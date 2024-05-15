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Когда в российских школах пройдут последние звонки в 2024 году?

Традиционно последние звонки проводятся в конце мая

15 мая 2024, 13:50, ИА Амител

Последний звонок в Барнауле / Фото: amic.ru
Последний звонок в Барнауле / Фото: amic.ru

Последние звонки уже скоро прозвенят в школах России и Алтайского края в частности. Традиционно они проходят 25 мая или близко к этой дате. В этом году некоторые ученики перед последним звонком еще успеют сдать один ЕГЭ. Amic.ru рассказывает, в какой день школьники будут прощаться со школой, дарить учителям цветы и танцевать вальс.

Когда в России проведут последние звонки?

Еще в феврале министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил рекомендуемые даты проведения в 2024 году в школах последних звонков. Это 24-25 мая, сказано на сайте Минпросвещения России. Соответственно, в школах они состоятся в эти даты, выпадающие на пятницу и субботу. Каждая школа имеет право сама выбрать дату празднования.

Когда в Алтайском крае будут последние звонки?

Тоже 24 или 25 мая. Единого дня в крае не установлено, отметили в краевом министерстве образования. Школы сами смогут выбрать одну из двух дат, ориентируясь на расписание экзаменов. В нескольких барнаульских школах amic.ru рассказали, что организуют последний звонок 24 мая.

Когда в 2024 году начинаются ЕГЭ?

ЕГЭ стартует еще до последнего звонка – 23 мая. В этот день школьники сдадут географию, литературу и химию. В следующий день экзаменов – 28 мая – они будут сдавать русский язык. В последний день ЕГЭ 11 июня ученики напишут биологию, иностранные языки и историю.

А когда пройдут выпускные?

Минпросвещения РФ рекомендовало провести выпускные вечера 28 и 29 июня.

Когда в прошлом году были последние звонки?

В 2023 году в Барнауле последние звонки состоялись 23 мая во всех 87 школах города.

школы последний звонок

Комментарии 8

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Гость

13:57:16 15-05-2024

о, математику и физику с ЕГЭ убрали, инженеров и айтишников наверное и так полно

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Гость

15:05:46 15-05-2024

Гость (13:57:16 15-05-2024) о, математику и физику с ЕГЭ убрали, инженеров и айтишников ... Математика 31 мая, физика 4 июня.

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Гость

15:13:23 15-05-2024

Гость (13:57:16 15-05-2024) о, математику и физику с ЕГЭ убрали, инженеров и айтишников ... Оставить физкультуру и пение

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Гость

14:47:44 15-05-2024

ЕГЭ начнутся, а последний звонок будет позже. Ну просто зашибись! Что Кравцов курил? Учебник истории?

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Гость

15:15:22 15-05-2024

В последний день ЕГЭ 11 июня ученики напишут биологию, иностранные языки и историю.
выпускные вечера 28 и 29 июня.
А что делать 18 дней?

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Гость

15:54:41 15-05-2024

Гость (15:15:22 15-05-2024) В последний день ЕГЭ 11 июня ученики напишут биологию, иност... Ждать результатов егэ

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Гость

06:54:32 16-05-2024

Не, реально, тут либо люди с дислексией, либо просто тупые от природы. Последние звонки ДО экзаменов будут. Нет, математику из ЕГЭ не исключили.

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Гость

08:11:56 16-05-2024

Гость (06:54:32 16-05-2024) Не, реально, тут либо люди с дислексией, либо просто тупые о...
ЕГЭ стартует еще до последнего звонка – 23 мая.
======
Еще в феврале министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил рекомендуемые даты проведения в 2024 году в школах последних звонков. Это 24-25 мая, сказано на сайте Минпросвещения России.
======

Может все же у тебя проблемы со всем сразу.

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