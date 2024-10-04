НОВОСТИОбщество

Когда в октябре будет шестидневная неделя и откуда взялся лишний рабочий день?

Одна суббота будет рабочей даже у тех, кто трудится на пятидневке

04 октября 2024, 07:14, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В октябре одна из рабочих недель будет шестидневной. В субботу россиянам придется выйти на работу.

О том, когда будет шестидневная неделя и почему придется трудиться лишний день, – в материале amic.ru.

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Когда в октябре 2024 года будет шестидневная рабочая неделя?

Шестидневная рабочая неделя будет в конце месяца и начнется в понедельник, 28 октября. В дополнение к пяти рабочим дням прибавится еще и суббота, 2 ноября.
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Почему суббота, 2 ноября, будет рабочим днем?

Так выпало из-за особенностей производственного календаря в 2024 году. Когда его составляли, выходной с субботы, 2 ноября, перенесли на 30 апреля. Это сделали, чтобы россияне смогли непрерывно отдыхать несколько дней на майские праздники. Так что мы будем отрабатывать за тот день, в который отдыхали еще в апреле.
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Будет ли суббота, 2 ноября, сокращенным рабочим днем?

Да. Сразу после шестидневной рабочей недели у россиян начнутся праздничные выходные по случаю Дня народного единства. Как и положено по Трудовому кодексу, день, предшествующий праздничным выходным, сокращен на один час.
Сетка календаря / Фото: pixabay.com

Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в октябре

После этого всех ждет двухдневный отдых – в воскресенье и понедельник
НОВОСТИОбщество
выходные

Комментарии 10

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Гость

08:41:13 04-10-2024

Лучше бы 7 ноября сделали снова праздничным днем и не выдумывали бы новые праздники.

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Дюша

08:56:11 04-10-2024

Какое народное единство? С кем единиться? Есть 7 ноября...Это праздник и реальное единство народов!!!! А 4 - высосанная из пальца фальшивка с единственной целью - уничтожение памяти о Октябрьской Революции...

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Гость

09:05:17 04-10-2024

Дюша (08:56:11 04-10-2024) Какое народное единство? С кем единиться? Есть 7 ноября...Эт... Так и есть. Единственная цель - угодить США и их Европейским вассалам.

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Дюша

09:23:05 04-10-2024

Гость (09:05:17 04-10-2024) Так и есть. Единственная цель - угодить США и их Европейским... Франция не стесняется праздновать День взятия Бастилии...И они с Англией не каятся в казни своих монархов...

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Гость

16:12:55 04-10-2024

Дюша (08:56:11 04-10-2024) Какое народное единство? С кем единиться? Есть 7 ноября...Эт... более того, окончательное освобождение Москвы от поляков именно 7ого было, а не 4ого 😆

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Гость

09:17:19 04-10-2024

32 мая...
А вы не поняли... ©

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Мусик

09:29:31 04-10-2024

кто как знает, а я попраздную.
сам освежу, sovmusic.ru послушаю, детяшкам своим расскажу...
хотя никаких единств народов и в помине нет, но эксперимент СССР был глобальный, результаты разные - и позитивные в том числе.

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Гость

10:14:38 04-10-2024

Мусик (09:29:31 04-10-2024) кто как знает, а я попраздную.сам освежу, sovmusic.ru по... А причем 4 ноября и СССР?

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Мусик

11:15:20 04-10-2024

Гость (10:14:38 04-10-2024) А причем 4 ноября и СССР?... 7

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Гость

12:44:25 04-10-2024

Каждый год пытаются объяснить народу, почему вдруг это 4 ноября стал праздничным днем. Видимо или народ забывает или не удается народу мозги запудрить.

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