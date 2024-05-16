Прощаться со школой выпускники будут в конце июня

16 мая 2024, 10:13, ИА Амител

Выпускной вечер в школах / Фото: amic.ru

Чуть более месяца остается до одного из самых главных событий в жизни – выпускного вечера. За графики праздника ежегодно отвечает Минпросвещения, и каждый год они разные. Рассказываем, когда пройдут школьные выпускные в 2024 году.

Когда российские школы отпразднуют выпускные в 2024 году?

В этом году выпускные вечера в России пройдут 28 и 29 июня (пятница и суббота). Такой график составило Минпросвещения. Он носит рекомендательный характер, поэтому школы – как районные, так и городские, – вправе устанавливать свои даты. Но чаще всего учебные учреждения придерживаются рекомендаций профильного ведомства.

Такой график составили для того, чтобы выпускники смогли комфортно войти в экзаменационный период – подготовиться к аттестации, ни на что не отвлекаясь. Кстати, этап сдачи ЕГЭ в этом году стартует еще до последнего звонка – 23 мая. В этот день ученики будут сдавать географию, химию, литературу.

Когда пройдут последние звонки в школах?

Рекомендуемые даты проведения в 2024 году в школах последних звонков – 24-25 мая, которые выпадают на пятницу и субботу. Но, повторимся, каждая школа имеет право выбрать одну дату празднования. В прошлом году в учебных заведениях Барнаула провели последние звонки 23 мая. В них поучаствовали больше 3,7 тысячи одиннадцатиклассников, а также больше 7,8 тыс. девятиклассников.