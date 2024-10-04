Когда в октябре будет шестидневная неделя и откуда взялся лишний рабочий день?
Одна суббота будет рабочей даже у тех, кто трудится на пятидневке
04 октября 2024, 07:14, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
В октябре одна из рабочих недель будет шестидневной. В субботу россиянам придется выйти на работу.
О том, когда будет шестидневная неделя и почему придется трудиться лишний день, – в материале amic.ru.
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Когда в октябре 2024 года будет шестидневная рабочая неделя?
Шестидневная рабочая неделя будет в конце месяца и начнется в понедельник, 28 октября. В дополнение к пяти рабочим дням прибавится еще и суббота, 2 ноября.
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Почему суббота, 2 ноября, будет рабочим днем?
Так выпало из-за особенностей производственного календаря в 2024 году. Когда его составляли, выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля. Это сделали, чтобы россияне смогли непрерывно отдыхать несколько дней на майские праздники. Так что мы будем отрабатывать за тот день, в который отдыхали еще в апреле.
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Будет ли суббота, 2 ноября, сокращенным рабочим днем?
Да. Сразу после шестидневной рабочей недели у россиян начнутся праздничные выходные по случаю Дня народного единства. Как и положено по Трудовому кодексу, день, предшествующий праздничным выходным, сокращен на один час.
08:41:13 04-10-2024
Лучше бы 7 ноября сделали снова праздничным днем и не выдумывали бы новые праздники.
08:56:11 04-10-2024
Какое народное единство? С кем единиться? Есть 7 ноября...Это праздник и реальное единство народов!!!! А 4 - высосанная из пальца фальшивка с единственной целью - уничтожение памяти о Октябрьской Революции...
09:05:17 04-10-2024
Дюша (08:56:11 04-10-2024) Какое народное единство? С кем единиться? Есть 7 ноября...Эт... Так и есть. Единственная цель - угодить США и их Европейским вассалам.
09:23:05 04-10-2024
Гость (09:05:17 04-10-2024) Так и есть. Единственная цель - угодить США и их Европейским... Франция не стесняется праздновать День взятия Бастилии...И они с Англией не каятся в казни своих монархов...
16:12:55 04-10-2024
Дюша (08:56:11 04-10-2024) Какое народное единство? С кем единиться? Есть 7 ноября...Эт... более того, окончательное освобождение Москвы от поляков именно 7ого было, а не 4ого 😆
09:17:19 04-10-2024
32 мая...
А вы не поняли... ©
09:29:31 04-10-2024
кто как знает, а я попраздную.
сам освежу, sovmusic.ru послушаю, детяшкам своим расскажу...
хотя никаких единств народов и в помине нет, но эксперимент СССР был глобальный, результаты разные - и позитивные в том числе.
10:14:38 04-10-2024
Мусик (09:29:31 04-10-2024) кто как знает, а я попраздную.сам освежу, sovmusic.ru по... А причем 4 ноября и СССР?
11:15:20 04-10-2024
Гость (10:14:38 04-10-2024) А причем 4 ноября и СССР?... 7
12:44:25 04-10-2024
Каждый год пытаются объяснить народу, почему вдруг это 4 ноября стал праздничным днем. Видимо или народ забывает или не удается народу мозги запудрить.