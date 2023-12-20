Можно ли строить снежные горки во дворах Барнаула и какие требования нужно соблюдать?

Разберемся, какую горку во дворе многоэтажки могут снести и почему

20 декабря 2023, 07:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

По прогнозам синоптиков, потепление с обильными снегопадами со дня на день придет в Алтайский край – самое время строить снежные горки во дворах. Но сейчас многие ломают голову: а можно ли? Последние две зимы они были под вопросом из-за введения нового ГОСТа. В этом году официальное разъяснение по этому поводу дал Минпромторг России. А мы выяснили в администрации Барнаула, вернется ли любимая зимняя забава в город и где можно будет покататься с горок в столице Алтайского края.

Почему на площадях Барнаула перестали строить большие горки?

Катания с больших горок в снежных городках всегда вызывали у детей (и не только) море восторга. Однако несколько лет назад в силу вступил ГОСТ 56987-2016 "Безопасность устройств для развлечений. Горки зимние", который наделал много шума, так как ввел новые правила по обустройству и эксплуатации горок. После этого высокие горки в снежных городках возводить перестали.

Согласно новому ГОСТу, горки должны быть расположены в отдалении от проезжей части и движения транспорта, вокруг должно быть достаточно места, чтобы не создавалась давка. На саму горку должны вести ровные ступеньки, на вершине требуется установить перила, а на протяжении всего ската – бортики. В темное время суток горка и пространство вокруг нее должны быть равномерно освещены. Скаты и выкаты должны быть прямыми и плавными, виражи – под запретом. На скате не должно быть выбоин и неровностей. Для этого горку должны ежедневно проверять, а дефекты – устранять.

При этом высота горки не должна превышать три метра. Если она будет выше, то автоматически ее относят в разряд аттракционов, а те подлежат обязательной сертификации и госрегистрации, и следить за их безопасностью должен оператор.

"Всякая горка, которая больше трех метров, уже становится аттракционом и к ней предъявляются соответствующие требования, чуть ли не билеты там продавай. К сожалению, таковы требования техрегламента. Поэтому уже в прошлом году мы делали горки до трех метров, но их работу тоже нужно правильно организовать. Горки в пределах этой высоты построят, если позволит погода", – напомнил 23 ноября во время прямой линии с жителями Алтайского края губернатор Виктор Томенко.

В этом году горки в снежных городках будут?

Да, будут. Как пояснили в мэрии, на площади Мира (ул. Георгия Исакова, 213) установят две каркасные деревянные горки. Как следует из ответа пресс-центра, их габариты будут следующие: "длина каркаса – 4 м, ширина – 1,3 м, высота – 1,7 м, высота платформы – 1 м. Лестница с деревянными ступенями и перилами – пологая, скат зимний заливной – 2300 мм, ширина ската – 930 мм".

На Мало-Тобольской установят две маленькие детские горки из дерева. Скат обустроят из ледяных блоков. Габариты этих горок не указаны.

В парке культуры и отдыха "Центральный" дети в возрасте от 3 до 7 лет смогут покататься с деревянной горки с ледовым покрытием (ее высота 1,2 м).

А во дворах домов все-таки можно строить горки или нет?

Можно. "Возведение снежных горок во дворах многоквартирных домов, как при участии управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, так и жителей многоквартирных домов, не запрещено", – говорится в пояснении администрации Барнаула. Самодельные горки из снега не могут быть отнесены ни к аттракционам, ни к детскому игровому оборудованию.

На это же указывает в своем разъяснении в телеграм-канале и Минпромторг России: если зимняя горка построена из снега на придомовых территориях или образована в природных условиях на естественных склонах, то такие горки не попадают под ГОСТ и регистрировать их не надо.

Однако в силу нестабильности материала, из которого они изготовлены, безопасность на таких горках практически невозможно обеспечить, добавляют в мэрии города. Поэтому так важно уделить внимание безопасности и соблюдать следующие требования:

высота горки не должна превышать трех метров;

по возможности устанавливать перила, ограничительные бортики вдоль поверхности скатывания;

не возводить горки рядом с предметами или объектами, о которые можно получить травму при падении;

не допускать выкат с горки на лед водоема, дорогу и др.

Также важно отслеживать состояние горки, и если на ней образуются выбоины, перепады, их нужно оперативно устранять, чтобы катающиеся не получили травмы.

Кроме того, каждый ребенок должен четко знать: нельзя начинать движение вниз, если на скате есть другой человек, нельзя кататься с горки на ногах и взбираться на нее в обход лестницы, нельзя толкаться на вершине и ступенях. Маленькие дети обязательно должны кататься только под контролем взрослых. И помните: в первую очередь ответственность за жизнь и здоровье ребенка лежит на его родителях.

А где точно можно будет покататься с горки в Барнауле этой зимой?

Покататься можно будет с естественного склона на "Авальмане" – здесь оборудуют пять трасс для катания на "ватрушках". Открытие планируется 25 декабря. Сюда можно приехать с личным тюбингом, но он должен быть только круглым (без направляющих). Вход на весь день со своим инвентарем обойдется в 250 рублей. Можно взять одно и двухместные "бублики" напрокат с почасовой оплатой. Стоимость – 300 и 400 рублей за час соответственно.

Режим работы: будни – с 13:00 до 22:00; выходные, праздники – с 10:00 до 21:00.

Еще одно место для зимних забав уже второй год подряд будет на озере Варежка в поселке Южном. Горку для катания на тюбингах тут рассчитывают открыть 23 декабря – если к этому времени выпадет достаточное количество снега.

Катание со своим "бубликом" в будни будет стоить 300 рублей/день, в выходные – 400. Час аренды "ватрушки" с понедельника по пятницу стоит 300 рублей/час. В субботу и воскресенье, а также праздничные дни час проката стоит 350 рублей.

Режим работы: будни – с 12:00 до 19:00, выходные, праздники – с 12:00 до 20:00. В будни подъемник не работает.