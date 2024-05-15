Когда в российских школах пройдут последние звонки в 2024 году?

Традиционно последние звонки проводятся в конце мая

15 мая 2024, 13:50, ИА Амител

Последний звонок в Барнауле / Фото: amic.ru

Последние звонки уже скоро прозвенят в школах России и Алтайского края в частности. Традиционно они проходят 25 мая или близко к этой дате. В этом году некоторые ученики перед последним звонком еще успеют сдать один ЕГЭ. Amic.ru рассказывает, в какой день школьники будут прощаться со школой, дарить учителям цветы и танцевать вальс.

Когда в России проведут последние звонки?

Еще в феврале министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил рекомендуемые даты проведения в 2024 году в школах последних звонков. Это 24-25 мая, сказано на сайте Минпросвещения России. Соответственно, в школах они состоятся в эти даты, выпадающие на пятницу и субботу. Каждая школа имеет право сама выбрать дату празднования.

Когда в Алтайском крае будут последние звонки?

Тоже 24 или 25 мая. Единого дня в крае не установлено, отметили в краевом министерстве образования. Школы сами смогут выбрать одну из двух дат, ориентируясь на расписание экзаменов. В нескольких барнаульских школах amic.ru рассказали, что организуют последний звонок 24 мая.

Когда в 2024 году начинаются ЕГЭ?

ЕГЭ стартует еще до последнего звонка – 23 мая. В этот день школьники сдадут географию, литературу и химию. В следующий день экзаменов – 28 мая – они будут сдавать русский язык. В последний день ЕГЭ 11 июня ученики напишут биологию, иностранные языки и историю.

А когда пройдут выпускные?

Минпросвещения РФ рекомендовало провести выпускные вечера 28 и 29 июня.

Когда в прошлом году были последние звонки?

В 2023 году в Барнауле последние звонки состоялись 23 мая во всех 87 школах города.