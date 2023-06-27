В Telegram появятся сторис

Запуск ожидается в июле

27 июня 2023, 07:45, ИА Амител

Кадр из видео: телеграм-канал Павла Дурова

Павел Дуров анонсировал запуск сторис в Telegram.

Они будут помещены в расширяемый раздел в верхней части списка чатов. Это сделает их легко доступными и не займет много места, говорит основатель мессенджера.

Пользователи сами будут определять, кто может видеть их сторис: только контакты (с исключениями), выбранные контакты или список близких друзей.

Также можно будет назначить срок удаления историй (через 6, 12, 24 или 48 часов) либо постоянно отображать их с индивидуальными настройками конфиденциальности для каждой из них.

Опубликованные любым контактам сторис будет легко скрыть, чтобы не держать все время на главном экране.

Запуск формата запланирован на июль.