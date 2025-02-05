Традиционной пенсионной индексации в этом году еще дождались не все

05 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Деньги, рубли, банкноты / Фото: amic.ru

В феврале власти провели повторную индексацию страховых пенсий, которую выплачивают по старости. Но россияне с инвалидностью и ряд других категорий повышения еще не дождались – его традиционно проводят позже.

О том, когда в России повысят пенсии по инвалидности и какой будет надбавка, – в материале amic.ru.

1 Когда повысят пенсии по инвалидности в 2025 году? 1 апреля 2025 года. Это традиционная дата повышения социальных пенсий. Именно такой вид выплат получают люди, которым присвоили группу инвалидности. При этом наличие страхового стажа не имеет значения при назначении социальной пенсии.

2 На сколько проиндексируют пенсии по инвалидности в апреле 2025-го? В этом году все социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75%.