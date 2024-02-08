НОВОСТИПолитика

Когда выйдет интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным и где его посмотреть?

То, что американский журналист пообщался с российским лидером, подтвердили в Кремле

08 февраля 2024, 11:24, ИА Амител

Анонс интервью Путина Такеру Карлсону / Фото: tuckercarlson.com
Анонс интервью Путина Такеру Карлсону / Фото: tuckercarlson.com

Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у Владимира Путина. Информацию об этом 7 февраля подтвердили в Кремле. Беседа Карлсона с президентом РФ вызвала огромный ажиотаж не только в России, но и на Западе. Видео, где журналист объявляет об интервью, уже набрало более 90 млн просмотров.

Рассказываем, когда выйдет интервью, где его можно будет посмотреть и о чем Карлсон говорил с Путиным.

1

Когда выйдет интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным?

Время выхода интервью Такер Карлсон сам анонсировал в своих соцсетях. Он сообщил, что видео будет опубликовано 8 февраля в 06:00 по североамериканскому восточному времени.
Но разница во времени между Россией и США очень большая, поэтому у нас это будет уже ночь 9 февраля.
По московскому времени интервью выйдет в 2 часа ночи. В Алтайском крае это будет уже 6 часов утра.
2

Где можно будет посмотреть интервью Путина Карлсону?

Видео интервью будет опубликовано на YouTube-канале Карлсона, а также на его официальном сайте.
Кроме того, журналист собирается выложить свою беседу с российским президентом в соцсети X (бывший Twitter). Карлсон в своем анонсе сообщил о том, что Илон Маск пообещал ему не удалять и не блокировать это видео.
По словам американского телеведущего, интервью будет опубликовано в свободном доступе для всех. Поэтому велика вероятность, что видео получит широкое распространение и будет переопубликовано на российских площадках.
3

Будет ли интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным переведено на русский?

Да. Интервью очень оперативно переведут, пообещал в беседе с ura.ru замглавы комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев.

"Оно сразу будет забрано с Twitter. Его моментально переведут на хороший русский язык, озвучат и выложат на многочисленных других площадках. Поэтому, кто захочет посмотреть, тот всегда его увидит. В VK оно появится и везде. И отрывки его появятся", – передает издание слова депутата.

4

О чем Владимир Путин говорил в интервью Такеру Карлсону?

Точно неизвестно – нужно для начала дождаться публикации интервью. Впрочем, основную тему Такер Карлсон сам раскрыл в видеообращении. Журналист беседовал с российским лидером о нынешней политической обстановке в мире, а также о спецоперации на Украине.
По его словам, нынешний миропорядок, "выгодный" для Запада, стремительно рушится. Но американцам, считает Карлсон, об этом не рассказывают.
"Большинство населения англоязычных стран не осведомлено об этом. Они думают, что ничего не изменилось. И думают, что, поскольку никто не сказал им правду, их СМИ коррумпированы. Лгут своим читателям и зрителям, и делают это путем умолчания", – сказал журналист в видео.Поэтому Карлсон хочет предоставить американской публике полную картину происходящего, лично побеседовав с Владимиром Путиным.
5

Стоп, что вообще за интервью и почему о нем все говорят?

Такер Карлсон – известный американский телеведущий, который до 2023 года работал на телеканале Fox News и вел популярную передачу Tucker Carlson Tonight. В своем шоу он обсуждал злободневные темы и часто критиковал американские власти.
В начале февраля Карлсон приехал в Россию, а вечером 6 февраля опубликовал видеоанонс своего интервью с Владимиром Путиным.
Подробнее о том, чем знаменит Такер Карлсон и как он объяснил свой приезд в Россию, читайте в нашем материале.
Фото: кадр из видео на канале Такера Карлсона на YouTube

Кто такой Такер Карлсон, который приехал из США в Россию ради интервью с Путиным?

Журналист сообщил, что американские власти и спецслужбы несколько раз пытались ему помешать
НОВОСТИПолитика
Владимир Путин США Россия

Комментарии 35

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Гость

11:29:55 08-02-2024

опубликовано на YouTube-канале Карлсона --- так его наверное заблокируют

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Гость

11:51:20 08-02-2024

А смысл?

