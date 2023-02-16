Когда Вселенская родительская суббота и как правильно поминать близких в этот день?

В году есть несколько дней, когда Церковь молится об усопших

16 февраля 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: amic.ru

Родительские субботы – это особые дни в церковном календаре, когда у верующих принято молиться за усопших. Первый такой день в году – Вселенская (или мясопустная) родительская суббота.

Рассказываем, какого числа Вселенская родительская суббота в 2023 году и как правильно поминать усопших в этот день.

1 Когда Вселенская родительская суббота в 2023 году? В 2023 году Вселенская родительская суббота выпадает на 18 февраля.

2 Что такое родительская суббота? Родительские субботы – это дни в православном календаре, когда принято поминать усопших. В эти дни верующие молятся о душах ушедших родных и навещают их на кладбище.

3 Почему Вселенская родительская суббота – особенная? Во Вселенскую субботу принято поминать вообще всех крещёных христиан, которые когда-либо жили. Таких родительских субботы в году только две: Вселенская и Троицкая. В эти дни в храмах совершают вселенские панихиды, в ходе которых молятся об упокоении умерших и отпущении им всех грехов. Вселенскую субботу установили ещё в V веке. Кстати, субботу в качестве родительского дня выбрали не случайно. Воскресенье, которое идёт следом, посвящено молитвам о Страшном суде Христовом. Поэтому в субботу, которая предшествует суду, молятся за всех, кто когда-либо жил. Молящиеся просят Бога о помиловании. Церковь даёт шанс на спасение души абсолютно каждого умершего.

4 Как правильно поминать умерших близких в этот день? Если следовать канонам Церкви, то главное в родительскую субботу – посетить храм и помолиться об усопших родственниках. Можно также заказать сорокоуст или литургию. А если посетить церковь не получается, можно передать записку с именами близких, об упокоении которых нужно помолиться. Кстати, помолиться можно и дома у иконы: молитвы об усопших есть во всех молитвословах.

5 Обязательно ли ехать на кладбище во Вселенскую родительскую субботу? Это желательно, но не обязательно. Церковь настаивает, что главное – посетить службу в храме. Этот ритуал не рекомендуется заменять поездкой на кладбище. Навестить могилы близких можно уже после богослужения. На кладбище можно зажечь свечу и помолиться, после чего прибраться на могиле близкого человека и помолчать, вспомнив мгновения его жизни. Церковь запрещает пить и есть на кладбище, а также оставлять на могиле "помин". Оставлять еду на кладбище можно, но не на самой могиле. Лучше положить печенье или конфеты на лавочку, чтобы другие тоже могли помянуть умершего. На кладбище также нельзя слишком громко разговаривать, сквернословить и ругаться.