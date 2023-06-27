Павел Дуров сообщил, что сторис находятся на последней стадии тестирования

27 июня 2023, 11:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По многочисленным просьбам аудитории в Telegram наконец появится новая функция – истории. Об этом в своем канале сообщил основатель площадки Павел Дуров. Он отметил, что снимать сторис можно будет сразу двойной камерой, а кто именно будет видеть истории, пользователь будет решать лично. Какими функциями будут отличаться истории в Telegram, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие функции будут у сторис в Telegram?

Истории в Telegram можно будет одновременно снимать с фронтальной и задней камеры. Павел Дуров отметил, что с этой функцией пользователи познакомились, а затем и полюбили, когда осваивали запись видеосообщений. Теперь эту двойную камеру можно будет использовать и для записи сторис.

В сторис будут включены десятки инструментов для редактирования фотографий и видео. Новшеством стали подписи, которые позволят добавлять больше контекста или ссылок, а также отмечать других людей.

Располагаться истории будут в расширяемом разделе в верхней части списка чатов, что сделает их легко доступными.

Кроме того, пользователи сами будут решать через какой период времени сторис будут удаляться. Они могут быть доступны 6, 12, 24 или 48 часов. Можно сохранить их и навсегда на странице своего профиля с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой из них.

А если я не хочу, чтобы мои сторис видели все?

Никаких проблем – пользователь будет сам решать, кто именно будет просматривать каждую конкретную историю. В этом случае нужно будет лишь немного изменить настройки. Сторис могут быть доступны вообще всем пользователям, только вашим контактам, нескольким выбранным контактам или списку близких друзей.

Кстати, если вы сами не захотите смотреть чужие истории, их очень просто будет скрыть. Потребуется лишь переместить их в список "Скрытые" в разделе "Контакты", а не на главном экране.

Когда пользователи смогут опубликовать первые сторис?

По словам Павла Дурова, сторис сейчас находятся на последней стадии тестирования. А опробовать эту функцию пользователи смогут уже в начале июля.