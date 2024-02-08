Анонс интервью Путина Такеру Карлсону / Фото: tuckercarlson.com
Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у Владимира Путина. Информацию об этом 7 февраля подтвердили в Кремле. Беседа Карлсона с президентом РФ вызвала огромный ажиотаж не только в России, но и на Западе. Видео, где журналист объявляет об интервью, уже набрало более 90 млн просмотров.
Рассказываем, когда выйдет интервью, где его можно будет посмотреть и о чем Карлсон говорил с Путиным.
1
Когда выйдет интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным?
Время выхода интервью Такер Карлсон сам анонсировал в своих соцсетях. Он сообщил, что видео будет опубликовано 8 февраля в 06:00 по североамериканскому восточному времени.
Но разница во времени между Россией и США очень большая, поэтому у нас это будет уже ночь 9 февраля.
По московскому времени интервью выйдет в 2 часа ночи. В Алтайском крае это будет уже 6 часов утра.
2
Где можно будет посмотреть интервью Путина Карлсону?
Кроме того, журналист собирается выложить свою беседу с российским президентом в соцсети X (бывший Twitter). Карлсон в своем анонсе сообщил о том, что Илон Маск пообещал ему не удалять и не блокировать это видео.
По словам американского телеведущего, интервью будет опубликовано в свободном доступе для всех. Поэтому велика вероятность, что видео получит широкое распространение и будет переопубликовано на российских площадках.
3
Будет ли интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным переведено на русский?
Да. Интервью очень оперативно переведут, пообещал в беседе с ura.ru замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.
"Оно сразу будет забрано с Twitter. Его моментально переведут на хороший русский язык, озвучат и выложат на многочисленных других площадках. Поэтому, кто захочет посмотреть, тот всегда его увидит. В VK оно появится и везде. И отрывки его появятся", – передает издание слова депутата.
4
О чем Владимир Путин говорил в интервью Такеру Карлсону?
Точно неизвестно – нужно для начала дождаться публикации интервью. Впрочем, основную тему Такер Карлсон сам раскрыл в видеообращении. Журналист беседовал с российским лидером о нынешней политической обстановке в мире, а также о спецоперации на Украине.
По его словам, нынешний миропорядок, "выгодный" для Запада, стремительно рушится. Но американцам, считает Карлсон, об этом не рассказывают.
"Большинство населения англоязычных стран не осведомлено об этом. Они думают, что ничего не изменилось. И думают, что, поскольку никто не сказал им правду, их СМИ коррумпированы. Лгут своим читателям и зрителям, и делают это путем умолчания", – сказал журналист в видео.Поэтому Карлсон хочет предоставить американской публике полную картину происходящего, лично побеседовав с Владимиром Путиным.
5
Стоп, что вообще за интервью и почему о нем все говорят?
Такер Карлсон – известный американский телеведущий, который до 2023 года работал на телеканале Fox News и вел популярную передачу Tucker Carlson Tonight. В своем шоу он обсуждал злободневные темы и часто критиковал американские власти.
В начале февраля Карлсон приехал в Россию, а вечером 6 февраля опубликовал видеоанонс своего интервью с Владимиром Путиным.
11:29:55 08-02-2024
опубликовано на YouTube-канале Карлсона --- так его наверное заблокируют
11:51:20 08-02-2024
А смысл?
11:53:58 08-02-2024
завтра в шесть утра...
12:01:13 08-02-2024
Какой же у нас классный Президент, не перестаю им восторгаться!!! А Карлсон сможет найти работу и в России, если что)))
12:28:58 08-02-2024
горожанка (12:01:13 08-02-2024) Какой же у нас классный Президент, не перестаю им восторгать... Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк в отель Trump Tower для интервью с Дональдом Трампом. Уже в аэропорту паппарацци из CCN успевают сделать несколько фото и на следующий день фото в топе тем американского Твиттера. Американская общественность в экстазе! Тысячи тиктоков с миллионами комментариев. На следующий день CNBC и Fox News ловят Владимира выходящего из закусочной Wendys. Ещё жующий бургер Рудольфович перед паппарацци отшучивается, что спешит в Старбакс за чашечкой Руссиано. Следующим днём, в праймтайме федеральных каналов США выходят репортажи, где очевидцы рассказывают какой именно бургер заказал Соловьев. Часовой репортаж как продавцы Wallmart углядели Володю за покупкой чипсов и выстроились в очередь за фотографией не давая спокойно затариться... В интервью репортеру BBC Соловьев признался в любви к Нью Йорку и очень захотел посетить Аляску.
12:51:37 08-02-2024
Гость (12:28:58 08-02-2024) Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк в отель Trump Tower д... Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк --- а вечером новость, что уже сидит
13:02:14 08-02-2024
Гость (12:28:58 08-02-2024) Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк в отель Trump Tower д... Соловьев - журналист местного масштаба, его кроме России никто не знает. Такер Карлсон - журналист всемирно известный. Не надо таких "толстых" сравнений.
14:20:05 08-02-2024
Гость (12:28:58 08-02-2024) Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк в отель Trump T Без иронии, у Вас очень хорошо получается, пишите больше. Прям удовольствие получил читая!!!