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Гость

11:53:58 08-02-2024

завтра в шесть утра...

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горожанка

12:01:13 08-02-2024

Какой же у нас классный Президент, не перестаю им восторгаться!!! А Карлсон сможет найти работу и в России, если что)))

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Гость

12:28:58 08-02-2024

горожанка (12:01:13 08-02-2024) Какой же у нас классный Президент, не перестаю им восторгать... Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк в отель Trump Tower для интервью с Дональдом Трампом. Уже в аэропорту паппарацци из CCN успевают сделать несколько фото и на следующий день фото в топе тем американского Твиттера. Американская общественность в экстазе! Тысячи тиктоков с миллионами комментариев. На следующий день CNBC и Fox News ловят Владимира выходящего из закусочной Wendys. Ещё жующий бургер Рудольфович перед паппарацци отшучивается, что спешит в Старбакс за чашечкой Руссиано. Следующим днём, в праймтайме федеральных каналов США выходят репортажи, где очевидцы рассказывают какой именно бургер заказал Соловьев. Часовой репортаж как продавцы Wallmart углядели Володю за покупкой чипсов и выстроились в очередь за фотографией не давая спокойно затариться... В интервью репортеру BBC Соловьев признался в любви к Нью Йорку и очень захотел посетить Аляску.

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Гость

12:51:37 08-02-2024

Гость (12:28:58 08-02-2024) Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк в отель Trump Tower д... Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк --- а вечером новость, что уже сидит

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Гость

13:02:14 08-02-2024

Гость (12:28:58 08-02-2024) Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк в отель Trump Tower д... Соловьев - журналист местного масштаба, его кроме России никто не знает. Такер Карлсон - журналист всемирно известный. Не надо таких "толстых" сравнений.

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Гость

14:20:05 08-02-2024

Гость (12:28:58 08-02-2024) Приезжает Владимир Соловьев в Нью-Йорк в отель Trump T Без иронии, у Вас очень хорошо получается, пишите больше. Прям удовольствие получил читая!!!

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Гость

13:00:10 08-02-2024

горожанка (12:01:13 08-02-2024) Какой же у нас классный Президент, не перестаю им восторгать... Или наоборот к концу года на работе в США восстановится. А Байден будет работу искать. Или прятаться, чтобы не посадили

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Алексей

12:16:14 08-02-2024

И че там слушать... Про то что пенсионный возраст не повысят, а Российская экономика - пятая в мире, если считать по курсу доллара 30рублей

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Гость

12:54:11 08-02-2024

Алексей (12:16:14 08-02-2024) И че там слушать... Про то что пенсионный возраст не повысят... Пенсионный возраст в РФ последнее что интересует Такера. Его интересует можно ли договориться, если что. После Байдена

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Гость

13:02:55 08-02-2024

Алексей (12:16:14 08-02-2024) И че там слушать... Про то что пенсионный возраст не повысят... Ты можешь даже башку себе замотать, глаза завязать и уши заткнуть.

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Элен без ребят

13:34:23 08-02-2024

Алексей (12:16:14 08-02-2024) И че там слушать... Про то что пенсионный возраст не повысят... хочется процитировать Л. Филатова: " ты у нас такой дурак по субботам, али как?"

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Гость

12:27:40 08-02-2024

Самая главная тема будет не про пенсионный возраст, а взгляд на возможные дальнейшие события, в первую очередь военные, а также будущее переустройство мира.

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Гость

12:43:36 08-02-2024

Кому он нужен, этот карлосн?

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Гость

12:57:30 08-02-2024

Гость (12:43:36 08-02-2024) Кому он нужен, этот карлосн?... Да никому, поэтому весь Запад неделю подпрыгивает. Это он еще ничего не опубликовал. Потом еще полгода будут вспоминать, санкции против него введут. В итоге миллиардов 5 про него знать будут

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Гость

13:00:13 08-02-2024

Гость (12:43:36 08-02-2024) Кому он нужен, этот карлосн?... Да вот настолько уже никому не нужен, что Украина уже внесла его на "Миротворец", а из ЕС зазвучали вопли о наложении на него санкций за интервью с В.В.Путиным.

