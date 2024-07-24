Когда закончится магнитная буря, которая бушует на Земле 24 июля 2024 года?
Метеопатов ждет очень непростой день
24 июля 2024, 11:00, ИА Амител
Солнце в небе / Фото: pixabay.com
24 июля магнитосфера Земли погрузилась в нестабильное состояние. Уровень возмущений достиг "красной" зоны, вызвав магнитную бурю.
О том, как от нее защититься и когда она закончится, – в материале amic.ru.
1
Правда ли, что 24 июля 2024 года на Земле бушует магнитная буря?
Если верить данным ученых, то да. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитная буря уже началась.
2
Насколько мощная магнитная буря накрыла Землю?
Как следует из прогноза, уровень геомагнитных колебаний на пике приблизился к 6 баллам. По классификации ученых это средняя магнитная буря.
3
Когда закончится магнитная буря 24 июля 2024 года?
Если верить прогнозу, геомагнитная активность начнет снижаться уже к полудню по московскому времени. Сначала колебания снизятся до "желтой" зоны, а затем и вовсе вернутся в "зеленую".
После этого магнитных бурь в ближайшее время не предвидится. По крайней мере, такими данными сейчас располагают ученые.
4
Как защититься от воздействия магнитной бури?
Врачи рекомендуют уделять поменьше внимания проблеме магнитных бурь. Поскольку наукой до сих пор не доказано, что геомагнитная активность может влиять на организм человека, то и советы медиков направлены лишь на общее поддержание тонуса. Так, они рекомендуют пить достаточно воды, побольше двигаться, соблюдать режим сна и не злоупотреблять вредными привычками. Тогда никакая буря точно не нарушит ваши планы.
14:50:38 24-07-2024
Это что-то, ужасное, какое состояние, просто труп.....
14:59:50 24-07-2024
Ольга (14:50:38 24-07-2024) Это что-то, ужасное, какое состояние, просто труп..... ... Надо же! А у меня прилив энергии!
17:38:47 24-07-2024
Ольга (14:50:38 24-07-2024) Это что-то, ужасное, какое состояние, просто труп..... ... Никакого настроения, тоска, мысли а зачем нужна такая жизнь....
17:53:46 24-07-2024
Гость (17:38:47 24-07-2024) Никакого настроения, тоска, мысли а зачем нужна такая жизнь.... Инициируйте любовный роман, что ли! Взбодритесь!
21:54:36 24-07-2024
Гость (17:38:47 24-07-2024) Никакого настроения, тоска, мысли а зачем нужна такая жизнь.... Точно, и состояние совершенно разбитое
23:30:19 24-07-2024
Гость (17:38:47 24-07-2024) Никакого настроения, тоска, мысли а зачем нужна такая жизнь.... Было такое же состояние накануне и с утра.Заранее была записана к хирургу,пришлось идти.Шла от него,всю дорогу улыбалась.У него манера обращения:"хорошая моя",как с ребенком.Хандру как рукой сняло.Вот что значит доброе слово.Лечит.
12:45:14 26-07-2024
Гость (17:38:47 24-07-2024) Никакого настроения, тоска, мысли а зачем нужна такая жизнь.... Такая не нужна, а нормальная нужна, вот и подумайте как сделать нормальной хотя бы свою. ) И удачи!
17:36:28 24-07-2024
Состояние от магнитных бурь хуже не придумаешь, головная боль, упадок сил
19:36:45 24-07-2024
Гость (14:59:50 24-07-2024) Надо же! А у меня прилив энергии!... Везет тебе, я тоде чуть не сдохла, даже на раб не пошла, голова кружилась.
20:26:47 24-07-2024
Врачи рекомендуют: не обращать внимания. Умные однако...
21:58:50 24-07-2024
Ольга (14:50:38 24-07-2024) Это что-то, ужасное, какое состояние, просто труп..... ... Аналогично!Голова дико раскалывается и тупо сплю весь день.
06:53:56 25-07-2024
Марина (21:58:50 24-07-2024) Аналогично!Голова дико раскалывается и тупо сплю весь день....
В тиктоке меньше зависайте, больше занимайтесь чем-нибудь полезным. Придуманная "болезнь" лентяек и бездельниц.
00:36:11 25-07-2024
Состояние не стояния. Крутит ноги, все кости, жилы, мышцы болят и не находишь места, где им будит полегче
18:12:09 25-07-2024
Сонливость,усталость.
Как разбитое корыто весь день.
Все дела через силу.Поосто ужас какой,-то.
22:27:15 26-07-2024
Я в целом здоровый человек и придерживаюсь зож, но мне было очень плохо в ночь с 24 на 25 июля, а 25 июля вообще до скорой дошло. Сильно кружилась голова и весь день рвало. Капец. Сегодня к врачам пошла , еще немного осталось головокружение. Про магнитные бури и не знала даже.