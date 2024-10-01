Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в октябре
После этого всех ждет двухдневный отдых – в воскресенье и понедельник
01 октября 2024, 12:20, ИА Амител
Шестидневная рабочая неделя начнется 28 октября и продлится до 2 ноября. Об этом сообщается в производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы.
Длинная рабочая неделя будет из-за переноса выходного с субботы (2 ноября) на 30 апреля. Сделали это, чтобы провести непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Субботний рабочий день 2 ноября будет сокращенным.
Ранее amic.ru рассказал, что после этой недели россияне будут отдыхать два дня: в воскресенье (3 ноября) и понедельник (4 ноября) – из-за празднования Дня народного единства, который выпадает на понедельник.
Напомним, в 2025 году россиян ожидают 11-дневные новогодние каникулы – с 29 декабря по 8 января, а также восемь нерабочих дней в мае.
14:56:49 01-10-2024
это только кто в муниципалитетах, мы-то будем по прежнему 5
16:29:48 01-10-2024
В ноябре праздник один - 7 ноября!
18:59:31 02-10-2024
шинный завод (год не помню какой) график 10/2 по 8 часов.
Ну вы держитесь там ...