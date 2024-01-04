Когда выходим на работу в январе 2024 года?
Новогодние каникулы продлятся десять дней
04 января 2024, 07:50, ИА Амител
Всего россияне, работающие на пятидневке, на новогодних каникулах будут отдыхать десять дней, четыре из которых приходятся на выходные. Получается целый мини-отпуск: можно успеть покататься на лыжах и коньках, съездить в гости, как вариант, освоить сноуборд, и как следует выспаться. Однако в череде этих приятных событий важно не пропустить первый рабочий день. Когда он наступит, читайте на amic.ru.
Когда нужно выходить на работу в 2024 году?
Для тех, кто работает на пятидневке, праздничные выходные продлятся с 30 декабря по 8 января включительно, а первый рабочий день в 2024 году начнется во вторник, 9 января.
В январе 2024 года в общей сложности нас ждет 14 выходных, больше половины из них выпадают на новогодние каникулы.
Сколько будет рабочих дней в январе?
После длинных каникул втягиваться в трудовые будни будет непросто, однако спешим обрадовать: рабочих дней в январе будет меньше, чем в любом другом месяце – всего 17.
А на старый Новый год как будем отдыхать?
Старый Новый год в 2024 году выпадает на субботу, поэтому россияне тоже смогут его отпраздновать на славу, а в воскресенье как следует выспаться.
11:49:32 04-01-2024
"...однако спешим обрадовать: рабочих дней в январе будет меньше, чем в любом другом месяце – всего 17..." Радость-то какая... А зарплату за весь месяц будут платить, или за 17 дней?
12:14:44 04-01-2024
Мда уж. (11:49:32 04-01-2024) "...однако спешим обрадовать: рабочих дней в январе будет ме... Чинушкам и бюджетникам за весь месяц, трудящимся за 17 дней.
06:23:49 08-01-2024
А бюджетники - это не трудящиеся?