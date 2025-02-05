Когда в России повысят пенсии по инвалидности в 2025 году?
Традиционной пенсионной индексации в этом году еще дождались не все
05 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Деньги, рубли, банкноты / Фото: amic.ru
В феврале власти провели повторную индексацию страховых пенсий, которую выплачивают по старости. Но россияне с инвалидностью и ряд других категорий повышения еще не дождались – его традиционно проводят позже.
О том, когда в России повысят пенсии по инвалидности и какой будет надбавка, – в материале amic.ru.
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Когда повысят пенсии по инвалидности в 2025 году?
1 апреля 2025 года.
Это традиционная дата повышения социальных пенсий. Именно такой вид выплат получают люди, которым присвоили группу инвалидности. При этом наличие страхового стажа не имеет значения при назначении социальной пенсии.
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На сколько проиндексируют пенсии по инвалидности в апреле 2025-го?
В этом году все социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%.
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Каким будет размер пенсии по инвалидности с 1 апреля 2025 года?
Все зависит от группы, которая присвоена человеку. По данным РИА Новости, с 1 апреля 2025-го размеры социальных пенсий по инвалидности будут следующими:
- инвалиды I группы – 17 748 рублей;
- инвалиды II группы – 8824 рубля;
- инвалиды III группы – 7500 рублей;
- инвалиды с детства I группы и дети-инвалиды – 21 177 рублей;
- инвалиды с детства II группы – 17 748 рублей.
09:11:06 05-02-2025
"инвалиды II группы – 8824 рубля"
Для III группы и того меньше. Это даже при смешном официальном прожиточном минимуме пенсионера в 15 250 руб. Ну так-то да, это же не военные и не мамашки, зачем им платить?
19:40:32 07-02-2025
Гость (09:11:06 05-02-2025) "инвалиды II группы – 8824 рубля"Для III группы и то... Третья группа рабочая, добавка к зарплате это помощь хоть какая-то дополнительно если учесть группа рабочая. Вторая тоже бывает рабочей. Я понимаю, если они были бы нерабочие, то действительно не прожить было бы. А так вы паникер и вводите людей в заблуждение не говоря все тонкости этих групп по инвалидности. Я через это все прошел и знаю, что пишу!
09:46:46 05-02-2025
Инвалидов вообще за людей не считают. При том что работу с инвалидностью найти практически не возможно, да и по здоровью не осилить.
10:08:09 05-02-2025
Какой позор!
10:28:38 05-02-2025
7500... лучше бы усыпляли сразу, чем обрекать на голодную смерть. людям с инвалидностью тяжело работать и на работу с инвалидностью не устроится! а если куда и возьмут, типа газетных киосков, то там останется последнее здоровье за копейки!
21:33:42 05-02-2025
Элен без ребят (10:28:38 05-02-2025) 7500... лучше бы усыпляли сразу, чем обрекать на голодную см... Поддерживаю. Усыплять нужно.
12:38:58 05-02-2025
цифры странноватые. сейчас за 1ю 17686р (это без учета 1380р по уходу, которую впульнули теперь в эту же пенсию, типа прибавка. хотя она и выплачивалась раньше, т.к. был оформлен человек). а после прибавки станет 17 748? серьезно???
13:12:42 05-02-2025
Вы для начала попробуйте оформить эту инвалидность.
19:26:36 07-02-2025
7500 руб это рабочая третья группа. Комиссия если устанавливает третью группу это не потерянный человек в ограничениях, что вы раздули из мухи слона. Если к примеру у человека нет одного глаза или проблемы с внутренними органами незначительные - при этих минусах человек может работать как здоровый, но с малейшими поблажками. 7500 это как доп к зарплате можно надбавкой засчитать. По этому не нужно жаловаться про третью рабочую группу. Вот если говорить про вторую, там тоже она может быть как рабочая так и нет, в зависимости от здоровья. Но и при второй не имея глаза и кисти руки люди тоже могут официально работать, далеко не потерянный человек. Про первую нерабочую тут уже серьезная группа.