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Гость

16:10:12 08-02-2024

Гость (13:00:13 08-02-2024) Да вот настолько уже никому не нужен, что Украина уже внесла... Такер в Миротворце?? Правда?

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Гость

13:04:37 08-02-2024

Гость (12:43:36 08-02-2024) Кому он нужен, этот карлосн?... Тебе вообще кроме бутылки пива ничего в жизни не надо. Однако же ты как то живешь-прозябаешь... Даже фамилию человека правильно написать не смог...

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Гость

13:03:53 08-02-2024

Вообще интересно, что они так боятся, что в США узнают, что Путин говорит. Мы же знаем что Байден говорит

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Гость

13:17:56 08-02-2024

Нам оно ни к чему-для нас нового ничего не будет. А Запад? Пусть смотрят.

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Элен без ребят

13:52:35 08-02-2024

а что вам к чему? кстати, а вы это кто и сколько вас там?

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гость

16:26:53 08-02-2024

Элен без ребят (13:52:35 08-02-2024) а что вам к чему? кстати, а вы это кто и сколько вас там? ... МНОГО, больше чем Вас

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Гость

19:55:51 08-02-2024

гость (16:26:53 08-02-2024) МНОГО, больше чем Вас... По Миссисиппи плывет пирога. В пироге хиппи, и хиппи много

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Гость

13:42:22 08-02-2024

радость то какая! один американец засу... тьфу поговорил с путиным

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Гость

14:51:56 08-02-2024

Гость (13:42:22 08-02-2024) радость то какая! один американец засу... тьфу поговорил с п... Не радость, а горе, весь Запад возмущен

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Гость

15:34:55 08-02-2024

Гость (14:51:56 08-02-2024) Не радость, а горе, весь Запад возмущен... верите в "коллективный Запад"? разочарую, у них там нет такого глубокого консенсуса во власти, как у нас.

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Гость

16:19:41 08-02-2024

Гость (15:34:55 08-02-2024) верите в "коллективный Запад"? разочарую, у них там нет тако... Да что ты) А чего это все "демократические" СМИ еще до выхода интервью заголосили, что это пропаганда?) А чего в ЕС уже заговорили о запрете Такеру на въезд в ЕС? Не по команде, да?)))

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Гость

16:38:34 08-02-2024

Гость (16:19:41 08-02-2024) Да что ты) А чего это все "демократические" СМИ еще до выход... какие СМИ заголосили и как именно? по-моему это ты заголосил. карлсон не пропагандист, просто у него есть своя аудитория, со своим уровнем образования и культуры, ну типа тебя)

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гость

14:25:27 08-02-2024

Ровным счётом это интервью не повлияет на политику США. И в обще это только бизнес ,как бы не говорил Карлсон и в обще ни чего личного. Америка как была страной обмана и либералов с ихними замашками ,так и будет.Пока доллар более менее стабилен таки в Америке будет всё спокойно. Деньги решают всегда всё . Альтруистов точно там нет.

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Гость

14:55:55 08-02-2024

в Америке будет всё спокойно --- судя потому, как они орут на Такера, спокойствие им уже изменило. Можно представить как будут орать если Трамп победит. Такер наверное у него будет министр информации

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Гость

16:20:57 08-02-2024

Гость (14:55:55 08-02-2024) в Америке будет всё спокойно --- судя потому, как они орут н... Ему предложен пост вице-президента.

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Гость

20:24:42 08-02-2024

Неужто кто-то ожидает чего-то нового от Путина? Ну совершенно напрасно. я и просыпаться не планирую в такую рань. Вот если бы это был финал кубка Стэнли...

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Гость

21:44:28 08-02-2024

Гость (20:24:42 08-02-2024) я и просыпаться не планирую в такую рань. Разбудят тебя утром, не петух прокукарекал. Сержант поднимет, как человека. (почти Цэ)

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Гость

20:30:42 08-02-2024

Брежневу говорят: "Карлсон приехал!" Брежнев : "А где же Энгильсон?"

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