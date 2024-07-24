24 июля магнитосфера Земли погрузилась в нестабильное состояние. Уровень возмущений достиг "красной" зоны, вызвав магнитную бурю.

О том, как от нее защититься и когда она закончится, – в материале amic.ru.

Как следует из прогноза, уровень геомагнитных колебаний на пике приблизился к 6 баллам. По классификации ученых это средняя магнитная буря.

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Когда закончится магнитная буря 24 июля 2024 года?

Если верить прогнозу, геомагнитная активность начнет снижаться уже к полудню по московскому времени. Сначала колебания снизятся до "желтой" зоны, а затем и вовсе вернутся в "зеленую".

После этого магнитных бурь в ближайшее время не предвидится. По крайней мере, такими данными сейчас располагают ученые.