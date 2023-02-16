Когда Вселенская родительская суббота и как правильно поминать близких в этот день?
В году есть несколько дней, когда Церковь молится об усопших
16 февраля 2023, 15:05, ИА Амител
Родительские субботы – это особые дни в церковном календаре, когда у верующих принято молиться за усопших. Первый такой день в году – Вселенская (или мясопустная) родительская суббота.
Рассказываем, какого числа Вселенская родительская суббота в 2023 году и как правильно поминать усопших в этот день.
Когда Вселенская родительская суббота в 2023 году?
Что такое родительская суббота?
Почему Вселенская родительская суббота – особенная?
Как правильно поминать умерших близких в этот день?
Обязательно ли ехать на кладбище во Вселенскую родительскую субботу?
На кладбище можно зажечь свечу и помолиться, после чего прибраться на могиле близкого человека и помолчать, вспомнив мгновения его жизни. Церковь запрещает пить и есть на кладбище, а также оставлять на могиле "помин".
Оставлять еду на кладбище можно, но не на самой могиле. Лучше положить печенье или конфеты на лавочку, чтобы другие тоже могли помянуть умершего.
На кладбище также нельзя слишком громко разговаривать, сквернословить и ругаться.
Что нельзя делать на Вселенскую родительскую субботу?
В родительскую субботу нельзя ссориться, сквернословить и отзываться о покойном негативно. Церковь также запрещает поминать близких алкоголем.
Считается, что в родительскую субботу нельзя отказывать в милостыне тем, кто о ней просит. Также у верующих не принято в этот день излишне веселиться и устраивать пышные праздники.
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