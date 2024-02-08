То, что американский журналист пообщался с российским лидером, подтвердили в Кремле

08 февраля 2024, 11:24, ИА Амител

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону / Фото: tuckercarlson.com

Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у Владимира Путина. Информацию об этом 7 февраля подтвердили в Кремле. Беседа Карлсона с президентом РФ вызвала огромный ажиотаж не только в России, но и на Западе. Видео, где журналист объявляет об интервью, уже набрало более 90 млн просмотров.

Рассказываем, когда выйдет интервью, где его можно будет посмотреть и о чем Карлсон говорил с Путиным.

1 Когда выйдет интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным? Время выхода интервью Такер Карлсон сам анонсировал в своих соцсетях. Он сообщил, что видео будет опубликовано 8 февраля в 06:00 по североамериканскому восточному времени. Но разница во времени между Россией и США очень большая, поэтому у нас это будет уже ночь 9 февраля. По московскому времени интервью выйдет в 2 часа ночи. В Алтайском крае это будет уже 6 часов утра.

2 Где можно будет посмотреть интервью Путина Карлсону? Видео интервью будет опубликовано на YouTube-канале Карлсона , а также на его официальном сайте Кроме того, журналист собирается выложить свою беседу с российским президентом в соцсети X (бывший Twitter). Карлсон в своем анонсе сообщил о том, что Илон Маск пообещал ему не удалять и не блокировать это видео. По словам американского телеведущего, интервью будет опубликовано в свободном доступе для всех. Поэтому велика вероятность, что видео получит широкое распространение и будет переопубликовано на российских площадках.

3 Будет ли интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным переведено на русский? Да. Интервью очень оперативно переведут, пообещал в беседе с ura.ru замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев. "Оно сразу будет забрано с Twitter. Его моментально переведут на хороший русский язык, озвучат и выложат на многочисленных других площадках. Поэтому, кто захочет посмотреть, тот всегда его увидит. В VK оно появится и везде. И отрывки его появятся", – передает издание слова депутата.

4 О чем Владимир Путин говорил в интервью Такеру Карлсону? Точно неизвестно – нужно для начала дождаться публикации интервью. Впрочем, основную тему Такер Карлсон сам раскрыл в видеообращении . Журналист беседовал с российским лидером о нынешней политической обстановке в мире, а также о спецоперации на Украине. По его словам, нынешний миропорядок, "выгодный" для Запада, стремительно рушится. Но американцам, считает Карлсон, об этом не рассказывают. "Большинство населения англоязычных стран не осведомлено об этом. Они думают, что ничего не изменилось. И думают, что, поскольку никто не сказал им правду, их СМИ коррумпированы. Лгут своим читателям и зрителям, и делают это путем умолчания", – сказал журналист в видео. Поэтому Карлсон хочет предоставить американской публике полную картину происходящего, лично побеседовав с Владимиром Путиным.