13:00:10 08-02-2024
горожанка (12:01:13 08-02-2024) Какой же у нас классный Президент, не перестаю им восторгать... Или наоборот к концу года на работе в США восстановится. А Байден будет работу искать. Или прятаться, чтобы не посадили
12:16:14 08-02-2024
И че там слушать... Про то что пенсионный возраст не повысят, а Российская экономика - пятая в мире, если считать по курсу доллара 30рублей
12:54:11 08-02-2024
Алексей (12:16:14 08-02-2024) И че там слушать... Про то что пенсионный возраст не повысят... Пенсионный возраст в РФ последнее что интересует Такера. Его интересует можно ли договориться, если что. После Байдена
13:02:55 08-02-2024
Алексей (12:16:14 08-02-2024) И че там слушать... Про то что пенсионный возраст не повысят... Ты можешь даже башку себе замотать, глаза завязать и уши заткнуть.
13:34:23 08-02-2024
Алексей (12:16:14 08-02-2024) И че там слушать... Про то что пенсионный возраст не повысят... хочется процитировать Л. Филатова: " ты у нас такой дурак по субботам, али как?"
12:27:40 08-02-2024
Самая главная тема будет не про пенсионный возраст, а взгляд на возможные дальнейшие события, в первую очередь военные, а также будущее переустройство мира.
12:43:36 08-02-2024
Кому он нужен, этот карлосн?
12:57:30 08-02-2024
Гость (12:43:36 08-02-2024) Кому он нужен, этот карлосн?... Да никому, поэтому весь Запад неделю подпрыгивает. Это он еще ничего не опубликовал. Потом еще полгода будут вспоминать, санкции против него введут. В итоге миллиардов 5 про него знать будут
13:00:13 08-02-2024
Гость (12:43:36 08-02-2024) Кому он нужен, этот карлосн?... Да вот настолько уже никому не нужен, что Украина уже внесла его на "Миротворец", а из ЕС зазвучали вопли о наложении на него санкций за интервью с В.В.Путиным.
16:10:12 08-02-2024
Гость (13:00:13 08-02-2024) Да вот настолько уже никому не нужен, что Украина уже внесла... Такер в Миротворце?? Правда?
13:04:37 08-02-2024
Гость (12:43:36 08-02-2024) Кому он нужен, этот карлосн?... Тебе вообще кроме бутылки пива ничего в жизни не надо. Однако же ты как то живешь-прозябаешь... Даже фамилию человека правильно написать не смог...
13:03:53 08-02-2024
Вообще интересно, что они так боятся, что в США узнают, что Путин говорит. Мы же знаем что Байден говорит
13:17:56 08-02-2024
Нам оно ни к чему-для нас нового ничего не будет. А Запад? Пусть смотрят.
13:52:35 08-02-2024
а что вам к чему? кстати, а вы это кто и сколько вас там?
16:26:53 08-02-2024
Элен без ребят (13:52:35 08-02-2024) а что вам к чему? кстати, а вы это кто и сколько вас там? ... МНОГО, больше чем Вас
19:55:51 08-02-2024
гость (16:26:53 08-02-2024) МНОГО, больше чем Вас... По Миссисиппи плывет пирога. В пироге хиппи, и хиппи много
13:42:22 08-02-2024
радость то какая! один американец засу... тьфу поговорил с путиным
14:51:56 08-02-2024
Гость (13:42:22 08-02-2024) радость то какая! один американец засу... тьфу поговорил с п... Не радость, а горе, весь Запад возмущен
15:34:55 08-02-2024
Гость (14:51:56 08-02-2024) Не радость, а горе, весь Запад возмущен... верите в "коллективный Запад"? разочарую, у них там нет такого глубокого консенсуса во власти, как у нас.
16:19:41 08-02-2024
Гость (15:34:55 08-02-2024) верите в "коллективный Запад"? разочарую, у них там нет тако... Да что ты) А чего это все "демократические" СМИ еще до выхода интервью заголосили, что это пропаганда?) А чего в ЕС уже заговорили о запрете Такеру на въезд в ЕС? Не по команде, да?)))
16:38:34 08-02-2024
Гость (16:19:41 08-02-2024) Да что ты) А чего это все "демократические" СМИ еще до выход... какие СМИ заголосили и как именно? по-моему это ты заголосил. карлсон не пропагандист, просто у него есть своя аудитория, со своим уровнем образования и культуры, ну типа тебя)
14:25:27 08-02-2024
Ровным счётом это интервью не повлияет на политику США. И в обще это только бизнес ,как бы не говорил Карлсон и в обще ни чего личного. Америка как была страной обмана и либералов с ихними замашками ,так и будет.Пока доллар более менее стабилен таки в Америке будет всё спокойно. Деньги решают всегда всё . Альтруистов точно там нет.
14:55:55 08-02-2024
в Америке будет всё спокойно --- судя потому, как они орут на Такера, спокойствие им уже изменило. Можно представить как будут орать если Трамп победит. Такер наверное у него будет министр информации
16:20:57 08-02-2024
Гость (14:55:55 08-02-2024) в Америке будет всё спокойно --- судя потому, как они орут н... Ему предложен пост вице-президента.
20:24:42 08-02-2024
Неужто кто-то ожидает чего-то нового от Путина? Ну совершенно напрасно. я и просыпаться не планирую в такую рань. Вот если бы это был финал кубка Стэнли...
21:44:28 08-02-2024
Гость (20:24:42 08-02-2024) я и просыпаться не планирую в такую рань. Разбудят тебя утром, не петух прокукарекал. Сержант поднимет, как человека. (почти Цэ)
20:30:42 08-02-2024
Брежневу говорят: "Карлсон приехал!" Брежнев : "А где же Энгильсон?"