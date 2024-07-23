Солнечная активность усилится в самое ближайшее время

23 июля 2024, 11:43, ИА Амител

Солнце в космосе / Фото: pixabay.com

Магнитосфера Земли в ближайшее время станет нестабильной. Это следует из прогноза, опубликованного на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Ожидается, что геомагнитные колебания усилятся до состояния магнитной бури.

Рассказываем, ждать ли бури 23 июля и какой мощности она может достичь.

1 Будет ли магнитная буря 23 июля 2024 года? Точно сказать невозможно. Дело в том, что ученые далеко не всегда могут точно предсказать приход магнитной бури. Обычно они оценивают лишь вероятность такого сценария, исходя из предполагаемой геомагнитной обстановки. Поэтому четких данных относительно магнитной бури 23 июля нет. Но такая вероятность определенно есть.

2 Какой будет магнитосфера Земли 23 июля? Ожидается, что во вторник уровень геомагнитных возмущений останется в "зеленой" зоне. В течение дня он будет колебаться между 2 и 3 баллами, что считается безопасным.

3 Какова вероятность, что магнитная буря все же начнется 23 июля? Такую вероятность специалисты оценивают в 10%. Вероятность сильного магнитного шторма оценивается в 5%.

4 Какова вероятность магнитной бури 24 июля 2024 года? А вот 24 июля геомагнитные колебания резко усилятся. Судя по прогнозу, в середине дня уровень возмущений перейдет в "красную" зону и приблизится к 6 баллам, что уже считается средней магнитной бурей. Вероятность такого сценария эксперты оценивают в 30%.