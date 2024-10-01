Россиян ожидает шестидневная рабочая неделя в октябре

После этого всех ждет двухдневный отдых – в воскресенье и понедельник

01 октября 2024, 12:20, ИА Амител

Сетка календаря / Фото: pixabay.com

Шестидневная рабочая неделя начнется 28 октября и продлится до 2 ноября. Об этом сообщается в производственном календаре на 2024 год, опубликованном на сайте Госдумы.

Длинная рабочая неделя будет из-за переноса выходного с субботы (2 ноября) на 30 апреля. Сделали это, чтобы провести непрерывные выходные с 28 апреля по 1 мая. Субботний рабочий день 2 ноября будет сокращенным.

Ранее amic.ru рассказал, что после этой недели россияне будут отдыхать два дня: в воскресенье (3 ноября) и понедельник (4 ноября) – из-за празднования Дня народного единства, который выпадает на понедельник.

Напомним, в 2025 году россиян ожидают 11-дневные новогодние каникулы – с 29 декабря по 8 января, а также восемь нерабочих дней в мае.