 году. Когда его составляли, выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля. Это сделали, чтобы россияне смогли непрерывно отдыхать несколько дней на майские праздники. Так что мы будем отрабатывать за тот день, в который отдыхали еще в апреле.